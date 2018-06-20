英伦热议：“西方有分裂危险” 都怪看错中国

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北约领导人警告西方有分裂的危险，全球自由秩序受到挑战。《纽约时报》评论说，世界安全和秩序受到来自中俄的挑战，西方允许中国加入世贸打错了算盘。

北约秘书长延斯·斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg）在《卫报》发表文章说，美国和欧洲必须一起努力，避免西方分裂。北约领导人警告说，特朗普领导下的美国同欧洲盟国产生很深的分歧不会自动消失，令大西洋两岸关系以及军事联盟前途未卜。

斯托尔滕贝格呼吁："在防务上团结一致是我们的根本利益，历来是如此，现在就更是这样，因为我们面对的是最不可测的安全环境：国际恐怖主义，大规模杀伤性武器扩散，网络攻击，当然还有对邻国动武、试图干涉我们内部事务的俄罗斯，而且他们在我们的城市使用军用级别的神经毒剂丝毫没有任何犹豫。"

在特朗普在移民和德国内政问题上公开揶揄德国总理默克尔的时候，延斯·斯托尔滕贝格呼吁北约所有成员国一起努力，避免西方团结发生灾难性分裂。

北约秘书长斯托尔滕贝格在《卫报》的文章中承认"政治风暴"为北约盟国的关系增添了紧张。他在7月北约峰会前对盟国领导人发出呼吁。

在北约峰会召开前，曾经担任过挪威总理的斯托尔滕贝格周三（6月20日）将会见英国外交大臣约翰逊和国防大臣威廉姆森。周四他将在唐宁街10号同英国首相特里莎·梅会面。

北约防务费用

《卫报》在布鲁塞尔的记者丹尼尔·波菲（Daniel Boffey）说，斯托尔滕贝格发出呼吁的时候正值西方国家领导人之间关系紧张之时。

图片版权 PA Image caption 北约29个成员国当中只有8个，包括美国和英国，他们的国防开支超过了各自GDP的2%，也就是北约盟国同意的各国应该在2024年前达到的水平。（英军参加北约的“黑鹰”演习）

《每日电讯报》报道，在美国被批评折磨儿童的时候，特朗普说，美国不会变成像欧洲那样的移民营。

美国政府对非法入境的成人与同行未成年子女分开关押的政策受到广泛批评，特朗普为其政策辩护时罕见地对德国总理默克尔和欧盟发出批评，他把欧洲比作"移民营"，并说德国人因为移民问题反对他们的领导人。

丹尼尔·波菲认为，特朗普在巴黎其后协议以及同伊朗核问题协议上反悔，已经让美国及其传统盟友的关系产生间隙。另外他还威胁同欧盟开展贸易战，批评德国和其他欧洲国家防务开支不够，搭美国的顺风车。

《卫报》文章说，北约29个成员国当中只有8个，包括美国和英国，他们的国防开支超过了各自GDP的2%，也就是北约盟国同意的各国应该在2024年前达到的水平。

去年德国国防开支为370亿欧元，占其GDP的1.2% 。上月面对盟国的国防预算不达标的问题，特朗普警告说，"要对付这些国家。"

因此下月在布鲁塞尔召开的北约峰会上，"分担费用"将成为会议议题之一。届时特朗普很可能要强调美国纳税人为北约防务承担了沉重负担的问题。

斯托尔滕贝格在文章中赞扬了特朗普时期美国对北约的贡献。他写道：美国和加拿大都加大了对欧洲安全的承诺，特朗普主政以来，美国已经把美国欧洲驻军费用增加了40%。

说中了欧洲要害

德国《时代周报》的政治编辑尤金·彼特纳尔（Jochen Bittner）在《纽约时报》发表评论说，特朗普对欧洲的看法并没有错，他的愤怒表达，尽管不优雅，但说中了西方联盟的要害。

斯托尔滕贝格在《卫报》文章中说，近70年前建立了北约军事联盟。欧洲和北美人民才能够享有前所未有的和平与繁荣。但是在政治层面，维系同盟的关系发生了紧张。

《纽约时报》的评论似乎为斯托尔滕贝格的观点作了解释：西方在过去70年中营造了自由主义秩序，欧洲处于该秩序的核心，美国从背后提供了安全保障。美国一直是为此秩序出钱出人最多的一方，但是现在美国感觉力不从心。

因此彼特纳尔说，特朗普对美国盟国不满并非没有道理。他们对世界的危险浑然不觉，即全球秩序失衡，如果不采取纠正措施，这个秩序就会崩溃。

欧洲一直在搭顺风车，在防务方面几乎没有投入，与此同时建立了大规模的社会福利制度，以及面向出口而且受到保护的工业。因此欧洲不应该责怪特朗普，而应该扪心自问西方何以沦落到今天的地步，然后能走出困境。

图片版权 xinhua Image caption 德国《时代周报》的政治编辑尤金·彼特纳尔认为，回头看，当初允许中国加入世贸组织是个巨大的错误。（2001年中国签署了加入世贸组织协议，正式成为世贸组织成员）

特朗普并非第一个抱怨在北约中承担过多的美国总统，他只不过是第一个不仅措辞强硬，而且强硬行事的总统。尤金说，过去奥巴马总统就警告欧洲说，美国不会一如既往地慷慨付出，但是当时欧洲对此充耳不闻。

现在德国政客对把GDP当中的1.3%用于防务开支表示反对。在尤金看来，德国政客应该对要交学费而且没有免费医疗的美国大学生解释为何欧洲大学生能享受免费大学和免费医疗，而让别人承担西方军事基础设施的负担。

西方对中国失算

这位德国专栏作者还认为，欧洲不公平的贸易优势不仅对自由主义世界秩序构成了挑战。世贸组织可以说是自由主义经济秩序的最主要成就之一，但是回头看看，当初允许中国加入世贸组织是个巨大的错误。

2001年对中国的大门敞开，西方许多人认为，让中国融入世界经济会让中国人富裕，中产阶级增多，最终中国中产阶级会发声而且会投票，进而给中国带来现代化。

但尤金·彼特纳尔认为，中国几十年的发展同西方的初衷背道而驰，中国通过从西方盗窃知识产权而变得更加富裕，而且变成了一个互联网时代的专制独裁，同时拒绝在投资和贸易关系方面对西方作出同等回报。