Happy birthday Dad! 爸爸 祝你生日快乐 身体健康 寿比南山!看到你跟妈妈撒狗粮真的有点🤢哈哈哈😂😅 #HappyBirthday @xsabisabrinax

A post shared by Mario Ho 🤓 (@momomarioho) on Nov 24, 2017 at 9:36pm PST