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中共喉舌《人民日报》在脸书发布英文文章称，虽然中国队不参加此次世界杯，但是你们依然会在本届世界杯上看到压倒性的中国品牌广告。

据国际足联（FIFA）官网，本届俄罗斯世界杯一共有14家官方赞助商，中国品牌占了4席，和美国品牌数相当。此前的世界杯赞助商基本被美国和日本企业垄断，2014年巴西世界杯，中国企业英利成为22家官方赞助商中唯一的中国企业，当时也曾引发外媒热议。

本届世界杯上的中国品牌包括房地产开发商万达、家电生产商海信、乳业公司蒙牛、以及手机制造商Vivo。

为何成为赞助商？

2015年，多名FIFA高官被捕，国际足联丑闻持续发酵，引发FIFA长期合作伙伴强生（Johnson&Johnson）、嘉实多（Castrol）、马牌轮胎（Continental）等退出。2016年，中国万达集团成为FIFA新合作伙伴，合同有效期为15年，也就是说，在未来4届世界杯，万达都将与国际足联展开合作。

图片版权 Getty Images Image caption 2015年5月，万达集团董事长王健林（中）在苏黎世参加第65界国际足联大会。

尼尔森发布的《2018年世界足球报告》（World Football Report 2018）称，国际足联在2015-2018年的广告收入为14.5亿美元，相比2011-2014年的16.2亿美元下降了1.7亿美元。

万达集团在新闻通稿称，“这说明随着中国经济崛起，以万达为代表的一批中国企业已具备了世界级的竞争实力。"万达集团董事长王健林也公开表示，"中国政府正大力推进足球运动的发展，万达将用实际行动来支持这一举措。”

蒙牛CEO卢敏放也称，“蒙牛赞助世界杯不仅是一次商业机遇，更是蒙牛参与国家战略非常重要的依托。”2008年，中国爆发大面积毒奶粉事件，包括蒙牛等在内的多个中国乳制品品牌被检测出化工原料三聚氰胺，引发股价暴跌及消费者对国产奶的不信任。2018年，蒙牛股价较十年前涨了十倍。

赞助商有哪些权利？

国际足联将赞助商分为三类：合作伙伴（Partner）、赞助商（Sponsors）、主办国支持商（National Supporter)，其中合作伙伴与国际足联的合作关系最为密切。

根据国际足联官网介绍，在合同期内，赞助商的权利包括使用官方标识，公司标识会出现在所有国际足联的出版物以及官方网站。

图片版权 Getty Images Image caption 2018年5月，前巴西国家队球员贝贝托（Bebeto，左）与前荷兰著名球星路德·古利特（Ruud Gullit，右）出席Vivo的世界杯主题活动。

此外，这些赞助商还具有排他性的营销权利，他们也可以根据自身的市场需求作出个性化营销方案，使用FIFA世界杯和联合会杯的相关商标。级别更高的合作伙伴可以在任何时间、任何地点进行全方位的推广。

彭博社估计，世界杯合作伙伴每年的费用在1.5亿美元左右。中国媒体报道称，海信和Vivo成为本届世界杯赞助商各花费了1亿左右美元，蒙牛花费5000万美元左右。

就这届世界杯而言，在俄罗斯的所有比赛场馆，只可以买到蒙牛的酸奶和冰淇淋。国际足联全体工作人员也将统一配备Vivo智能手机，作为赛事官方移动通信设备。

中国男足与世界杯

1930年至今，中国足球队唯一获得参赛资格的世界杯为2002年的日韩世界杯，在三场小组赛中，中国队未能进一球，最终以小组垫底的成绩结束史上唯一一次世界杯决赛圈之旅。

图片版权 Getty Images Image caption 6月12日，中国郑州一对夫妇在家布置迎接世界杯。

由于表现不佳，以及此前负面新闻缠身，中国国足一直是中国网民调侃和讽刺的对象。

在中国，足坛腐败案层出不穷。谢亚龙、南勇、杨一民三位中国足协前主／副主席，均因操纵足球比赛收受贿赂而被捕入狱。

中国最高检内刊《方圆》杂志曾撰文称，中国足球一系列腐败丑闻中，足协官员在赞助商洽谈过程中存在利益输送的“猫腻”一直不绝于耳，体育赛事的经营是部分官员“中饱私囊”的“利器”。