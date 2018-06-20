图片版权 CNA Image caption 图为台湾总统蔡英文以三军统帅身分视导汉光演习（资料照片）。

美国参议院在美东时间6月18日通过2019年度《国防授权法》草案，建议美军参加台湾军事演习以提高台湾防卫能力。在蔡英文政府和大陆关系空前紧张之际，这一举动会不会对两岸关系甚至美中关系造成带来新的紧张因素？

“美国国内的氛围，是遏制中国和平发展，（美国和台湾）互相勾结、利用的成分比较大，双方有那么一点一拍即合的味道。”南京大学台湾研究所所长刘相平对BBC中文表示。

研究美中台关系的台湾淡江大学中国大陆研究所助理教授黄兆年也对BBC中文使用“一拍即合”一词，他分析，蔡英文政府想与美国建立比国民党时代更紧密的关系，而这和特朗普政府想要的现状“一拍即合”。但在两岸关系上，由于蔡英文政府不承认“九二共识”，她在力所能及的范围内表达善意，但遭遇北京当局“已读不回”的态度，两岸关系事实上已陷入“冷和”。

草案细节

2019年国防授权法草案内容预计下星期才会完全公布，目前参议院军事委员会公布的版本中，美国国会建议，美军应适度参加台湾军事演习，例如每年例行的汉光演习，并且在提升台湾防卫能力的基础上提供军售。

黄兆年进一步指出，草案中值得注意的还有这一部份──美国不得邀请解放军参加美国环太平洋军演（RIMPAC），除非美国国防部长能向美国国会军委会证实，中国已经停止在南海建造岛礁以及将南海军事化。

这份国防授权法的草案最终将送交美国总统签署生效。根据特朗普今年三月亲自签署美台高层官员可互访的《台湾旅行法》态势来看，以及历年来通过的《国防授权法》，这次通过的变数应该不大。

对台湾是利是弊？

图片版权 Reuters Image caption 美国总统特朗普亲自签署《台湾旅行法》，台湾官方对此表达“感谢”。

这一军事领域的重大举动对于处在美国中国两个大国之间的台湾，是利还是弊？

“美国在军事上不断加码完全可以说是挑事。《国防授权法》对台湾老百姓的生活、对台海和平都是负能量。它刺激了台湾海峡的紧张不安氛围，加剧紧张不安程度。”刘相平说。

刘相平说，若台湾方面积极主动迎合《国防授权法》，台湾肯定要付出代价。大陆会拿出强有力的反击措施。

他形容蔡英文政府向美国靠拢以达到台独目的是在“刀刃上跳舞”，他认为，台湾民众应该看得很清楚，中美相争，受害的一定是台湾。

黄兆年则持相反看法，他认为《国防授权法》在“本质上和长远来看是正面的”，短期之内一定会引起两岸关系紧张，“但台湾面对逐渐壮大的中国，他要想办法结盟，才有办法维持两岸权力平衡。”

在美中台关系的演变上，黄兆年认为马英九执政时代和蔡英文可以做出明显对比：“马英九希望透过中国走向世界，所以他先处理两岸关系，希望在中国的善意之下让台湾走向世界，”这种战略体现在承认“九二共识”，与中国国家主席习近平的历史性会晤等具体动作上。但另一方面，台湾人民是否做好准备接受政府对中国采取如此友好的态度则有待商榷。

黄兆年说，蔡英文则是希望一方面偏向改善与美国的关系，一方面在民进党的原则下尽力与中国保持对话。目前看来，中国对不承认“九二共识”的蔡政府反应冷淡。

汉光演习

汉光演习是台湾以中国大陆攻打台湾为假设的例行军事演习，1984年首度举行，它的前身为中华民国国军与美军顾问团的“中美联合军事演习”。

1979年，美国与中华人民共和国建交，与台湾（中华民国）断交，每年举行的联合军演随着《中美共同防御条约》的废止而终止。其后台湾单独举行军事演习，1984年后，演习内容由攻击转变成防卫性质，并改名为汉光演习，延用至今。

两岸各自解读

台湾外交部发言人李宪章6月19日表示，感谢美国国会积极推动台湾与美方军事合作交流。中央社报道称，李宪章指出，外交部将会继续关注后续发展，与美国行政部门保持密切联系，以推动台美关系深化。

中国驻美公使李克新在同一天回应国防授权法涉台部分，称美方通过《台湾旅行法》及《国防授权法》均是错误决定，对于大陆而言，台湾并非外交议题，而是主权议题，他警告，美方误判很可能会造成不良后果。

美国的目的

图片版权 Getty Images Image caption 美国国会通过新一年度《国防授权法》草案。

台湾学者黄兆年分析，从美国通过《国防授权法》的举措，可以看出“美国要什么，不要什么”，“美国要的是与台湾结盟，把台湾纳入印太战略联盟，维持台海权力平衡均势。不要的是南海资源被中国垄断。”南海问题涉及到更大层次的美中关系议题，因此美国介意中国在南海的扩张，认为这将影响到南海的天然资源及主权分配。美军参加台湾军演、巩固及强化对台军售和加强与台湾安全关系，将是台美乐见的共识。

刘相平则认为，美国想继续对中国打“台湾牌”，因为台湾议题是中国的软肋，是中国的痛处。“尤其是美国的军方势力想进一步凸显台湾的作用，这样必然会让大陆政府以及民间对这种事态产生关注，乃至于反弹。”

刘相平分析，“中美关系的发展到了一个临界点上”，在贸易上双方矛盾不断，在军事上，美国利用台湾牌制约中国大陆。他认为美国现在的目标，是试图遏阻中国大陆和平发展与和平崛起。

“美国在台湾问题上，可能也是按本国利益来考虑，不可能以台湾利益为考虑。”刘相平进一步补充。

《国防授权法》中的台湾元素回顾

图片版权 EPA Image caption 台湾国防部对美国参议院军事委员会提案美台军舰互访停靠表示欢迎。但中国大陆警告此举将破坏中美关系和台海和平稳定。图为台湾军舰停泊在高雄港。

2016年，时任美国总统奥巴马签署《2017年国防授权法案》，明确提出了支持美国国防部“推动美台高层军事交流以改善美台军事关系”。美台的“高层”军事交流将包括美国“军事将领”和“助理国防部长以上文职官员”。

2017年提出的草案允许美国军舰定期停靠台湾，同时美军太平洋司令部也可以接受台湾船舰停靠其下辖港口。

在特朗普执政期间，又签下了台美双方高层官员可互访的《台湾旅行法》，引发中美台关系的震荡。