澳洲“封杀”华为：国家安全与“一带一路”的考量

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澳大利亚政府预计将基于国家安全理由，禁止中国电信企业华为（Huawei）参与该国的5G网络建设竞标，华为对此反驳，指澳方对该公司的指控“没有事实根据”。

澳洲对中国威胁国家安全的忧虑不断发酵，防备措施扩散至澳洲以外。早前澳洲宣布资助南太平洋的所罗门群岛兴建海底电缆，令该国撤销与华为的合约；澳洲外长毕晓普（Julie Bishop）周二又表明，澳洲将会为太平洋各国提供资金援助，与在区内影响力日增的中国“一带一路”资金抗衡。

中国驻澳洲大使成竞业则呼吁澳洲当局，摒弃“冷战心理”，放下对中方的成见，以改善两国关系，又指两国“需要尊重彼此的核心利益和重大关切，妥善管控分歧“，强调中国无意威胁他国。

华为危害国家安全？

澳洲当地媒体报道，当局忧虑一旦准许华为参与建设该国的5G流动网络，中国政府将可透过华为介入该国的流动网络，取得情报或发动网络攻击，因此将不允许华为参与相关竞标。对此，澳洲政府尚未正式公布。

华为澳洲分公司主席洛德（John Lord）等高层发表措辞强硬的公开信，否认该公司受中国政府控制，是一间由雇员拥有的私人企业。

公开信指近期澳洲舆论中针对华为的安全忧虑，均属“了解不足”及“没有事实根据”。

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华为面对的国际压力

洛德强调，目前华为在英国、加拿大及新西兰均有投资5G项目，当地政府亦同意对华为项目进行网络安全评估，以断定该公司是否合乎相应标准，但澳洲当局却拒绝进行类似评估。

华为是全球最大的电信网络设备制造商，亦是全球第三大手机供应商。但自从被华府公开指控“为中国军方从事网络间谍活动”，华为在美国市场上一直举步为艰。对于美国政府的质疑，华为消费者业务总裁余承东曾表示，华府不希望华为进入美国市场，是因为华为“太有竞争力”。

社交媒体巨头脸书（Facebook）早前被美国议员质疑与中国四大公司分享用户信息“构成对美国国家安全的威胁”，于本月初宣布中止与华为的信息分享合作。

日前，美国参众两院通过了本年度的《国防授权法案》，当中一项修正案要求华府机构购买或使用中兴、华为及其子公司的通讯产品与服务，法案目前尚待美国总统特朗普签署实施。

澳洲与中国的“国家安全”阴影

早前有澳洲媒体披露澳洲安全情报机构的报告，指指中国共产党过去十多年“渗透”澳洲各主要政党，增加自己对这些政党的影响力。澳

外长毕晓普今日则向澳媒表明，澳洲将向太平洋国家，提供中国以外的另一金援选择。

“那些都是主权国家，”毕晓普向澳媒表示：“澳洲希望她们能保卫主权，不因债务问题落入陷阱⋯主权有失。”

图片版权 Getty Images Image caption 所罗门群岛总理何瑞朗称，澳洲曾向该国表达华为参与建设海底电缆的忧虑。

澳洲对华为的防备则始于2012年，当时该国下令禁止华为，为该国的全国性寛频网络提供部件。

近日，澳洲政府又介入华为与所罗门群岛的海底电缆项目合作，预留两亿澳元拨款资助所罗门群岛进行工程，令该国取消与华为的合约。这条电缆将接驳所罗门群岛与澳洲，澳方忧虑华为参与建设对该国的网络安全构成威胁。