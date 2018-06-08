对华打拉无底线 “特朗普对金正恩故技重施”

图片版权 Getty Images Image caption 熟悉特朗普同世界领导人打交道的方式的白宫高级官员说，特里普可能用对付习近平的办法对付金正恩。

美朝峰会在即，朝鲜领导人金正恩将在周日（10日）抵达新加坡的樟宜机场。虽然朝鲜和美国代表团都没有公开各自的行程，但有报道说美国总统特朗普也将在周日抵达新加坡。

34岁的朝鲜领导人金正恩将在6月12日的峰会上将同年长他一倍的特朗普会面。一位知情的美国官员透露，之前在平壤见过金正恩的美国国务卿蓬佩奥说，朝鲜领导人"是个聪明人，他为（峰会）作了充分准备"。

而特朗普从前的助理和知情人士说，特朗普也作了充分准备。他大量了解金正恩的个人背景以及朝鲜核武器与导弹项目的状况，而且将在会谈中依靠直觉判断，同朝鲜年轻的领导人努力沟通，以求达成协议。

不按常理出牌

不过一名白宫高级官员通过观察特朗普同世界领导人打交道的方式得出结论说，特朗普在外交上并不墨守成规。他说特朗普过去经常说同习近平的关系如何密切，但是这并不妨碍他在贸易上对习近平采取了十分强硬的立场。

特朗普此前一直说要对朝鲜"最大限度施压"，要他们改变政策。但是周四他突然说他不想用这个词（"施压"），因为美国和朝鲜要进行友好谈判。不过他也警告说，他可以使用的制裁有很多。

图片版权 AFP Image caption 特朗常说同习近平的关系如何密切，但是这并不妨碍他在贸易上对习近平采取了十分强硬的立场。

特朗普周四（5月7日）说，如果新加坡峰会进行顺利，他将考虑邀请金正恩访问白宫的问题，但同时也表示如果认为会谈不顺利，他会退出谈判。

特朗普从前是纽约的房地产富翁，他对自己的谈判和判断能力信心十足。在担任总统前，特朗普还有过丰富的真人秀电视经验，他能够熟练把握对手的心理，制造悬念。

这些经历都会在新加坡峰会上给予新加坡信心，几乎可以肯定特朗普在新加坡仍会按照一惯风格同金正恩谈判。小布什时期国家安全委员会成员迈克尔·阿伦说，特朗普想要的就是：要么大有斩获，要么干脆打道回府。

特朗普还否认美国篮球选手丹尼斯·罗德曼受到邀请去参加峰会。丹尼斯·罗德曼曾经数次访问朝鲜，被认为是金正恩的朋友。

记者蜂拥而至

图片版权 Getty Images Image caption 模仿朝鲜领导人金正恩和美国总统特朗普的霍华德X (C)和丹尼斯·阿兰6月8日在新加坡握手。

一位参与金正恩旅行计划的消息人士周五（8日）披露，金正恩将在周日（10日）飞抵新加坡的樟宜机场，在美朝峰会召开前到达。

樟宜机场附近有巴耶利峇空军基地。周五的报道采用了空军基地军用飞机的图片，其中有顶部为白色的直升机的图片，这通常是美国高官乘坐的直升机。

据料在6月12日举行的高峰会谈将集中讨论如何终止朝鲜的核武器和导弹计划，以及朝鲜得到何种外交和经济回报。

位于新加坡东部的巴耶利峇空军基地由新加坡的民用机场改建，机场由英国在1955年建造。

新加坡警察逮捕了两名韩国记者，他们被指在峰会前擅闯朝鲜大使的居所。警察说他们在周四下午得到报警。目前这两名记者正在接受调查。

这两名被捕的韩国记者来自韩国公营电视台与广播电台韩国广播公司（KBS）。

峰会期间，约3000名记者在新加坡报道特朗普和金正恩的峰会。

模仿金正恩的霍华德X来自香港，他在社交媒体脸书上说他进入新加坡时被移民官员盘问了两个小时，"他们搜查了我的行李，告诉我现在到新加坡，时机敏感，我应该远离圣淘沙岛和香格里拉饭店。"