美国宣布对500亿美元中国商品征收25%关税

图片版权 Getty Images Image caption 特朗普表示，增加关税的措施旨在打击"中国制造2025年"计划。

美国总统特朗普周五（6月15日）指责北京盗窃知识产权，宣布对中国价值500亿美元商品征收25%关税。

白宫表示，如果中国采取报复措施，美国将进一步采取增加关税的惩罚措施。

美方新关税的产品清单预计将包括800多种产品，价值340亿美元年贸易额，略低于美国贸易代表4月份公布的约1300种产品的原始清单，新关税措施将于7月6日生效。

特朗普表示，增加关税的措施旨在打击“中国制造2025年”计划，根据该计划，预计到2025年中国将达成从"制造大国"变身为"制造强国"。

他说，这项计划将会“打击美国以及许多其他国家的经济增长”。

中国商务部新闻发言人立刻做出反应，中方将立即出台同等规模、同等力度的征税措施，双方此前磋商达成的所有经贸成果将同时失效。

他表示，中方并不想打贸易战，但面对美方损人不利已的短视行为，中方不得不予以强有力回击，坚决捍卫国家利益和人民利益，坚决捍卫经济全球化和多边贸易体制。

美国贸易代表办公室称，对中国征税产品的清单涵盖1,102个项目，总价值大约500亿美元，主要是针对与《中国制造2025》有关的工业领域。

声明还说，征税分两步走，第一步是对818个、总价值340亿美元的项目征税，征税时间是7月6日开始。

第二步是对284个、总价值160亿美元的商品征税，这部分商品将接受公众审核，征税措施可能在稍后的日期生效。