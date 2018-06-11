BBC中国博客：关于“特金会”中国角色的三个问题

图片版权 AFP Image caption 中国是朝鲜最重要的盟友，也是美国最强劲的对手。

美国与朝鲜准备历史性峰会的同时，中国是这个话题里所有人心照不宣的问题。

北京是朝鲜唯一重要、长久的盟友，也是美国最大的长期战略对手。

因此，不论特朗普与金正恩是否能达成任何协议，北京在协议的成败上具有决定性作用。

金正恩与特朗普二人已经占据所有话题的中心，而作为潜伏在场外的关键一方，以下是围绕中国的三个关键问题。

中国想要什么？

一个词，稳定。

反过来说，中国肯定不想要的，是边境上出现更多核冒险政策。

中国太清楚朝鲜的偏执，也不相信美国那位不按常理出牌的总统。中国确实担心，如果再有一场口水仗，局势可能会恶化为军事失误和冲突升级。

在这种背景下， 回归外交与对话看上去像符合北京的目的。

尽管近年来，中国对朝鲜的耐心越来越少，但朝鲜仍是中国的老盟友，美国也仍然是中国和朝鲜共同的战略对手。

而对于金正恩是否愿意通过谈判单方面放弃来之不易的核威慑力量，中国的态度可能更加务实。

如果金正恩能够得到特朗普任何程度的让步——比如美国在朝鲜半岛或附近军事力量的变化——中国必然会将其视为自己的受益。

中国对朝鲜有多大影响力？

图片版权 Reuters Image caption 习近平已与金正恩两次会晤。

有一定影响。

朝鲜与外界的贸易额中，中国占比高达90%。

但中国并没有强迫朝鲜走向谈判桌。

虽然北京签署了史上最严厉对朝制裁，但中国同时也指出，平壤越是在经济上被孤立，这个政权就越会有理由去追求他们的核威慑战略。这种说法也有一定道理。

现在金正恩去了新加坡，以他自己的方式，出于他自己的战略考量。

而中国执行制裁，也是基于中国自己的目的。

制裁为中国带来了国际社会的好感，这种好感可以被中国用于与美国在更大范围的地缘政治竞争。

中国也可以借此提醒朝鲜，不能完全无视中国的利益。这种提醒虽然影响有限，但却也有一定作用。

之所以影响有限，是因为朝鲜知道，比起在核问题上维持现状，中国更担心的是邻国的经济崩溃。

这是典型的本末倒置。

然后发生了出乎所有人意料的一幕。就在三个月前，习近平与金正恩第一次见面，并在之后不久再次会晤。

而这两次会见都发生在“特金会”确定后不久。

一些分析人士在想，这种外交动向是否显示出，中国急于避免边缘化？

已经有迹象显示，对朝鲜的制裁突然出现一点松动。

特朗普也在暗示，中国开始从中插手。

“我想说我有一点失望”，他说，“因为在与习近平见面后……我觉得金正恩的态度有了一点改变。我并不喜欢这样。”

如果会谈破裂，中国会怎么办？

图片版权 Getty Images Image caption 朝鲜拆除核试验设施会是其摆脱国际孤立的开始吗？

对中国来说，不论是协定、路线图、热情的握手、还是模糊的计划，只要可以保证会谈继续进行，什么结果都可以被看作成功。

中国认为，对于这位年轻的朝鲜领导人，最重要的不是关于无核化的模棱两可的对话，而是他刚刚起步的国内经济改革。

中国外交部表示，上月一支朝鲜高层代表团访问北京，目的是"学习中国国内经济建设经验"。

这也是中国一直以来倾向选择的模式。

或许从中国角度来看，这不会是一场灾难。因为在朝鲜深陷永无休止的拆除（有限的核储备）谈判时，中国企业可以得到建设基础设施及扩大贸易的机会。

这便是为出口打造的“中国梦”：通过繁荣实现稳定，当然其中必定包含持续的威权主义。

位于北京的清华卡内基全球政策中心朝鲜问题专家赵通认为，“无论峰会上就核问题取得多少进展，中国看重的是一个更重要的长期战略目标。”

“这个目标便是帮助朝鲜发展经济，帮助朝鲜从一个被国际社会孤立的国家转变为更加正常、更加开放的国家。”

但如果美朝峰会偏离预定轨道，如果美国重新考虑有限的军事打击，中国有可能还是会继续推动自己的计划。

朝鲜有了武器，现在显然处在政治家模式。

朝鲜展现出的“克制”肯定会对中国有用。万一对话破裂，中国指责的必定不会是金正恩，而是特朗普。

“如果美国从峰会中走开，重回最大施压行动，中国会将外交失败算到美国头上，”赵通表示。

“而如果为解除朝鲜武装，美国展现出对一丝发动军事打击的意愿，我认为中国有可能会动员自己的力量，向美国发出抵制的信号。”

中国已经准备就绪。无论结果如何，新加坡峰会都可能提升它的影响力。