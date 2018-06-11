BBC中国博客：关于“特金会”中国角色的三个问题

沙磊（John Sudworth） BBC记者
  • 2018年 6月 11日
China"s President Xi Jinping reviews honour guards during a welcome ceremony with Kyrgyzstan"s President Sooronbai Jeenbekov at the Great Hall of the People in Beijing on June 6, 2018. 图片版权 AFP
Image caption 中国是朝鲜最重要的盟友，也是美国最强劲的对手。

美国与朝鲜准备历史性峰会的同时，中国是这个话题里所有人心照不宣的问题。

北京是朝鲜唯一重要、长久的盟友，也是美国最大的长期战略对手。

因此，不论特朗普与金正恩是否能达成任何协议，北京在协议的成败上具有决定性作用。

金正恩与特朗普二人已经占据所有话题的中心，而作为潜伏在场外的关键一方，以下是围绕中国的三个关键问题。

中国想要什么？

一个词，稳定。

反过来说，中国肯定不想要的，是边境上出现更多核冒险政策。

中国太清楚朝鲜的偏执，也不相信美国那位不按常理出牌的总统。中国确实担心，如果再有一场口水仗，局势可能会恶化为军事失误和冲突升级。

在这种背景下， 回归外交与对话看上去像符合北京的目的。

尽管近年来，中国对朝鲜的耐心越来越少，但朝鲜仍是中国的老盟友，美国也仍然是中国和朝鲜共同的战略对手。

而对于金正恩是否愿意通过谈判单方面放弃来之不易的核威慑力量，中国的态度可能更加务实。

如果金正恩能够得到特朗普任何程度的让步——比如美国在朝鲜半岛或附近军事力量的变化——中国必然会将其视为自己的受益。

中国对朝鲜有多大影响力？

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Image caption 习近平已与金正恩两次会晤。

有一定影响。

朝鲜与外界的贸易额中，中国占比高达90%。

但中国并没有强迫朝鲜走向谈判桌。

虽然北京签署了史上最严厉对朝制裁，但中国同时也指出，平壤越是在经济上被孤立，这个政权就越会有理由去追求他们的核威慑战略。这种说法也有一定道理。

现在金正恩去了新加坡，以他自己的方式，出于他自己的战略考量。

而中国执行制裁，也是基于中国自己的目的。

制裁为中国带来了国际社会的好感，这种好感可以被中国用于与美国在更大范围的地缘政治竞争。

中国也可以借此提醒朝鲜，不能完全无视中国的利益。这种提醒虽然影响有限，但却也有一定作用。

之所以影响有限，是因为朝鲜知道，比起在核问题上维持现状，中国更担心的是邻国的经济崩溃。

这是典型的本末倒置。

然后发生了出乎所有人意料的一幕。就在三个月前，习近平与金正恩第一次见面，并在之后不久再次会晤。

而这两次会见都发生在“特金会”确定后不久。

一些分析人士在想，这种外交动向是否显示出，中国急于避免边缘化？

已经有迹象显示，对朝鲜的制裁突然出现一点松动。

特朗普也在暗示，中国开始从中插手。

“我想说我有一点失望”，他说，“因为在与习近平见面后……我觉得金正恩的态度有了一点改变。我并不喜欢这样。”

如果会谈破裂，中国会怎么办？

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Image caption 朝鲜拆除核试验设施会是其摆脱国际孤立的开始吗？

对中国来说，不论是协定、路线图、热情的握手、还是模糊的计划，只要可以保证会谈继续进行，什么结果都可以被看作成功。

中国认为，对于这位年轻的朝鲜领导人，最重要的不是关于无核化的模棱两可的对话，而是他刚刚起步的国内经济改革。

中国外交部表示，上月一支朝鲜高层代表团访问北京，目的是"学习中国国内经济建设经验"。

这也是中国一直以来倾向选择的模式。

或许从中国角度来看，这不会是一场灾难。因为在朝鲜深陷永无休止的拆除（有限的核储备）谈判时，中国企业可以得到建设基础设施及扩大贸易的机会。

这便是为出口打造的“中国梦”：通过繁荣实现稳定，当然其中必定包含持续的威权主义。

位于北京的清华卡内基全球政策中心朝鲜问题专家赵通认为，“无论峰会上就核问题取得多少进展，中国看重的是一个更重要的长期战略目标。”

“这个目标便是帮助朝鲜发展经济，帮助朝鲜从一个被国际社会孤立的国家转变为更加正常、更加开放的国家。”

但如果美朝峰会偏离预定轨道，如果美国重新考虑有限的军事打击，中国有可能还是会继续推动自己的计划。

朝鲜有了武器，现在显然处在政治家模式。

朝鲜展现出的“克制”肯定会对中国有用。万一对话破裂，中国指责的必定不会是金正恩，而是特朗普。

“如果美国从峰会中走开，重回最大施压行动，中国会将外交失败算到美国头上，”赵通表示。

“而如果为解除朝鲜武装，美国展现出对一丝发动军事打击的意愿，我认为中国有可能会动员自己的力量，向美国发出抵制的信号。”

中国已经准备就绪。无论结果如何，新加坡峰会都可能提升它的影响力。

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