疑似“声波袭击事件”再引美国国务院忧虑 或撤离数名外交人员

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美国国务院近期表示，在两周前一名美驻广州总领馆雇员因“感知反常声音”出现“轻度脑损伤”后，又有至少两名美驻华外交人员出现类似症状。

据《纽约时报》报道，这两名美籍雇员已被撤离中国。最近一名被撤离的美国驻广州总领馆安全工程官员称，在过去一年里，他和妻子都感到相似症状，包括头痛、失眠、恶心，并且还听见三四次奇怪的声音。

中国外交部星期四表示，针对上一次美方人员受到“声波攻击”的怀疑，中方已经以非常负责任的方式进行了认真调查，没有发现任何组织或个人实施这样的影响，也未发现导致美方所说情况的原因和线索。对于最新情况，中方没有收到美方的正式通报。

美国国务院称，数月来一直担心本国外交官受到“有针对性的”、通过“奇怪声波”进行的攻击。美方称，他们预计还有一些人员将从中国撤离。

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“古巴事件“的记忆阴影？

本次事件发生后，媒体将其与2017年和今年初发生在古巴的针对美国、加拿大外交人员的疑似“声波事件”联系在一起。

2017年，21名美国驻哈瓦那外交官称身体出现异常，并出现失聪、头晕、耳鸣、头痛等症状。有的是在家里，有的是在酒店里，包括新近装修的卡普里酒店。美国驻古巴大使馆的员工曾报告说，他们在家里的某个特定地方听到一种令人痛苦的高音。

美国称，这些外交官遭到了“声波攻击”，但古巴政府否认跟此事有任何关联，并称这是“科幻小说”式的诽谤。

今年4月，加拿大外交部宣布，将撤回驻古巴外交人员随任家属，理由是10名驻古巴外交人员或其家属出现晕眩、头疼等异常症状。

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曾从中国撤特工

2015年6月份，美国人事管理局发现2014年3月至2015年4月的上千万条数据信息被黑客窃取。《华盛顿邮报》援引不具名政府官员称，中国是幕后发起黑客攻击的主导者。

美国人事管理局也负责管理国务院所有员工的人事档案。因此档案不在人事管理局的中情局特工面临身份暴露的危险。也就是说，人事管理局计算机内未记录信息的使馆工作人员实际上很可能是间谍。

为了避免身份暴露，美国中央情报局很快从中国撤出了多名官方身份为使馆员工的情报人员。

历数美国多次撤离事件

美国曾多次从海外撤离驻扎人员，主要原因是安全问题和外交关系恶化。

比如，2016年3月，土耳其的一些重要城市受到致命的炸弹攻击，而土耳其同时又需要同东部的库尔德武装作战，是该国进入不稳定状态。而美军在该国南部城市阿达纳的因吉里克空军基地驻扎着大约5000名军事人员和家属。因此，美国处于安全考虑，强制撤离了这些军事人员和家属，以及在土耳其的外交人员及家属。美国撤离人员的决定是在同土耳其政府商谈之后做出的，因此并未影响双边关系。

除土耳其外，美国还先后从也门、叙利亚、巴基斯坦等国撤离本国外交人员。

其次，美国与俄罗斯之间多次上演驱离或撤离外交人员的“戏码”。

今年初，受英国庇护的前“双面间谍”谢尔盖·斯克里帕尔和女儿尤利娅疑被俄罗斯用神经毒气攻击。受该事件影响，特朗普下令驱逐60名俄罗斯外交官，其中仅在首都华盛顿就有48名俄国外交官，其他人员则在纽约的联合国总部工作。俄罗斯作为回应也驱离了美国外交人员。

更早前，还是在俄罗斯，美国国务院称，一名俄罗斯警察在美国驻莫斯科大使馆附近“无缘无故”攻击了一名美国外交官，作为回应，美方已将两名俄罗斯外交人员驱逐。俄罗斯则表示，该名美国外交官是为中央情报局（CIA）工作，并且拒绝出示身份证明文件。

图片版权 Getty Images Image caption 《逃离德黑兰》获得奥斯卡金像奖

美国最具戏剧性的外交人员撤离事件发生在伊朗。1979年底，伊朗首都德黑兰发生暴力革命，推翻美国支持的前国王巴列维，建立共和国，并随即爆发大规模反美游行，数以千计的民众冲入美国大使馆，扣押66名美国外交官，但有6名外交人员有幸逃出，并藏在加拿大使馆工作人员的家中，美国派出中情局特工飞赴伊朗，将这6人伪装成来伊朗拍摄电影的加拿大人，为此甚至还特地设立一个假的电影工作室。最终，这6人在被困2个月后，成功回到美国。

该事件在2012年也被改编成电影《逃离德黑兰》，并获得奥斯卡金像奖最佳影片。