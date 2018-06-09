BBC中文本周推荐：你不容错过的五个故事

2018年的第23周，对“六四”的记忆与探讨仍然牵动着不少人的心弦，新一代却似乎与这段被刻意掩埋的历史越走越远。澳大利亚对“中国渗透”的忧虑持续，媒体与学者为此争论不休。

而罹患末期癌症的台湾知名前电视主播傅达仁，则远赴瑞士以“协助自杀”方式结束自己的生命。在中国大陆的网络上，一个颠覆主流审美的90后女孩凭着独特的个性急速冒起，明星们的“阴阳合同”逃税传闻也传得正盛。

刚刚过去的一周，BBC中文发表过这些作品，广受读者关注，如果你错过了它们，BBC中文带你一一回顾。

1. 六四29周年：铭记还是遗忘

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29年过去，仍有不少人记得1989年六月北京的坦克隆隆，与一批人的血泪和勇气。有人记录、追逐未解的真相，也有人无意或刻意选择忘记与淡化。BBC中文进行了系列报道，从不同角度再探六四的记忆与遗忘。

2. “中国干预”和国家安全：澳洲“七嘴八舌”辩论的背后

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澳大利亚媒体上月引述一份由澳洲安全情报机构（Australian Security Intelligence Organisation，简称ASIO）撰写的报告，指中国共产党过去十多年“渗透”澳洲各主要政党。

有澳洲专家同意当地政府必须修改法例，打击外国对澳洲事务的不当干扰，有意见认为澳洲官员推销国家安全法修正案时故意针对中国，是中国政府不满的原因……BBC中文为你详细分析争论背后的多方因素。

3. 台湾前主播傅达仁“安乐死”前的最后留言

你的器材不支持播放多媒体材料 台湾前主播傅达仁的最后留言

台湾知名前电视主播傅达仁罹患末期癌症，去年决定到瑞士协助自杀组织寻求结束自己的生命，获得可执行的“绿灯”，但因为舍不得家人所以决定暂缓。

在历经儿子结婚，并到广州接受热心医师治疗后，傅达仁决定再赴瑞士，主动结束自己的生命。在终结自己生命前，他向BBC中文透露了自己的最后心声。

4.“吃掉标准”的王菊在代言谁——中国真人秀新偶像逆袭记

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中国网络真人秀节目《创造101》正在热播，体型微胖、皮肤黝黑却“有想法”、“不服输”的90后女生王菊，意外收获大批观众的青睐，点燃了中国网民对于大众审美和女性形象等话题的新一轮争论。王菊现象反映了中国大众的审美变化了吗？ BBC中文为你拆解。

5.崔永元揭明星“阴阳合同” “受伤”者不止范冰冰

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近日，中国中央电视台前著名主持人崔永元连续发布多条微博，公布艺人范冰冰的剧组劳务合同，称范冰冰千万片酬来得太容易，并质疑范冰冰签署阴阳合同，暗示其涉嫌偷税漏税，再度引发针对明星逃税的关注。明星薪酬究竟有多高？范冰冰会因为今次事件而担责吗？