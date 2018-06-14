英伦热议：朝鲜去核时间表 世界核弹知多少

图片版权 Getty Images Image caption 像尼克松同毛泽东时代的中国实现关系正常化一样，一贯强硬著称而且有共和党选民基础的特朗普同金正恩打交道不用怕遭到共和党右派的弹劾。

英国媒体对特朗普本人的好恶似乎决定了它们如何评价美朝新加坡峰会。在众多报道中，釜山大学罗伯特·E·凯利(Robert E. Kelly)说，美朝协议甚至比之前悲观论者预想的更糟。

而美国国务卿蓬佩奥透露了朝鲜必须在2021年前销毁核武器的决心，美国的决心会不会起到相反效果，令朝鲜立场退缩，或引起反弹，让悲观论调和对特朗普的批评不幸而言中呢？

许多报道都提到美国将要求朝鲜在特朗普第一任期结束前"大规模削减"核武的消息。这是在特朗普和金正恩在新加坡历史性峰会后，美国国务卿蓬佩奥首次表明要朝鲜去核的时间表。

《每日电讯报》报道说，蓬佩奥在韩国首都首尔被问到他是否愿意在特朗普任期内，也就是2020年1月20日前，实现销毁朝鲜核武器的主要目标时, 蓬佩奥说"当然，绝对如此。你可以说这是大规模解除武装。我们希望能够在两年半后实现这个目标。"

联合声明中提到朝鲜致力于"朝完全解除朝鲜半岛核武器的努力"，但是并没有详细说明平壤何时放弃核武器。《每日电讯报》报道说，美国国务卿周四（6月14日）访问北京向中国领导人通报新加坡峰会的情况。

"万里挑一"

憎其人者，恶其餘胥。媒体对特朗普本人的好恶决定了它们如何评价美朝新加坡峰会。《卫报》报道说，国际组织指责金正恩侵犯人类罪行，诸如刺杀政治对手，公开处决，大批关押政治犯等。但特朗普并不理会朝鲜独裁者金正恩的人权纪录。

《卫报》报道说，特朗普和金正恩周二峰会后签署的联合声明中并没有提到人权问题。特朗普在峰会后接受福克斯新闻采访时，他不仅拒绝谴责朝鲜的独裁者，而且还对金正恩赞许有加。

特朗普在采访中说，朝鲜年轻领导人是个"强硬的人。你看，当你接管一个国家，一个很难办的国家，有很坚强的人民，你从你父亲手中接管了这些，我不管你是谁，你是什么，你有多少优势，如果你在27岁就能胜任，那你就是万里挑一的人"。

接着特朗普说，"他是个很聪明的人，他是个了不起的谈判对手，我认为我们彼此了解对方。"

这时候惊讶的主持人反问特朗普说"（金正恩）他仍然做过一些很坏的事情啊。"特朗普回答说，"还有很多其他人做过很坏的事情。我们可以数出许多国家，他们做过很多坏事。"

尼克松访华

尽管特朗普和金正恩峰会及其达成的协议由于缺乏具体的承诺而受到许多指摘，但《独立报》发表了史蒂芬·赫斯特的评论说，不能因此全盘否定这次美朝峰会，特朗普和金正恩这次也许真能取得进展。

图片版权 AFP Image caption 就特朗普而言，他对于达成协议十分执着，甚至到了为达成协议而作交易的地步。他多次告诉美国公众他最会讨价还价，最有能力做成交易。

评论认为，和去年稍作比较就能看出峰会的成果。一年以前的情况是，当时特朗普说金正恩是"小火箭人"，威胁要向他倾泻"战火与愤怒"，至少现在人们不必像过去那样担心核战爆发。

从朝鲜方面看，金正恩急于让朝鲜摆脱国际孤立。现在朝鲜已经成了拥核国家后，金正恩积极寻求国际让步，外交承认，解除禁运以及安全保证，使朝鲜政权更加稳固。

就特朗普而言，他对于达成协议十分执着，甚至到了为达成协议而作交易的地步。他多次告诉美国公众他最会讨价还价，最有能力做成交易。他急于向世界证明这点。为此特朗普也开始不断做出让步，先同意会谈，这也就等于让朝鲜得到了60多年来一直没有得到的承认。另外特朗普还承诺停止美韩联合军演，换取金正恩并不具体的去核承诺。

另外评论还说，特朗普似乎也更有办法让美国人接受美朝协议。像尼克松同毛泽东时代的中国实现关系正常化一样，一贯以强硬著称而且有共和党选民基础的特朗普同金正恩打交道不用怕遭到共和党右派的弹劾。史蒂芬·赫斯特在评论中说，如果奥巴马同金正恩达成相同的协议，估计会遭到共和党强硬派的弹劾。

核弹大盘点

接着朝鲜去核的话题，《每日电讯报》记者亨利·博德金的报道盘点了世界拥核国家的核武库，说核威慑只需100颗核弹足够，再多了就会引起全球性灾难，因此维持数量更多的核武库是浪费资源。

传统的核威慑概念包括以下原则，即核武库越大，对手发动攻击的可能性越小。但是报道引述了美国密执安技术大学和田纳西州立大学的研究结论认为，维持超过100枚核弹的核武库实际上超出了实际需要。

这个发表在新加坡美朝峰会后的研究说，100枚核弹就形成了核威慑，又能避免给自己国家带来死亡的核灾难。研究认为不应该保留更多核武器，因为那样会对环境造成不可接受的毁坏，令自己国家的人民受害。

研究说，在假想的未来核战中，美国动用7000枚，1000枚或100枚核弹攻击中国，即使在规模最小的核战中，可能有多达3000万人死于一开始的核攻击。核爆炸后大气变化导致全球气温下降，降雨减少19%，紫外线辐射增加。

他们的研究警告说，发动核进攻的国家遭受的长期伤亡程度很可能被低估，因为一般的预测只估计了食品短缺等直接后果，没有估计随后发生的暴力和骚乱的后果。

最后报道说，目前全世界有9个被公认拥有核武器的国家：美国，俄罗斯，英国，法国，中国，印度，巴基斯坦，以色列和朝鲜。

报道引用了原子能科学家联合会的估计：俄罗斯拥有8000枚核弹，美国有7100枚核弹，法国有300枚核弹，中国有250枚核弹，英国有215枚核弹，巴基斯坦拥有120枚核弹，印度有110枚核弹，以色列有80枚核弹，朝鲜有10枚核弹。