傅达仁 “安乐死”：台湾体育泰斗的殒落

图片版权 Frank Fu Image caption "聪明绝顶，反应一流，学识过人，口才便给，绝对是史上第一体育主播"

台湾知名的体育记者与前篮球国手傅达仁，在6月7日于瑞士的安宁机构“尊严”辅助性自杀，结束85年的岁月。消息传回台湾，各界体育人士表示哀悼。

其中，台湾各界惊讶于傅达仁的坚定“决心”。罹患末期肾脏癌的他，先前医疗已经承受相当大的痛苦，近半年来屡屡前往瑞士，寻求恰当的时间点结束生命，让台湾该不该有“安乐死”的议题，一度成为讨论焦点。

然而，傅达仁的一生则是台湾近代体育发展史的缩影，他从篮球国手再到体育记者、主播，最后成为台湾体育界的泰斗。傅达仁会选择辅助性自杀，也看得出他身为体育人的坚持，一定要以洒脱、爽朗地姿态与世界告别。

出生逢乱世

1933年，傅达仁出生于中国山东济南。当时正逢日本侵华的战乱年代，父亲傅忠贵官拜国民党少将鲁西北游击司令部游击司令，与日军周旋之余，还要面对当时敌后壮大，伺机攻击国民革命军的中国共产党。

1938年刚满五岁不久的傅达仁成了孤儿。父亲傅忠贵在与日激战中牺牲。他被当时国民革命军收留，后就读于蒋介石与宋美龄开办的“遗族学校”。1949年，傅达仁随国民党撤退来台，蒋介石成为他户籍的“户长”，一直到2014年，傅达仁才得知父亲的真实身份。

从初中开始，傅达仁就展露不错的篮球天赋，山东人人高马大的特性，加上苦练，让他在篮球领域相当活跃。另一方面，他也没有忘记读书，在当时录取录极低，没有体育保送的情形下，考上台湾国立大学。

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转战媒体界

25岁时，傅达仁被选为国手，在当年中华民国还在联合国的时期，他成为真正以“中华民国代表队”出战的球员，还与艺人王祖贤的父亲王耀煌同队。不过，27岁时，他决定正式脱下球衣成为教练，此外也加入电台成为记者，正式转战媒体圈。

广播业工作几年后，傅达仁转战电视圈，拿起麦克风成为电视记者，并开始转播篮球比赛。篮球员出身的傅达仁，比赛讲解特别到位。

当时广播还是主流，为了生动地讲解比赛场面，傅达仁也导入或发扬光大不少篮球用语。最为知名的比如“盖火锅”（中国大陆称盖帽），以及转播棒球时的“阳春全垒打”（一分打点的全垒打）。至今这些术语也在两岸三地传开。

历经全盛期

1980年代可谓是傅达仁的全盛时期，不仅体育节目，他也主持许多其它节目。90年代后，台湾开始引进美国职篮NBA转播，也由傅达仁亲自转播，让傅达仁几乎成为台湾体育迷小时候必定会经历的回忆与声音。

纵横体育圈40余年，虽然傅达仁于1998年退休，但偶尔会在体育节目中出现。2006年，73岁的傅达仁转播起世界杯足球赛，声音依旧有山东人的宏亮与扎实。

傅达仁选择辅助性自杀后，许多体育迷对此依依不舍，甚至还有网友说：“本来希望他能看完人生最后一届世界杯足球赛再走的”。一生现场采访奥运七次，并见证"中华民国"当年在奥运赛场的风光时刻，“傅大哥”确实达成了许多体育记者梦寐以求的成绩。

图片版权 Frank Fu Image caption 从瑞士回台湾后，多次上书总统的傅达仁获总统蔡英文接见。蔡英文也表示希望末期病人能够有尊严而安详地离世。

到远方打拼

台湾资深体育记者与主播宋东彬，对BBC中文称赞傅达仁：“聪明绝顶，反应一流，学识过人，口才便给，绝对是史上第一体育主播”。但在生命最后之余，傅达仁以前健壮的身体，也已抵挡不了病痛缠身的痛苦，才会选择到瑞士，让自己决定人生最后一里路。

图片版权 Frank Fu Image caption 傅达仁过去半年数次收到病危通知。

台湾电影《父后七日》中，女主角参加父亲丧礼时，道士说的一句台语：“今嘛你的身躯拢总好了，无伤无痕，无病无煞，亲像少年时欲去打拚”，意思是“现在你的身躯都好了，就像少年时要去奋斗一样”。

当时该电影导演，也是真正“女主角”本人的刘梓洁曾对BBC中文记者说：“本来丧礼都有忍住情绪，但当下听到道士这样说，情绪就溃堤了”，父亲在过世前，承受太大病痛。

一生都在为体育奋斗的傅达仁，也许是不想看到孱弱地身躯慢慢消逝，要以这样的方式潇洒告别。辅助性自杀后，傅达仁此刻也宛如电影叙述般，身躯固然离开了，但灵魂“无伤无痕，无病无煞，亲像少年时欲去打拚”，到远方另一个国度去再度打拼。