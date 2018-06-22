图片版权 xinhua Image caption 沃尔沃汽车的总裁哈坎·萨缪尔森说特朗普政府正在引发全球贸易战，并警告特朗普不要"倒推回19世纪"。

《独立报》报道，沃尔沃汽车的总裁哈坎·萨缪尔森（Hakan Samuelsson）警告特朗普不要"倒退回19世纪"。他说特朗普政府正在引发全球贸易战，但沃尔沃公司不会退缩。

但除了支持容纳中国的全球自由贸易观点，许多报道关注中国在经济，甚至安全方面的威胁。

《每日电讯报》评论作者布罗斯·埃文斯·皮瑞乍得（Ambrose Evans-Pritchard）认为，现在世界经济和政治决策者面对的最紧迫的问题是美国对华意图是什么：特朗普希望和中国达成贸易协议吗？特朗普最终目的是要对中国取得地缘战略的胜利吗？

有分析认为，特朗普努力把北京引入一场升级的贸易战，从而让美国获得借口，能名正言顺地先发制人，打击中国的技术军工复合体，在其没有形成力量前将其扼杀。

《每日电讯报》评论认为，美中贸易争端的本质是争夺21世纪的人工智能和尖端技术行业。特朗普的思想导师班农（Steve Bannon）去年说："我们同中国正在进行经济战争。我们当中的一个在20年或30年后将成为霸主。"

美国已经宣布开始冷战，今年的国家安全战略报告首次把中国说成谋求挑战美国权力，影响力和利益的战略对手，说中国试图破坏美国安全和繁荣。

习近平的"军民融合"

亚洲协会的大佬去年发表了一份强烈批评中国的报告。《每日电讯报》评论特别点明说，这些人并非特朗普的拥趸，他们指出中国的问题不是什么"中国崛起"，而是习近平上台以后的政策，在习近平统治下的中国这个军事和重商主义结合体正在朝民族主义目标努力，这才是问题所在。

美国外交关系委员会学者拉斯凯（Lorand Laskai）认为，习近平"军民融合深度发展"政策也整合了私营商业。北京不是谋求全球贸易的"双赢"，而是要把对手取而代之。他说，在美中经济竞争中，"中国2025计划"构成了对美国技术领先的主要挑战，而且被视为罪魁祸首。

美国的贸易报告指责中国2025计划"号召动员全社会支持这个计划"。

图片版权 xinhua Image caption 分析认为，让美国担心的不是什么"中国崛起"，而是习近平治下中国这个军事和重商主义结合体正在朝民族主义目标努力。

"中国2025计划"罗列出的十大战略领域包括：高端机械、航空航天、新能源汽车，生物制药，新材料，G5网络和信息技术，海洋工程等行业。中国要在2025年前在这些领域达到70%的自给自足（机器人达到80%）。《每日电讯报》评论认为，中国的计划违反了世贸组织规定。

美国指责中国违规的长达200页的报告中特别提到了"中国2025计划"。报告还提到"网络盗窃"，以及中国强迫美国公司转让知识产权，以及利用巨额国外采购换取先进技术。

许多国家都有自己的技术升级战略，德国有工业4.0战略，美国也有先进制造业的战略规划。但《每日电讯报》评论说，中国与众不同的是，公司企业内部有中共官员，而且中国投资力度巨大。中国计划背后有隐性补贴和来自国有银行的廉价信贷。

贸易战两败俱伤

特朗普的真实目的谁也不知道，但是《每日电讯报》评论说，特朗普是个天性惯于随机应变的人，而且他喜欢走边缘，测试对手底线。另外特朗普对中国对美国3750亿美元贸易盈余耿耿于怀，总想解决这个问题。评论说，其实中美贸易赤字问题比较容易解决，中国完全可以在11月美国中期选举前满足特朗普，让他获胜。

美国国际战略研究中心的司考特∙肯尼迪认为特朗普未必想要同中国展开全面贸易战，他说特朗普受到来自其亿万富翁朋友的巨大压力，特朗普未必会兑现所有的好战言辞。

《每日电讯报》评论说，尽管如此，如果设想特朗普言出必行，采取行动，不断升级，那么中国就可能打击美国在华公司进行报复，甚至鼓动消费者抵制美国，就像当初中日钓鱼岛之争引发的中国消费者抗议和抵制一样。

德意志银行的统计显示，美国公司通过其当地公司在中国销售的商品和服务价值高达4480亿美元，远远超过了对中国出口的1680亿美元。这么算的话，中美贸易战很难有赢家。

但特朗普能否权衡中美贸易战的利弊？《每日电讯报》评论对此表示怀疑，因为白宫充斥着主张对抗的智囊。

图片版权 AFP Image caption 特朗普周围的顾问都是认为中国不堪一击的人，按照他们的算计，造成针对性的震撼能暴露中国结构性的裂痕，而眼下可能是他们最后能够把握住的发出一击的机会。

白宫智囊缺乏智慧

特朗普周围的顾问都是认为中国不堪一击的人，按照他们的算计，对中国造成针对性的震撼能暴露中国结构性的裂痕，而眼下可能是他们最后能够把握住的发出一击的机会。

《每日电讯报》评论说， 特朗普的贸易事务顾问纳瓦罗的书中有一个章节名为"投敌美国公司总管带来的死亡"。其中他对美国在广州的工厂难以维持津津乐道。他想要的是迫使这些工厂返回美国。

本来任命蓬佩奥（Mike Pompeo）的初衷可能是要他牵制激烈好战的国家安全顾问博尔顿和贸易智囊纳瓦罗。博尔顿主张派航母进台湾海峡，而纳瓦罗写过《致命中国》一书。但就在上周，美国国务卿蓬佩奥猛烈指责中国的贸易做法是"掠夺性经济学101"而且进行"前所未有的盗窃"。

美国国际战略研究中心（CSIS）的中国问题专家司考特∙肯尼迪（Scott Kennedy）说，"华盛顿许多人认为中国在利用目前的体制安排，必须要管住中国，否则就来不及了。"

但是《每日电讯报》评论认为，他们的看法可能过于悲观，中国的增长率已经下降到了4%，进入2020年中国的增长率可能会进一步滑落到2%。因此照此估计，本世纪中国不会超过美国，而且中国人口老龄化很快就会到来。

因此《每日电讯报》认为，对付中国更聪明的战略是精确打击，而且要和盟国互相协调。但是评论认为白宫里面的人似乎缺乏这种智慧，因为特朗普周围的外交鸽派（智囊）都被一心要搞遏制的意识形态分子取代。

既然特朗普似乎希望打一场经济战，那么经济战变成现实的可能性就很大。评论说，"他们会发现中国人不会下跪投降。那么风险就很严峻了，万亿美元规模的经济活动可能会陷入停顿。"