观点：贸易战会引发中国社会连锁反应吗

图片版权 Getty Images Image caption 中美贸易战开打后，中国内地和香港股市均出现了巨大跌幅。

尽管中美贸易战尚未进入全面短兵相接阶段，但唱衰中国的声音四起，理由是美国经济和社会的稳定性比中国要强得多。现实似乎也印证了这种看法，在特朗普威胁对中国2000亿美元商品加征关税后，中国股市应声大跌，时隔三年后再出现千股跌停"奇观"，而人民币短短几天也将今年的升值大部分回吐，快速贬值。东南沿海传出了出口惨淡甚至企业倒闭的消息。市场和社会隐约弥漫着一股悲观情绪。

有鉴于此，有人认为，贸易战将改变中共政权，令中共统治动摇。持此看法者多为大陆和海外华人中的仇共者，他们一般通过推特发此声音，而相对温和的自由派，虽不如此肯定，但也认为或希望贸易战能够在中共内部起到某种变化。

我们不妨来探讨此种可能性。在气候学上，美国的一只蝴蝶扇动翅膀引起万里之遥的中国的一场风暴，这种可能性不排除。考虑到转型时期中国社会的脆弱性，从绝对意义上讲，贸易战引发或促进一些极端情况的出现是有可能的，但要起到动摇政权的作用，似乎不是这么简单。

中共政权的统治，建立在对中国经济和社会的管控以及对军警力量的绝对控制上；此外，由于意识形态的洗脑以及鉴于害怕社会动荡和国家分裂，相当部分民众，虽对中共统治的方式也有不满，但大体支持中国政府。这部分人群尽管没有一个权威的统计数据，但应该人数不少，它既包括行政官僚系统及其自然延伸的外围组织，也包括底层民众，而且他们掌握和占有社会的多数财富。这是中共政权的"民意"基础或合法性所在。除非贸易战会动摇和损害这部分人的利益，否则，要整体转变他们对中共的支持，很难。

图片版权 Getty Images Image caption 美国对大规模“中国制造”加征关税，对中国制造业会有打击，初期在某些行业可能导致失业规模很大。

从事情的因果链条看，贸易战要触动中共政权，是通过就业、物价等的剧烈变化而导致的社会连锁反应，传递到现政权内部，引发政权内部不同势力的分化重组，弱化了政权对社会的管控，才能做到。换言之，贸易战必然要带来中国社会大规模的失业、严重通货膨胀、房价等资产价格暴跌，不仅危及底层民众，也损害中产阶级的利益，从而引发和勾连起社会原来存在的对中共的不满，出现普遍的反抗，政权统治的危机才会发生。

以此衡量，美中目前宣布的各自加征500亿美元关税远未到这一步。美国对中国制造2025中的行业产品的征税，对中国制造业会有打击，初期在某些行业可能导致失业规模很大，但放在整个中国社会，应该能够消化的。另一方面，中国停止购买美国优质农产品，也会在初期催生通货膨胀特别是农产品价格的上涨，但整体通胀水平应该还是在可容忍的范围内，不大可能突破两位数。

当上述失业和通胀现象发生后，中国政府可能会改变经济调控的基调，重新提出保增长，一些经济学者已提出此建议，如果政府改变目前偏紧的防风险做法，适度放松紧缩政策，大兴公共工程和基础设施建设，是不难应对这个难题的。

所以，贸易战仅仅保持在眼下水平，对中共的统治基本上可排除不管。除非贸易战升级。鉴于特朗普政府已经发出对2000亿乃至更多中国产品征收关税的威胁，贸易战升级的可能性很大。假设一种最坏情况的发生，即中美贸易清零，中国每年5000多亿美元对美贸易以及3000多亿美元顺差没有了，是否一定会使中国出现大面积失业和通货膨胀失控等连锁反应？

毫无疑问，工厂出现倒闭潮是可能的，失业将会非常严峻，同时，外汇储备也将严重缩水。假如美国还进一步发起金融战，对人民币的稳定、股市、债市也将形成严厉打击。社会因此将出现骚动情绪，大规模的群体事件会重新上演，并蔓延开来，有可能形成声势浩大的工潮。中国政府的应对会比500亿美元关税战时艰难得多。如果方式失当，还会形成政策本身带来的次生灾难，加重社会危机。

图片版权 Getty Images Image caption 美国国务卿彭佩奥在美朝峰会后、关税政策宣布前访问北京。中美贸易战下一步的走向，还将取决于中美两国更广层面上的谈判。

