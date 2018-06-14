图片版权 Getty Images Image caption 何鸿燊纵横港澳商场70年，其中50多年跟澳门博彩业密不可分。

6月12日，手握澳门博彩与周边产业的澳门博彩控股（SJM Holdings）于香港举行周年股东大会过后，集团创办人何鸿燊（Stanley Ho）正式卸任主席，转任“名誉主席”。一代澳门“赌王”正式退休。

在多家华文媒体眼中，何鸿燊以96岁之龄退休，其重要性可与香港“超人”李嘉诚今年5月退休相提并论。分别在于，何鸿燊早在2009年7月一次摔伤后，已陆续淡出澳博的前线经营。这次“谢幕”股东会也没有看见他的身影，当晚至隔天澳门媒体的相关报道比香港媒体还要少。

“赌王”的成功故事是好些传记作家的写作对象。在香港公共图书馆与澳门中央图书馆的目录中搜寻有关何鸿燊的书籍，中文书单几乎相同，内容多数标榜他如何魅力四射，绘影绘声的描绘着他的“精彩传奇”。至于里面言之凿凿的人物对话，却非全有出处。

但无可否认的是，这位出身香港望族的老人，从他战时踏足澳门投身贸易生意开始，就陆续建立起他对这两座前欧洲国家殖民城市的强大影响力，也在经商生涯的后半段与北京发展出亦敌亦友的关系。

生于豪门

何鸿燊1921年11月25日生于香港，于13名兄弟姐妹中排行第九。父亲何世光，母亲冼兴云。何鸿燊的祖父何福与二伯公（伯祖父）何东爵士（Sir Robert Hotung）等同辈家族成员均为英国殖民香港初年的知名华商名流。

但他实际上是欧亚混血儿，若从父辈，何鸿燊为荷兰犹太裔人后裔。其曾祖父何仕文（Charles H. M. Bosman）入籍英国后赴香港经商，并与华人女子施娣往来，继而诞下何东、何福等子女。据香港中文大学香港亚太研究所助理所长郑宏泰博士与香港大学香港人文社会研究所名誉教授黄绍伦合著的《香港大老——何东》所述，何仕文约在何东10岁之年抛下施娣一家返英，此后施氏独力抚养子女。这解释了为何何鸿燊所属的何氏家族均随施氏以广东宝安县为籍贯。

图片版权 Getty Images/Hulton Archive Image caption 何鸿燊是何东爵士的侄孙。

何鸿燊考进官立皇仁书院念中学，成为祖父、二伯公、革命家孙中山先生、富商霍英东等名人的学弟。1934年，根据多本何鸿燊传记记载，父亲何世光炒卖股票失败破产，逃亡越南，时年13岁的何鸿燊变成穷家子，但靠自身努力考取奖学金完成学业，继而考进香港大学理学院。

但由于二次大战爆发，侵华日军迫近香港，何鸿燊于大三时中断学业，加入俗称“香港义勇军”的皇家香港军团担任航空救护兵。1941年12月25日“黑色圣诞节”，港英政府向侵华日军投降，何鸿燊逃亡澳门。

图片版权 Getty Images/ Imperial War Museums Image caption 港英政府在1939年通过法令征召适龄男性服役。

初踏澳门

据何文翔1992年著《香港家族史》，何鸿燊曾在一次采访中说：“我二伯公何东消息十分灵通，日军炸香港前四日，他已获日本朋友通知，叫他坐船去澳门休息，我是航空救护员，不出走便给日本人抓去赤柱集中营，所以便卸下‘蛤乸衣’（义勇军军服），坐渔船去澳门。”

“当时，全澳门只有两个姓何来自香港，便是我和何东。”

何鸿燊于2007年向中共《人民日报》旗下《环球人物》周刊谈到，当时19岁的他身上只有10港元。

因葡萄牙在二战欧洲战事开始之际已宣告中立，澳门也成为了太平洋战场的中立区。杨中美博士著作指出，何鸿燊在香港沦陷前认识了英籍日商斋藤，介绍他到澳门联昌公司工作。何鸿燊抵澳后，也就到这家公司担任秘书，同时自学葡语和日语。

图片版权 Keystone-France/Getty Images Image caption 1950年代的澳门议事亭前地。澳门在二战时因葡萄牙保持中立而未受侵华日军攻击。

一年后，何鸿燊获邀成联昌公司合伙人，同时被委派负责珠江口周边的货船押运任务。包括官方新华社在内的何鸿燊传记都记载了他当时与日军、华人海盗等周旋的经历，一些更绘影绘色的讲述何鸿燊如何以日语来应付日军。

何鸿燊在联昌公司担任合伙人一年后，获得100万港元分红（中国官方新华社出版之何鸿燊传记画册则称是100万澳门元）。随着二战结束，侵华日军投降，何鸿燊辗转加入澳葡政府贸易局，认识另外两个何氏望族——“澳门王”何贤及其同乡何善衡。何善衡是香港恒生银行与新世界发展的其中合资创办人。

