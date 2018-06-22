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虽然实锤将落未落，但针对中国的反制，特朗普已经威胁将对2000亿美元的中国商品加征10%的关税。并宣称如果中国再反制，美国将对另外2000亿美元的中国出口商品加征关税。鉴于2017年美国从中国进口5056亿美元，这意味着90%的商品将被加征关税。

2017年中国从美国进口1303亿美元。中国对500亿美国商品加征关税后，所剩的800亿美元已不足2000亿美元额度，因此在货物贸易领域已无法实施同等反制。无论从国际层面的示范效应还是国内舆论压力考虑，中国都无法不反击，结果必将是摩擦领域的升级。

更大范围看，中国对美国拥有贸易顺差，但是对日本、韩国、澳大利亚等诸多国家保持贸易逆差。如果中国不得不减少对美贸易顺差，就可能谋求减少对其它这些国家的贸易逆差。如此传导下去，中美贸易摩擦必将蔓延到世界范围。

就在日益浓烈的贸易战氛围下，美国参议院通过了《国防授权法》。该法案不仅否决了此前特朗普允许中兴恢复与美国供应商业务往来的提议，而且建议美军参加台湾军演。该法案还需在两院联席的会议协调委员会统一内容，此后发回两院通过。如通过，则交由特朗普签署，然后成为法律。虽然这一流程仍需时间来完成，但以中兴和台湾问题为筹码来对中国施压的意图显而易见。

打压中兴和遏制“中国制造2025”

2007年金融危机以来，西方国家开始反思“去工业化”的弊端，并纷纷开启“再工业化”进程。这恰与以人工智能、量子通信、清洁能源等为代表的新一轮高新技术产业发展重合。

此背景下，第四次工业革命呼之欲出。各国也立足制造业发展，提出了诸多战略以抢夺先机。美国提出先进制造业国家战略计划、德国提出工业4.0战略、日本提出工业价值链战略。

中国则提出了制造强国战略。“中国制造2025规划”是中国实施制造强国战略第一个十年的行动纲领，本质是一项中长期产业政策，作为对主要由“五年计划”为主的中短期产业政策体系的重要补充。信息通讯行业位列该规划十个重点发展行业的首位。作为中国新一代无线通讯技术的领先企业，对中兴的打压，就是对中国制造2025规划支持产业的打压。高新技术产业发展能够带来诸多优势。通过了解美国从主导4G技术所获的好处，以及中美在5G技术上的争夺，就不难理解为什么美国一定要打压中兴了。

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2010年12月美国最大移动运营商Verizon Wireless开始大规模商用FDD LTE网络，标志着美国主导了4G技术。从这一年起，无线通讯产业每年为美国GDP增长贡献4750亿美元，相当于美国2016年GDP的2.6%。

此外，无线通讯产业具有显著的乘数效应，每投入1美元可以带动3.2美元GDP，每增加一个直接工作岗位，可以带动7.7个相关工作岗位。由于美国主导了4G技术，2010年以来，无线通讯产业共为美国创造了470万个工作岗位，总体带动了1万亿美元的产出。而与此相对的则是欧洲和日本通过引领2G和3G技术而蓬勃发展的无线通讯产业，由于在4G时代丧失了领先地位而遭受了巨大的损失。

因此，可以说谁主导了5G技术，谁就可以获得巨大的技术和经济利益，而丧失主导地位的国家、以及技术跟随国家则不仅会遭受损失，而且在技术竞争和产业发展上处处被动。为此，美国已经为发展5G产业投入了2750亿美元，以期创造300万个工作岗位，同时拉动美国5000亿美元的GDP增长。

除经济效益考量外，中美两国目前在5G技术发展中的地位是美国打压中兴的关键所在。根据美国无线通讯和互联网协会的研究，中国、韩国和美国分列5G技术发展的前三位，但差距并不显著。尽管中国在产业规模上占优势而处于领先地位，但美国在5G商用上处于优势。中兴是中国发展5G无线通讯技术的代表，在全球5G技术行业位居前列。中兴产品涵盖了从大规模天线技术、5G系列化基站、微波、回传/前传、核心网以及终端的整条端到端产品链条，是中国争取5G技术主导地位的重要载体。

此时美国政府打压中兴，不仅可以遏制中国无线通讯产业的发展、缩小中国在该产业对美优势，更可减弱美国企业面临的外部竞争，促进其快速发展。因此，在当前5G技术发展的关键时期，美国政府选择以芯片为目标下狠手打击中兴公司，可谓精确打击。中兴显然可能成为牺牲品。

贸易战是美国战略调整的手段

图片版权 Getty Images Image caption 笔者认为，特朗普不断升级贸易战亦可视为是对当前国际体系向美国国家利益靠拢的修正。

特朗普深知中美贸易战同样对美国不利。如此仍不断升级，除了保护美国无线通讯产业外，根本目的还是打压中国崛起，以美国优先来使美国再次强大。

从产业层面看，中国仍处于由传统制造业向高端制造业迈进的过程中，与发达国家间的分工模式逐步从产业间分工向产业内分工转变。结果是竞争模式的改变：以前是你不做的我来做，现在变成了你在做的我也要做，而且以后可能做得比你好。对中国制造2025规划中的行业产品加征25%的关税，就是使这些产业丧失市场竞争力，同时保护美国国内市场以为其产业发展创造环境。因此，尽管反补贴的借口实不高明，但贸易战显然符合美国高端制造业的利益。

从国家层面看，中国经济发展进入新常态，是中国经济结构调整和经济增长模式的体现。传统的装配加工已经不可持续，迫切需要制造强国战略指导实现制造业的整体崛起。根据该战略，到2025年迈入制造业强国行列；2035年整体达到世界制造业强国阵营的中等水平，全面实现工业化；2049年进入世界制造业强国前列。由于制造业是国家硬实力比拼的根本，因此当中国2010年制造业规模上超越美国后，在科技质量上再超越美国就意味着中国对于美国根本超越的实现。目前阶段，中国诸多行业发展所依托的核心技术仍掌握在外资企业手中。而当中美贸易战使得这些外资企业难以获利而不得不撤资时，中国制造将失去这些核心技术的支持。同时美国通过减税、维持弱势美元等手段不断吸引这些企业回流美国为美国创造税收和就业岗位。即便这些企业不回流美国，丧失核心技术仍使中国受损。因此，在国家层面，贸易战打的是外企手中的核心技术和美国的制造业回归。

从国际体系层面看，美国凭借二战后建立的一整套国际体系获得了极大的利益。但随着里根政府后美国国内不断恶化制造业生存环境以及90年代以来的全球化浪潮，美国制造业不断外流，这一体系仍否符合美国利益就成了问题。故而特朗普不断升级贸易战，亦可视为是对当前国际体系向美国国家利益靠拢的修正。中国作为这一体系的重要受益国自然首当其冲，美国与欧盟、日本也不断产生贸易摩擦。

图片版权 Getty Images Image caption 中国制造2025规划涉及的信息技术产业、高档数控机床和机器人、航空航天设备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农机装备、生物医药及高性能医疗器械等十个产业是第四次工业革命的核心产业。

（注：本文不代表BBC立场和观点）