然而，这是否意味着中共统治裂变，或者本届政权撑不下去的情况发生？事情可能未必如此。

首先，通货膨胀不一定会失控到无法收拾地步。带来严重通胀的是农产品价格的上涨，由于中国的反制措施包含在初期500亿美元关税中，虽然中美贸易的全面清零会加重通胀，但中国政府会通过加快替代产品进口，以及对本国农产品和其他产品的扶持来部分缓解通胀。另一面，大规模失业本身会降低通胀率，因为这时候人们会节衣缩食，购买力降低。

其次，外储虽然缩水严重，但人民币贬值也有助于中国产品的出口。事实上，如果人民币贬值厉害，贬值的程度就可以抵消加征的关税，因此，两国贸易不可能真正做到清零。实际情况很可能是，中国对美出口，虽然逆差会大幅减少，但总体出口受影响不是非常严重。

再次，美国对中国开打金融战，对中国金融市场最重要的信贷几乎不会是致命的，因为银行业牢牢控制在政府手里，不像股市和债市，受外部因素和市场情绪波动大。而只要银行不发生系统性危机，加上外汇会受到严格管控，金融业就不会垮。至于股市，现在中产阶级基本消灭得差不多了，再暴跌影响也可控。

最后，对于多数人来说，财富的主要体现——房子，可能在这波贸易战和金融战中不会受损，或者受损不大，甚至账面的价值还可能会增加。有观点认为，中共在贸易战中可能会借机刺破债务泡沫，让资产价格暴跌，然后把"罪名"安在美国身上。这种可能性不大会发生，因为要刺破资产价格泡沫，中国政府早就做了，之所以不主动刺破就担心引发债务危机和银行破产，如果房价暴跌，全社会特别是包括中产阶级在内的主流阶层的财富势必严重缩水，这就会动摇他们对现政权的支持。故在贸易战和金融战中，随着股市被消灭，中国政府会更小心翼翼地呵护楼市。美国还没有有效打击中国楼市的手段，因为这里的土地掌握在政府手上。

图片版权 Getty Images Image caption 中美贸易战在最极端情况下可能导致中美贸易清零，同时伴随金融战。但对中国政府来说，最头疼的还是失业问题。

可见，如果中美贸易战出现这种极端的清零情况，同时伴随金融战，对中国政府来说，最头疼的就是失业问题，一部分中产阶级会被抛入底层，体制受益者的财富亦会受到不同程度影响，同时通胀会出现，但不会是要命的，银行会受到一定影响，但不至出现倒闭潮，房子可能基本不受影响，或影响不大。这对中共的统治虽然构成很大挑战，但也使得中国政府能够集中力量应对失业问题。

在中国40年的改革开放中，曾出现了两个明显的失业潮和通货膨胀失控时期。两个失业潮一是改革初期，一是上世纪90年代中后期，前者是因为知青返城；后者的起因则是国企改革，当时的失业状况远比目前贸易战的初期阶段严重得多。两个通胀一是上世纪86-89年，一是邓小平南巡后的92-94年，最高时通胀都接近30%。虽然89年的通胀引发了学运，但总的来说，中国政府在处理失业和通胀问题上还是有经验的，加上40年中国政府积累的财富不会在贸易战中一下子花光，以及在特殊时期的强力维稳，虽然失业大潮会引发社会对未来的悲观情绪，可能会传染给社会的各个阶层，但只要中共的暴力统治基础没有受到贸易战的过分影响，应该不会有明显的内部分化出现，而且这个时候，中共在强化暴力管制同时，会引导舆论将这一切都"归罪"于美国，最高当局也会更强调团结的重要性，用纪律和反腐来约束那些潜在的不听话者。因此，只是存在大规模失业，而通胀程度有限，中国社会就难以形成系统性的社会危机，中共要应对起来就相对容易。

何况，这是假设在贸易战趋于极端的情况下才会出现。而事实上，此种极端情况基本可以排除，美国社会虽然已经形成了对中国认知的转换，一些鹰派虽然号召要拿出当年同苏联打冷战的精神来对付中国，但这是一个长过程，两国贸易不可能做到清零，同时也不至发生金融战，因为这样美国也要付出不菲代价。美国社会是否准备好了这种代价，是令人怀疑的。

可以说，冷静分析的结果是，全面贸易战会重创中国社会，对中共统治构成严峻挑战，但不大可能重创其统治。

（注：本文不代表BBC立场和观点）