端午特写：大江南北的粽子和背后的乡愁

图片版权 CNA Image caption 端午节是华人主要节日之一，但是粽子却不一定是特定的应食品

端午节到了，大多数的华人大概都免不了要吃粽子应景，但是对许多人来说，一颗粽子代表着对家乡深深的思念。

粽子说是应景的食品，但是在华人聚集的地方，却也不是那么难见，即便或许居住之地难见粽子，也会动脑筋自己动手包粽子。

粽子的由来，大家大概也都耳熟能详，但是粽子和乡愁，有着什么样的关联？

据称是纪念屈原而发展出来的粽子，虽然都叫做粽子，但是大江南北口味、风味、馅料也都有着天南地北的差异。

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粽子传奇

以台湾为例，1949年之前，大概没有什么人听过"湖州粽子"之类的"外省粽子"，因为外省粽子是被迫离乡逃难的人们带到台湾的。

在这之前，台湾的粽子是以闽南的泉州肉粽、客家风味的粽子为主，没有白糯米豆沙馅包了块猪油或者酱油味糯米饭包块肉馅、用竹叶包成长方形的湖州粽。

台湾有一首在二战结束时编写的闽南语歌曲叫做"烧肉粽"，讲述生活不易，晚上骑着单车卖热的肉粽，可见当时台湾的粽子是以传统的南方泉州肉粽为主流。

1949年，蒋介石讲的"大陆沦陷"、毛泽东讲的"建立新中国"，上百万的军人、平民越过台湾海峡到了台湾。

深信蒋介石"反共必胜、复国必成"的人们，原本以为没几年就可以回家了，结果这一天一直没有到来，逢年过节的时候思念家乡的心情就格外浓烈。

端午节吃粽子就与中秋节吃月饼一样，或许对这些离乡背井的难民们有着暂时抚慰思乡之情的作用，到了端午节，几家卖湖州粽子等外省粽子的店家总是门庭若市。

天下游子

另外一种乡愁是留学生，到了异国他乡不说，有的学校附近人烟稀少、景色荒凉，想要吃粽子绝非易事。

1980年代，那个没有网路、国际电话费用奇贵的年代，到了端午节，留学生只好凭自己对妈妈、奶奶或者外婆做的粽子所留下印象，七手八脚甚至狼狈不堪。

做出来的粽子也许和记忆中的口味有着天南地北的差距，样子可能也和一般粽子的形象差别颇大，但是却也舒缓了多少留学生想家思亲的情绪。

粽子在中国、香港或者台湾，并不是特定只有过端午节才会出现的应景食品，不少在外漂泊、难得回家一次的游子，回到家乡也会吃个粽子解解馋，过过瘾。

随着社会形态与结构的改变，现在多了另一种乡愁，就是在外地打工、打拼事业的人。

他们在异乡谋生，也许是从香港到中国内地，或者是中国内地到香港、也可能是从台湾的某一个地方，到香港、到中国就业。

也许粽子在他们就业的地方唾手可得，但是缺少的是那么一点家乡的味道和气氛；剥开粽子的竹叶，热气上来，眼睛也模糊了………..

（本文首次发表于2016年端午节，由当时BBC中文记者威克撰写）