何鸿燊在这些人脉关系协助下创办多种生意，但至1950年代受帮会势力威迫而离澳返港，继而创办建筑公司，1972年成立其商业王国的香港代表——信德集团。虽然信德作为地产商并没有李嘉诚的长江实业等公司庞大，但自香港地产建设商会于1965年成立以来，何鸿燊一直出任会长至2011年。

发展赌业

葡萄牙长期允许澳门开赌。1961年2月，里斯本政府立法，把澳门定为旅游与博彩区。香港《南华早报》指出，里斯本此举是要给澳门培植旅游业，以取代正在衰败的制造业；澳门资深社会工作者马佩云在香港城市大学2010年出版的一本论文集中指出，葡国政府正是由此时起，以“博彩”来取代“赌博”的中文描述。

同年7月，里斯本颁布新的澳门博彩承包立法，何鸿燊得到香港生意伙伴，“红色富豪”霍英东的40万美元贷款支持，继而联同当时的澳门赌业名人叶汉等，以澳门旅游娱乐股份有限公司（STDM）名义竞投新赌权，最终击败持有原执照的傅老榕家族。1962年1月8日的香港《华侨日报》称，何鸿燊财团在前往里斯本签署合同前夕为了要向澳葡政府缴纳首月赌税，须兑换32万澳门元，使港元兑澳门元汇率被瞬间抽高。

1970年，澳娱地标建筑葡京娱乐场落成启用。此后，何鸿燊以澳门为基地的博彩事业蓬勃发展，并先后兼并赛马会、逸园赛狗场等非赌场博彩事业。何东家族经营的香港《工商日报》于1978年9月的报道中指出，何鸿燊的博彩业务一度遍布韩国、菲律宾、伊朗、印尼和巴基斯坦等地。近年，澳博也到过朝鲜首都平壤投资赌场。

图片版权 AFP Image caption 何鸿燊除了经营传统赌台，也引进了角子老虎机等赌博游戏机。

图片版权 BBC News Chinese Image caption 葡京赌场是澳博的根据地，也是澳门的主要地标之一。

1999年澳门治权移交中国，何贤之子何厚铧成为首位特区行政长官；2001年澳娱股权改组后成立澳博；2002年何厚铧政府开放澳门赌权，金沙、永利和米高梅三家美国拉斯维加斯赌业巨头从2004年起相继入驻澳门的新填海土地。美国史丹福大学东亚研究中心客座研究员陈明銶教授曾撰文说，2003年是何鸿燊垄断时代的末年，当时澳博雇员占澳门总劳动人口6%，向澳门特区政府缴纳博彩税105.7亿澳门元，占特区政府收入70%以上。

然而，澳博在2002年与政府签订的新赌博合同下，先后建成或改建数家赌场，至2018年6月仍有新赌场正在建设当中。澳博对澳门博彩事业的影响力仍可明显感受得到。

交通命脉

在何鸿燊成为澳门赌业霸主的过程中，他的澳娱和信德还相继紧握了港澳交通的命脉。

何鸿燊早于1962年已利用信德名义开设船务公司，经营港澳间客轮服务，当时每趟航程3.5小时。1964年信德旗下建立子公司远东水翼船，提供快速渡轮，1975年引进美国波音929水翼船，把港澳航行时间压缩至约一小时左右，发船频次也逐渐加密至尖峰5分钟和离锋15分钟，并提供全日24小时服务。1985年，香港一侧的港澳码头迁入信德中心，在九龙一侧的中国客运码头1988年通航前，从香港进出澳门几乎必须经过何鸿燊的物业。

图片版权 BBC News Chinese Image caption 信德旗下高速船队据称为全球规模最大。

1990年11月，澳门外港码头迁至现址运营，何鸿燊透过澳娱开设直升机服务，来回澳门外港与香港港澳码头，航程15分钟。单程票价并不便宜，目前为每人4300港元（548美元；3500元人民币），但其服务维持至今。他后来更参与澳葡政府兴建澳门国际机场的计划。过程曾经引发里斯本与北京政府争论，但机场在1995年落成后，澳门能直接与台湾、中国大陆以至于东南亚通航，无须依赖香港。

何鸿燊对澳门连外海路客运的垄断近年被美资赌场开设的渡轮服务打破，但在港珠澳大桥通车前，信德客轮仍是港澳深宵交通的唯一选择。

图片版权 BBC News Chinese Image caption 利用直升机服务来往港澳只需15分钟。

在“美梦”中“长袖善舞”

何鸿燊以“澳门赌王”闻名于世之余，他在香港的地产等投资并未停止。1989年六四事件发生后，他在7月于港澳两地报章发表《美梦成真》一文，引起大哗。

何鸿燊在文中提出，中国收回香港与澳门后，出租予联合国100年，以作为联合国总部，并称港澳将进入“一个空前未有的繁华境界”。文章引起不少讨论，然而最终正如历史之发展，并未成真。

