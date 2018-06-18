英伦热议："中国速度"令英国人吐槽铁路

英国人头痛的铁路交通和私有化再次引发出"中国速度"的话题。周四（6月14日）在英国舆论中举足轻重的时事节目BBC"问答时刻"（Question time）谈到了中国效率，引起嘉宾和观众激烈讨论。

周四的"问答时刻"节目中最后一个提问者抱怨英国火车老旧，服务不达标。英国人长期普遍抱怨，铁路系统昂贵、低效。

节目嘉宾之一，英国著名政治事务记者伊莎贝拉•奥克肖特(Isabel Oakeshott)说，她自己就每天坐火车上班，因此特别理解观众的感受，因为保守党政府对公众许诺改善火车系统，但是公众并没有得到承诺的服务。她说，稍早看过中国人的办事方式，"我注意到他们（中国人）动用数千工人，9小时就建成一个全新的火车站。"

9小时能做什么？

次日英国著名的事实核实网站（fullfact.org）发文澄清说，奥克肖特在"问答时刻"节目中陈述的"事实"并不准确，中国并没有在9个小时内建成新火车站。

Image caption 英国著名政治事务记者伊莎贝拉•奥克肖特(Isabel Oakeshott):"我注意到他们（中国人）动用数千国人，9小时就建造一个全新的火车站。"

文章说，在福建省龙岩进行的9个小时的建筑工程是改造已有的火车站，非完建造一个全新的火车站。这个独立的事实核实网站发文说，这段视频广为流传，得益于传奇企业家伊隆·马斯克（Elon Musk）大力推荐。

2018年初，这段由梨视频网站发布的龙岩火车站的夜间建造视频在网络流传一时，并引起了轰动。当时一些媒体报道说，视频显示一个全新的火车站在9小时内落成，当时有1,500名工人动用了23台挖掘机，7列火车参加了夜间作业。

根据中国媒体播出的视频标题和其他中国媒体的报道，龙岩火车站的确在9小时内完成（从2018年1月19日，周五下午6:30开始，在第二天凌晨3点完工）火车站新老站房之间的线路转场施工。

当时美国著名的网络杂志Slate以及《全球建筑评论》都介绍了这段9小时施工的背景，说中国工人分成7班，同时作业，安装了预制部件。

英国读者竞吐槽

这段车站夜间快速施工的视频年初在网络流传开后，中国的人民网发表评论说，"仅用9个小时，就完成了铁路史上的新奇迹。"

当时这段视频和中国速度也曾受到英国各报的关注。《独立报》当时还例举了近年来中国其他的一些"惊人"工程。

《独立报》的相关报道后面一位读者说了一件有意思的事情：我开车路过了某个临时设立的红绿灯，很多车排队堵在那里，我看到一名工人在坑里挖掘，另外四个工人在一边旁观，还有另外两个穿西装的人在打电话。评论者说，最近在我们讨论希思罗机场是否要修第三条跑道的时候，中国人已经建造了15个新机场。

《每日邮报》读者评论：中国有技术有人力，这些英国都没有。此外，类似项目（龙岩车站）本身在英国至少需要半年讨论时间，更不要说完成了。

图片版权 PA Image caption 《每日邮报》读者评论：中国有技术有人力，这些英国都没有。

另外一位读者评论说，要像中国人那样干，必须要有以下条件：国家拥有所有土地；国家有决心；有无限的愿意干活的人力资源。他说，"我去年去中国，他们在讨论在多长时间内修建连接北京和莫斯科的高铁，而那段时间在英国只够寻找咨询公司并向他们付费。"

重新国有化铁路

读者在《独立报》文章后面评论说：英国过去也这么做工程，例如在1892年5月21-22日在英国“大西部铁路线”，3,500名工人把近300公里的宽轨变成标轨。随后有读者回应说，放在现在，那些铁路工人肯定都失业了，那些活在现在得拖上两年。

《每日邮报》读者评论说，西方这么做（象中国那样）已经成为历史了。当时美国修建东西铁路，每天铺17公里铁轨，那是差不多两百年前创下的纪录。

但是有人接着说，要知道，东西铁路的劳工主要也是由华工组成。但是铁路建好后那些华工并没有得到善待。

一月底英国媒体的热议也受到中国媒体的关注。人民网评论说，英国民众在真诚夸奖和真心反省："中国既有技术又有人力，英国只能做梦想想了。光谈判就需要6个月的时间，更别说施工了"。

BBC的"问答时刻"节目在讨论英国铁路低效时也提到了是否重新将铁路国有化的问题。6月10日《独立报》报道最近的一个民调说，"（英国铁路）频繁取消车次，延误，服务恶劣受到大量恶评，大部分公众支持重新将铁路私有化。

于是这个事实核实网站（fullfact.org）又发文以正视听：2018年6月1500名接受调查者中，64%的人支持重新将铁路国有化，19%的人表示反对国有化，17%的人说不知道。