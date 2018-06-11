香港旺角冲突：梁天琦暴动罪囚六年

图片版权 EPA Image caption 身穿西装的梁天琦（左）从收押所被押往高等法院听判。

香港高等法院判处涉及2016年香港旺角冲突的本土派人士梁天琦六年监禁。

2016年2月大年初一深夜至大年初二早晨，九龙旺角发生大规模警民冲突。一群本土派示威者称要阻止当局驱赶春节期间无照摆卖的熟食摊贩，港府官员则批评这是示威者的“滋事借口”。

暴动罪检控在香港极其罕见，梁天琦被起诉一项煽惑暴动罪、一项袭警罪及两项暴动罪，法院上月裁定煽惑暴动罪不成立，但其中一项暴动罪成立，连同此前梁天琦已承认的袭警罪，于星期一（6月11日）判刑。

梁天琦被起诉的另一项暴动罪由于陪审团无法作出有效裁决，法官决定于7月再行处理重审安排。

另一位涉案“本土派”人物黄台仰疑似弃保潜逃，已被法院颁令追缉，并将另案处理。

图片版权 BBC Chinese Image caption 梁天琦（左）与黄台仰（右）原为本土民主前线的核心人物。

图片版权 Getty Images Image caption 旺角冲突在2016年春节之际发生。

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