不过，这篇文章并未因为看似天方夜谭而被港澳市民遗忘。澳门《新华澳报》2017年10月评论澳门该如何落实建设“世界旅游休闲中心”之际，再次提及了何鸿燊这篇文章，倡议争取联合国工作机构或一些国际组织，到澳门设立总部、分支机构。

《美梦成真》这样的一篇文章是在六四天安门事件的背景下，针对港澳商界信心问题而提出，但显然没有影响到北京对何鸿燊的观感。历年来，他先后获得邓小平、江泽民、胡锦涛三代中共领导人接见。

图片版权 BBC News Chinese Image caption 1999年出版的《何鸿燊》画册内有中国全国政协主席李瑞环的题字。

此外，1999年11月澳门治权移交在即之际，新华社为何鸿燊出版了一本传记画册，时任全国政协主席李瑞环题字、政协副主席叶选平题词、政协副主席兼中共中央统战部部长王兆国撰序。

何鸿燊曾参与澳门《基本法》起草工作，也担任香港《基本法》咨询委员会委员，1997年香港政权移交后起出任中国全国政协常委。香港与澳门行政长官均由选举委员会负责产生，何鸿燊要算是极少数曾同时担任香港与澳门选委员的人，可以参与两地民主派人士所反对的“小圈子选举”。

不过，何鸿燊也有与台湾方面保持一定接触。2001年双十节香港庆祝酒会上，何鸿燊也是出席宾客之一。

何鸿燊也先后获得葡萄牙、英国、马来西亚、日本和梵蒂冈等颁授奖章或封爵，虽然大学辍学，但因获得不同院校颁授荣誉博士学位，澳门何鸿燊喜欢别人称呼他做何博士。

图片版权 BBC News Chinese Image caption 2009年12月20日，刚摔倒受伤几个月的何鸿燊坐着轮椅从香港医院来到澳门，出席行政长官崔世安的就职典礼。

图片版权 AFP Image caption 何鸿燊随后获在场监誓的时任中国国家主席胡锦涛接见。

图片版权 AFP Image caption 在此之前半年，身兼选委的何鸿燊还能行动自如，在澳门特首选举中投票。

四房夫人

众所周知，何鸿燊先后有四位妻子，子女十多人。他本人也曾多次公开谈论年青时的“艳遇”。

香港《星岛日报》2001年12月报道香港大学90周年校庆晚宴时引述何鸿燊说，他在二战担任香港义勇军期间，曾经“跟36个女孩子一同睡在一个房间”。据旧金山中日美比较政策研究所高级研究员杨中美博士所著《赌王何鸿燊传奇》解说，这36位女士为防空警报监督室的接线生。

何鸿燊从香港逃避战火到澳门后遇上元配夫人，土生葡人黎婉华（Clementina Leitão），1942年结婚，并先后育有一子三女，媒体上俗称为“大房”，他们并未参与何鸿燊的生意经营。

图片版权 Reuters Image caption 何鸿燊与二房子女：何超凤（左一）、何超琼（左二）、何超蕸（右三）、何超仪（右二）、何猷龙（右一）

1957年，何鸿燊与香港人蓝琼英结婚，当时《大清律例》的婚姻条文在香港仍然有效，允许纳妾。两人育有一子四女，是为“二房”。其中，二女何超凤刚接掌澳博主席兼执行董事；长女何超琼在2017年6月接掌信德集团行政主席兼董事总经理，同时参与美资美高梅在澳业务；四女何超仪投身流行歌手与演员工作，不参与家族生意。

1985年，何鸿燊与澳门人陈婉珍生活，并育有一子两女，其中一子一女为龙凤胎。她先后获颁两个荣誉博士学位和一个荣誉院士，刚获选为澳博执行董事。陈婉珍与何鸿燊并未正式结婚，但媒体惯称其为“三太太”。

三年后，何鸿燊与澳门人梁安琪生活，两人育有两子两女，是为“四房”。梁安琪要算是何鸿燊四名太太中最活跃于社会的一位，2005年首次当选澳门立法会议员，2017年竞逐连任时带同次子何猷亨参选，但只有梁安琪本人成功连任。

图片版权 AFP Image caption 梁安琪（右）要算是何鸿燊四名夫人中最活跃于政界的一位。

何鸿燊家族在2010年底这段时间发生股权争议，一直到翌年3月方告平息。2010年底开始担任澳博常务董事的梁安琪被舆论视为摆平这起纠纷的重要人物。在刚过去的澳博周年股东会上，她与霍英东之子霍震霆一同获任命为联席主席兼执行董事。

何鸿燊在2009年7月摔伤后实际上已不常露面，梁安琪也曾在回应媒体查询时称何鸿燊早已退休。四房三子何猷君等去年11月在社交媒体发布给何鸿燊庆祝生日的照片，已算是他最近一次公开亮相。新任澳博主席何超凤在12日股东会后对香港记者说，父亲身体“OK”（可以），希望他能好好享受人生。“赌王”主宰澳门博彩业50年的局面，也许真的从此画上句号。