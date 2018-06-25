约翰·奥利佛碰红线 让中国生气的政治脱口秀

图片版权 Getty Images Image caption 英国脱口秀主持约翰·奥利佛成为中国其中一个最新的敏感词。

英国著名脱口秀主持人约翰·奥利佛（John Oliver）早前在他的每周节目《上周今夜秀》（Last Week Tonight）中批评中国国家主席习近平。他的节目随即在中国网络上遭到屏蔽，连带播映节目的美国电视网络HBO的网站也在中国被封掉。

奥利佛在6月17日播出的节目中，提及多项近期中国的政治事件，包括中国通过废除国家主席任期限制、中国政府在新疆的政策和监禁诺贝尔和平奖得主刘晓波等事件。

追踪微博审查和删文的“自由微博”网站显示，奥利佛的英文名字“John Oliver”在新浪微博上列为敏感词。反新闻审查网站Greatfire的数据显示，中国的网络使用者在6月21日开始无法在当地浏览HBO的网站。BBC中文曾向奥利佛和HBO查询，但至截稿仍未获得回应。

“值得一看”

这个名为“Xi JinPing”的剧集至今仍然可以在《上周今夜秀》的官方YouTube频道找到，视频上载一星期后，点击率已接近400万。奥利佛主持的《上周今夜秀》节目以幽默的政治讽刺著称，曾经以“Stupid Watergate”为题，将特朗普通俄门和水门事件进行比较，他还曾在节目里调侃讽刺朝鲜领导人金正恩。这些节目在YouTube上的点击量都能达到数百万。

除了中国修宪、新疆政策和刘晓波，奥利佛在视频中也提及中国的其他政策，包括“一带一路”计划和习近平成为国家主席后加强网络审查等。他还特别提到，中国的审查部门将所有涉及对比习近平和维尼熊的网络留言都封掉，而刘晓波和妻子刘霞在他们发布的其中一张合照中，用印有维尼熊的杯子碰杯。

BBC中文在新浪微博尝试以“John Oliver”发帖，被告知因为内容“存在违反相关法律法规”的信息，无法发布，但仍能以奥利佛在中国的别名“囧橄榄”发帖。BBC中文在中国搜索引擎百度以奥利佛的中文和英文名字搜寻，都只能找到旧有的影片。

有网友在YouTube的视频留言，指与奥利佛这段视频的相关文章在中国微博被删光了，显示影片“绝对值得一看”。

图片版权 Reuters Image caption 约翰·奥利佛在节目中提及多件中国近年的政治事件，包括中国政府被指软禁诺贝尔和平奖得主刘晓波的妻子刘霞。

西方政治脱口秀在中国

许多外国的脱口秀主持人过去都因为播出与中国相关的节目内容而被屏蔽或点名批评。其中，主持美国著名清谈节目The Late Show的科尔伯特（Stephen Colbert）早前嘲笑中国官方指社会信用系统能协助“净化社会风气”的说法。他调侃说：“如果中国要净化东西，不如先从净化空气开始。”

这说法引来中国官方《环球时报》英文版批评，指科尔伯特与许多西方媒体一样没有真正了解中国推行社会信用制度的原因，就把问题责罪到中国的“独裁社会”。

图片版权 Getty Images Image caption 乔恩司徒尔特（图右）多次访问前美国总统奥巴马。

但中国官方并不完全封禁这些美国政治脱口秀。乔恩司徒尔特（Jon Stewart）曾经主持的“每日秀”（The Daily Show）在中国十分受欢迎，他2013年曾播出一集讲述中国、朝鲜和美国的关系，视频在中国录得数百万的点击率。

中国中央电视台也曾经引述乔恩司徒尔特的节目，批评前美国总统奥巴马无法兑现选举承诺，关闭美国设在古巴的关塔那摩监狱。