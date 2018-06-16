BBC中文本周推荐：你不容错过的五个故事

2018年的第24周，国际局势风云变幻，大事不断。

美国和朝鲜领导人在新加坡的历史性会面吸引了全球目光。这场峰会史无前例，也为特朗普与金正恩这两位特立独行的政治人物带来不少新的评价。会场之外，朝鲜人的故事也牵动人心。我们的记者前往了一所独特的朝鲜人学校，讲述那里不为人知的故事。

而在美朝峰会前夕，一张传统西方大国领导人在加拿大的“非传统”合照引爆网络。几乎同一时间，另一片土地上，一项法案引发越南多地发生针对中国的游行。

还有一本有关爱因斯坦的新书披露了一些于中国有关的细节，书中显示的爱因斯坦的一些言论可能会让你感到惊讶。

刚刚过去的一周，BBC中文发表过这些作品，广受读者关注，如果你错过了它们，BBC中文带你一一回顾。

1. 新闻专辑：特朗普金正恩狮城历史性会面

图片版权 Getty Images Image caption 金正恩与特朗普在新加坡握手。

周二（6月12日），美国总统特朗普与朝鲜国务委员会委员长金正恩在新加坡举行历史性会晤，这无疑是本周最轰动的新闻。从唇枪舌剑到握手并肩，二人关系变化的背后是国家利益的考量与地缘政治的较量，同时涉及的还有中国、韩国、日本、俄罗斯等多方角力。那么，这场“外交大戏”中，到底几家欢笑几家愁？

2. 观察：越南最新反华示威折射深层民众排华情结

图片版权 Getty Images Image caption 胡志明市的抗议者表示他们将再次举行示威。

越南国会正在审议的一则法案在当地引发很大争议，当地人将矛头指向中国。这则《关于云屯、北云峰、富国特别行政经济单位法》（草案）规定，以优惠政策吸引外国投资者，并允许他们在这三个地方租用土地长达99年。反对者称，这项法律将允许政府官员给予中国投资者优惠待遇。

但其实，这也是越南本身排华情绪的反映。BBC越南语部主任阮江分析说，越南人对中国的抵触、怀疑和排斥心理是根深蒂固的，政府拟定租让开发区时显然低估了越南民众的排华情结。

3. 东京朝鲜高中里的面孔：他们的祖国和故事

Image caption 朝鲜学校学生

“日本朝鲜学校背后的组织也不否认他们的最终目的：在这个国家制造一场大革命”……“家长们把孩子送过来，学习的是作为一名朝鲜人的自豪”。与所有有关朝鲜的事情一样，朝鲜学校也有不少争议。对大多数人来说，这是一间特立独行的学校，但对在日本的朝鲜人来说，这是他们几代人共同的经历。我们的记者前往东京，讲述那里的一所朝鲜高中和学生们的故事。

4. G7峰会：默克尔火爆网络的照片中都有谁？

图片版权 JESCO DENZE

在加拿大召开的G7峰会被视为是一场气氛紧张和尴尬的会面。而德国总理默克尔Instagram官方帐号发布的这张照片似乎记录下了其中的一个微妙时刻。一张照片为何引发如此反应？

5. 相对“震撼”论：爱因斯坦原来这样看中国人

图片版权 Getty Images Image caption 爱因斯坦的相对论是现代物理学两大支柱之一

爱因斯坦是伟大的科学家，这是毫无疑问的。最近一本新书的问世引发了一些对他的新议论。5月底由美国普林斯顿大学出版社出版的《爱因斯坦游记：远东，巴勒斯坦和西班牙，1922-1923》一书中，收录了爱因斯坦的一些旅行日记。很多人第一次知道，原来爱因斯坦心中的中国人是这样的……