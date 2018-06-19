金正恩三个月内第三度访华 重点议程会是什么

图片版权 AFP Image caption 金正恩在5月时第二次访华，在大连与习近平会面，当时正准备朝美峰会。

朝鲜领导人金正恩6月19日至20日访华，是他三个月内第三度访华，亦是朝美峰会后首次。分析认为，金正恩此行的一大任务是要向中方通报特金会的情况。

路透社周二（6月19日）引用中国外交部发言人耿爽的话称，中国希望通过金正恩此次访问加深双边关系，促进地区和平稳定。

此前两次访华，中国官方均是在金正恩离开后才正式公布，但今次则是金正恩抵埗当天便公布有关消息。多家媒体报道称，金正恩此次是首次坐飞机访华，而非坐火车。中国中央电视台当天上午报道了金正恩此次访问的消息。

图片版权 Reuters Image caption 有媒体拍到据称是金正恩专车抵达钓鱼台国宾馆的画面。

路透社指，外交界早已预计，金正恩会在与特朗普会面后到访中国。法新社分析认为，中国正寻求加强其作为朝美中间人的角色。

金正恩与美国总统特朗普在6月12日举行了历史性会晤，并发表了历史性文件。朝鲜一再表达无核化的决心，但在朝美峰会结束后，双方发表的共同宣言中，并没有详细交代弃核时间表和具体做法，也没有明确加入“完全、可验证、不可逆”等字眼。美国国务卿蓬佩奥早前透露，华府希望在特朗普今届总统任期完成即2021年前，能大部份实现朝鲜无核化。

图片版权 AFP Image caption 北京附近的机场贵宾区有中国仪仗队成员。

图片版权 Reuters Image caption 有媒体拍摄到一辆相信接载金正恩的专车，由机场前往北京市中心。

放宽制裁？

独立学者邓聿文对BBC中文表示，金正恩访华可能有三项重点议程，第一，向中方通报特金会的情况，尤其是和特朗普是否达成了没有公布的一些弃核细节，即中方一些学者所说“阴阳合同”的问题，朝鲜希望寻求中方的理解和支持。第二，讨论朝鲜下一步的改革和开放问题，并和中方协调寻求支持。第三则是协商解除制裁。

朝鲜经济大幅度依赖中国，但中国早前落实了多项制裁措施，禁止入口朝鲜的多种产品，被视为重挫朝鲜经济的举措。中国外交部早前被问到会否建议联合国安理会减轻对朝制裁时，发言人并没有正面回应，只是说：“各方都应支持并配合当前的外交对话和实现半岛无核化的努力，共同推动半岛政治解决进程。”

日本经济新闻报道亦引述有关消息，指金正恩可能寻求中国支持，放宽制裁。

特朗普此前曾表示，针对朝鲜的制裁会维持到“核问题不再是一个因素”的时候。

图片版权 AFP Image caption 朝鲜多个行业也受到制裁打击。

中美朝三角关系

值得留意的一点，这次访华行程发生前四天，即朝美峰会仅三天，美国公布了向中国产品征收关税的措施，而中国立即作出相应同等措施，当时路透社曾引述一名要求匿名的美国官员指，由于美国已经和朝鲜建立了直接对话渠道，特朗普不再将中国对朝鲜的影响作为中美关税之争的考虑因素。

独立学者邓聿文认为，贸易战与朝鲜问题两者“肯定有联系”，而从中方今次事先公布访华时间来看，不排除中国在中美博奕中，有意利用朝鲜向美国施压。

邓聿文表示，如果金正恩今次访华目的确实符合上述三点，而他本身对弃核又三心两意的话，那么金正恩可能会答应北京的要求，主动投入北京的怀抱，充当中美博奕棋子。

“如此看来，朝鲜弃核的反复性很大，中国容忍朝鲜拥核的可能性增大，至少容忍朝鲜弃核的进程变长。”邓说。

韩美宣布暂停8月军演

在朝美峰会后，特朗普宣布暂停与韩国“昂贵”、“具挑衅性”的军演，被视为谈判中的一大让步。美国和韩国的国防部分别发表声明，证实会暂停8月的“自由卫士”联合军演，不过路透社分析指，这个“自由卫士”主要是电脑模拟演练，而非使用武器、坦克与战机的实地演练，两国最大规模的军演在上个月已告结束。

韩国国防部发言人强调，其他联合军演会否暂停仍然在讨论当中，会视乎朝鲜有没有相应行动，去作出决定。韩国外交部表示，韩中两国有希望半岛无核化的共同目标，期望中国可担当具建设性的角色，解决问题。

中国此前特别赞扬美韩方面，在军演问题上作出自我约束，中方形容是实现了其“双暂停”倡议。