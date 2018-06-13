英伦热议：特朗普想让朝鲜“大炮变大楼”

图片版权 EPA Image caption 特朗普在新加坡当着金正恩的面调侃朝鲜的房地产开发潜力，大谈把大炮变成大楼的问题（turning cannons into condos）。

朝鲜国家媒体说，周二特朗普和金正恩的峰会结束了美朝敌意，金正恩大获全胜。有意思的是，大部分英国媒体的报道和评论也认为金正恩是峰会的胜利者。

《卫报》专栏作家乔纳森·弗里德兰（Jonathan Freedland）干脆说，特朗普的确取得了历史性突破，但这完全是金家王朝的突破。他说特朗普同金正恩握手言和，让独裁者更稳固地奴役自己的国家。

不过在《每日电讯报》专栏作家提姆·斯坦利(Tim Stanley)却认为，特朗普大胆同朝鲜打交道，未必不会成功。

在西方七国峰会上，欧洲自由派都希望讨论性别平等和回收环保等问题，但斯坦利说，朝鲜人想到可能是如何把大炮变成大楼的问题（turning cannons into condos）。因此他说，在特朗普眼中，金正恩才是个懂得做交易的人。

图片版权 EPA Image caption 朝鲜是否会以透明方式销毁核武器？有无时间表？核查如何进行？这些问题都没有在峰会声明中作明确规定。

韩国被出卖？

虽然新加坡峰会的象征意义巨大，但新对话真能结束朝鲜长达70年的孤立，改变朝鲜吗？首尔延世大学政治学教授汉斯·舍特勒(Hans Schattle)在《卫报》撰文说，特朗普-金正恩协议令韩国方面担忧。

虽然有些朝鲜媒体说峰会是历史性的一天，"开始了缓和的新时代"，但这种缓和似乎对韩国人来说已经不是第一次，金大中时代和卢武铉的峰会曾有过"阳光政策"，当时他们都去平壤见了金正恩的父亲金正日。随后许多韩国人在朝鲜投资，但是并没有产生任何结果。

因此舍特勒说，现在很多韩国人采取观望态度。他说美朝峰会尽管吸引了世界媒体，但首尔的金融市场几乎没有什么波动。

他认为现在人们面对的仍然是自3月以来一直面对的问题，即朝鲜是否会以透明方式销毁核武器，并恪守承诺。如果是这样，有无时间表？核查如何进行？平壤是否会减少威胁东北亚邻国的导弹项目？金正恩的独裁政权是否会实行内部改革，改善人权纪录？

尽管特朗普和金正恩承诺要商讨细节问题，最终要结束东北亚的冷战，但是首尔延世大学政治学者汉斯·舍特勒认为，特朗普和金正恩签署的协议当中对上述问题并没有详细规定。

特朗普所作的巨大让步似乎是，至少在目前，要中止美韩定期举行的联合军演。特朗普甚至附和朝鲜反对军演的立场，说军演"十分具有挑衅性"。特朗普还对记者说，他的长期目标是兑现自己的竞选承诺，把驻韩美军撤回美国。

如果这意味着美国和韩国联盟被削弱，那么特朗普的立场就会引起首尔的担忧。韩国担心的是，朝鲜炫耀武力的目的并非出于自卫，而是要统一朝鲜半岛。舍特勒说，去年许多人对特朗普对朝鲜表示强硬称赞不已，但今年这些人开始担心特朗普会把韩国拱手让给朝鲜。

"帮助独裁者"

有读者在汉斯·舍特勒文章后面做评论说，不要说什么韩国担忧，作者充其量只能说有“部分”韩国人担忧。

《卫报》专栏作家乔纳森·弗里德兰认为，美朝峰会前所未有地帮助了朝鲜独裁政权。这位著名记者显然认为，不应该把金正恩当做和美国总统一样的世界政治家，特朗普也不应该说朝鲜的独裁者"很有才华…很热爱他的国家"。

图片版权 Reuters Image caption 《卫报》专栏作家乔纳森·弗里德兰认为，特朗普的确取得了历史性突破，但这完全是金家王朝的突破。

他说特朗普没有谴责朝鲜政权的残暴，以及其恶劣的人权纪录。新加坡的峰会让金正恩满载而归，他得到了金家王朝数十年来都没有得到的国际合法性。

不过这位一贯批评特朗普的专栏作者的评论也引起一些读者的非议。一位读者说，这对《卫报》作者来说真是十分尴尬，（按照他们的逻辑）朝鲜半岛的和平，如果在特朗普的影响下获得，那肯定是不好的和平。

大炮变大楼

《每日电讯报》专栏作家提姆·斯坦利(Tim Stanley)指出，在特朗普努力下，新加坡峰会还能不失轻松幽默。这位地产商出身的美国总统当着金正恩的面调侃朝鲜的房地产开发潜力。

虽然不按常理出牌的特朗普和独断专行的金正恩举行峰会在许多评论家眼中是近乎疯狂之举，但是斯坦利认为虽然特朗普试图同朝鲜建立长久关系的手法非同寻常，但他未必不会取得成功。

这是因为这次是朝鲜主动走到谈判桌前，是金正恩主动邀请特朗普。孤立的朝鲜迫切需要投资。朝鲜在核武器发展到一定程度，获得某些安全感后觉得能够同对手讨价还价。如果不是碰上特朗普这样的总统，通常这个过程需要经过漫长的谈判，都未必一定能有结果。

这位在新加坡为《每日电讯报》报道的作者在以下三方面对特朗普作出肯定。一是峰会让金正恩这位对外封闭的领导人曝光走向公开，融入地区政治；二是峰会对朝鲜产生前所未有的影响；三是特朗普和金正恩互动，包括私人会谈本身的意义。

有评论说金正恩不应该信任美国总统，因为他撕毁了同伊朗达成的协议和环境协议。但是《每日电讯报》专栏作家提姆·斯坦利(Tim Stanley)认为那些协议并非由特朗普缔结，不被他视为己有。而朝鲜半岛和平的协议，相比之下，是他竞选总统之前就有的目标，其成功潜力能让在墨西哥边界修隔离墙的努力相形见绌。