图片版权 Getty Images Image caption 叫“外婆”还是“姥姥”已经成为社交媒体上“南北之争”的最新话题。

妈妈的妈妈应该怎么称呼？近日，上海教育出版社将一篇教材中的课文“外婆”全部改成“姥姥”引发争议，叫“外婆”还是“姥姥”成为社交媒体上"南北之争"的最新话题。

专家对BBC中文表示，“外婆”和“姥姥”都属于普通话，不是方言，出版社应当尊重原文作者，没必要修改教材。

语文教材改动

周四（6月21日），有网友爆料，上海教育出版社出版的小学二年级语文课文第24课《打碗碗花》中，“外婆”一词全部改成了“姥姥”。《打碗碗花》是陕西作家李天芳的一篇散文。

图片版权 WEIBO Image caption 网友晒出的课本照片

随后，又有网友晒出据称是去年上海市教委对此问题的回复。上海市教委认为，“姥姥”是普通话词汇，口语中使用较多，而“外婆”属于方言。

这则回复引发轩然大波，许多网友不满上海市教委将“外婆”称作方言。在上海，“外婆”的使用率本身就比“姥姥”更高。有网友说：“我反而一直以为外婆外公都是普通话，姥姥才是方言。”“北方叫姥姥，南方叫外婆，怎么南方叫法就是方言了？”

上海本地的网友也注意到保护本地方言：“上海没有姥姥，只有外婆！”

图片版权 WEIBO Image caption 上海市教委回复

一些搞笑段子也随之产生，网友们调侃以外婆为主题的歌曲，“以后只能唱《姥姥的澎湖湾》了”，“欢迎收听周杰伦新歌——姥姥，姥姥她的期待，慢慢变成无奈，大人们始终不明白”。

上海教育出版社周四晚间回应，此次修改是为了落实该学段识字教学任务。

出版社说，“外”、“婆”、“姥”三个字都是小学二年级识字教学的基本任务。被修改的课文是第24课，将“外婆”改成“姥姥”是因为前面的课文中已经有了“外”和“婆”字。

出版社表示，网友晒出的上海市教委回复是针对其社出版的《寒假生活》的一道英文翻译题，与语文教材此次修改无关。

南北之争

中国北方和南方存在的饮食、语言等文化差异一直是网上的争论热点，比如元宵节应该吃“元宵”还是“汤圆”，豆腐脑应该是甜的还是咸的。即使出版社否认因认定“外婆”是方言而修改课文，但说“外婆”还是说“姥姥”现在已经成为社交媒体上“南北之争”的最热门话题。

网友在社交媒体上讨论起了对外祖母的称谓，“我作为北方人一直都是喊‘姥姥’的”，“‘姥姥’这个词对我这个重庆人来说是很陌生的，它跟我生长的那片土地没有关联，它只是字典里的词语，是北方人用的词语。连我家小朋友都叫我妈‘外婆’，即便他生长在北京”。

北京大学中文系教授项梦冰对BBC中文表示，虽然“外婆”和“姥姥”确有不同的通行范围，“姥姥”主要通行于北京、河北及其周边的一些方言，“外婆”主要通行于南方的许多方言，不过这两个词早已进入国语（现在叫普通话）。

“以我这个客家背景的人的通语语感来说，我倒是觉得‘外婆’是很通用的词，相反‘姥姥’倒有很明显的北京方言色彩，”他说。

图片版权 Getty Images Image caption 专家认为，“外婆”和“姥姥”确有不同的通行范围，“姥姥”主要通行于北京、河北及其周边的一些方言。

在项梦冰看来，将“外婆”定性为方言背离了许多人的语感，把一个在许多人的通语语感里都认可的一个词定性为方言，自然会引起反弹。

还有观点认为，文学作品中的每个字都蕴含了作者的思量，包含了特定的背景。该事件中，出版社任意修改原文，会破坏原文的语言风格。

“这不是应该作者写什么就是什么吗？人家叫外婆，你非让人家叫姥姥？”网友称。

项梦冰也表示同意：“我认为完全没有必要改，应当尊重原文作者。用‘外婆’用‘姥姥’都是普通话，只是色彩不同。前者有南方色彩，后者有北京话色彩。”