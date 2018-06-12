“美国在台协会”风雨40年：美中台三方外交变迁

图片版权 BBC CHINESE Image caption “美国在台协会”新馆于6月12日落成，台湾总统蔡英文（中）于揭幕后与嘉宾鼓掌。

象征美国台湾间最高的机构“美国在台协会”（American Institute in Taiwan，简称AIT）星期二（6月12日）在位于台北市内湖区的新馆举办落成典礼。台湾总统蔡英文、行政院长赖清德与前总统马英九等全都应邀出席。

美国虽然正忙于在新加坡举办的特朗普总统与朝鲜领导人金正恩的会谈，但仍然指派国务院助理国务卿玛丽·罗伊斯（Ｍarie Royce）、国务院海外建筑业务局默色（Ｗilliam Moser）大使，与美国在台协会主席莫健（James Moriarty）等人赴台一同开幕，参与美台关系新页。

美台关系新页

“美国在台协会”新馆位于山丘上，后有山壁阻挡，建筑材料由美国运来，还有防弹防爆加固，宛如一座小城堡雄据山头。从象征意义来看，近40年来，“美国在台协会”某种程度见证了美台关系的实质发展，就像美台关系的“精神堡垒”。

“美国在台协会”诞生于1979年，当年美国正式与中华民国断交，台湾当局被“最信任的朋友”抛弃后，岛内掀起巨大的波澜。

图片版权 AFP Image caption "美国在台协会"新馆位于山丘上，后有山壁阻挡。

图片版权 American Institute in Taiwan Image caption 1979年美台断交后，原先的驻台美军本部即改为美国在台协会（American Institute in Taiwan）

“诞生于动荡中”

早在1971年，中华民国已被迫退出联合国，与美断交堪称“第二大外交重击”。台湾岛内爆发罕见的“反美潮”，在最后一任大使安克志（Leonard S. Unger）离台前，许多民众一度情绪激动并使用暴力。

随着驻台美军正式离开，不少担忧台湾遭到共产党“赤化”的台湾人与国共内战后来台的外省人，争相前往美国大使馆申请赴美居留签证。

台湾政治大学国际关系中心名誉教授、曾拜访“美国在台协会”的美台关系专家丁树范回忆：“当时断交，让美台关系进入全新摸索期。由于美国要开始介意北京态度，当初连美台往后要怎么碰面、如何接触，都面临相当大的挑战。”

图片版权 AFP Image caption 象征美国台湾间最高的机构"美国在台协会"（American Institute in Taiwan，简称AIT）星期二（6月12日）位于台北市内湖区的新馆举办落成典礼

为了稳定民心，最后美方通过《台湾关系法》作为美台往后外交的基本标准，随后也在原先驻台美军本部直接成立“美国在台协会”，负责对台交流。至此，“美国在台协会”成为美台间最具代表性的“非官方”机构。

历经台海危机

进入上世纪80年代后，台湾经济开始高度成长，“美国在台协会”起先在美台的经贸与金融方面发挥很大作用。根据过往资料，台湾一度有七成的产品出口美国。80年代末期，许多美商纷纷在台设立分公司，“美国在台协会”的牵线更是厥功至伟。

丁树范则说：“也许很多人不知道，1989年的‘六四’天安门事件，才是美国重新重视台湾‘华人民主政权正当性’的契机”。在断交10年后，美台关系再度因为天安门事件升温，“美国在台协会”不仅在商贸方面，而且在美国军售方面，也重新强化与台湾的密切联系。

但是在1996年，台湾举行首次总统直选，引起中方相当不快，并以武力恫吓，让美军航空母舰更一度协防台湾。

丁树范称“台海危机”为“六四后遗症”，他说：“六四天安门事件后，美国克林顿政府对中国失去信任，重新检讨美台关系。随后台湾走向民主化，中国也开始担忧，美方是否想改变美中台关系结构，最后在总统直选时，中国才会对此大动作反制。”

在渡过台海危机后，美方也加速与台湾军事交流。在“美国在台协会”牵线下，美方固定派遣军事高层来台、也允许台湾的军校毕业生赴美军校就读、台湾的参谋总长也开始能赴美访问，美台关系在此时又重新稳固。

图片版权 AFP/Getty Images Image caption 台湾前总统陈水扁曾称"任内常受到AIT指示做事"引发讨论（图为2006年1月23日，前美国在台协会主席包道格与陈水扁在台湾总统府会晤）。

“麻烦制造者”

进入2000年后，台湾由陈水扁当选总统，而陈水扁当初对于台湾主体意识的坚持，并采取许多“去中国化政策”，一度让美方认为“太过躁进”。

甚至中国媒体还曾提及，前中国政协主席贾庆林透露美国小布希总统曾向当时中国国家主席胡锦涛称陈水扁为“麻烦制造者”，但遭到美方否认。

陈水扁后来在卸任后的2009年一度称“当年常受到‘美国在台协会’指示做事”，一度让统派政治人物指陈水扁犯了“外患罪”。而不论与否，包括随后的马英九与蔡英文等总统，依旧与“美国在台协会”保持紧密友好关系。

曾拜访过“美国在台协会”的丁树范，形容“美国在台协会”就像是“大型船舱”，各部门间就像每个舱室般不互通，资讯保护相当紧密：“每个部就像是个船舱有阀门一般，如果被攻击进水，其他的阀门可以迅速关上。”

图片版权 BBC CHINESE Image caption 台湾总统蔡英文说：“‘美国在台协会’新馆落成，坚定台美共同目标理念，共同捍卫民主自由价值“。

“海军陆战队”

一直以来，“美国在台协会”都有美国海军陆战队进驻的消息，让中方也对此甚为气恼。随着新居落成，”陆战队进驻“不免也成为媒体追逐的问题，“美国在台协会”主席莫健对此态称，美方不会对维安措施评论，但”美籍职员的维安“是不会变的。

丁树范则说，”海军陆战队“的编制一直都在，只是以便服之姿守住“美国在台协会”内的重要处室，如过往的电报室等。他认为，中方对于”陆战队“议题常反应过度，就场合上来说，美方也不会让他们真正穿军服执勤，因此过度讨论，也不过是个”假议题“。

从台北市繁华区迁往内湖的新开发区，丁树范认为新的“美国在台协会”馆，不妨看作美台间各项关系进一步强化的验证：”确实就我所知，‘美国在台协会’内不论是经贸、金融与国防的编制都有增加，证明需要更大更好的设备。“

对于往后的中美台三方关系，丁树范分析，目前美中依旧在商贸上有许多角力，比如限制中方投资、未来可能也限制中国学生，某种程度来说，对台湾也是对美关系加温的好机会。

然而他也点出中方对台祭出”惠台政策“，全面拉拢台湾经济社会，对外不断打压台湾外交的两面手法，是考验台湾人民的耐性。”中方当然会再美台关系间煽风点火，因此是否会被撕裂，‘美国在台协会’在美台间有其角色重要性“。

从当初断交的风雨飘摇、到见证台湾解严迈向民主化、直选总统至今。美台关系并未真正被美国放弃，而以“美国在台协会”的样貌见证更多历史时刻，往后的美台关系，这个”美台间关系的精神堡垒“，依旧牵动美中台三方局势。