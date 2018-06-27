图片版权 Getty Images Image caption 中美关系对中国举足轻重，但习近平在2018年6月22-23日举行的中央外事工作会议中却对两国关系只字未提。

2018年6月下旬，举世瞩目的“特金会”落幕不久，美中贸易战的风声又紧之际，中共一次外事工作会议，在足球世界杯的狂欢之中，不为外界关注地召开了。

这是习近平任内第二次主持中共中央外事工作会议并发表讲话，上一次是在他全面掌权后不久的2014年11月。

2014年11月，美国总统奥巴马访问日本、中国等国在内的东亚地区，对中国国力增强表现出相当接纳的姿态。

在习近平最新的讲话中，他提出中国外交要“积极参与引领全球治理体系改革”。

这应该是中国首次如此高调地表示将“积极参与”而且要“引领改革”。改革，意谓着改良或从根本上改变旧体系，打破以往的做法，创建一套新体系。

此言所指，一目了然。

精髓要义

有意思的是，对于本次的会议，中共党报《人民日报》发表评论员文章称，最重要的成果是确立了习近平外交思想是中国外交的根本遵循和行动指南。

中国其他官媒则将习近平外交思想总结出诸多“精髓要义”。

图片版权 Getty Images Image caption 习近平说，广大发展中国家是中国在国际事务中的天然同盟军。中国与工业大国也发展良好关系。

实际上，在中共十九大将习近平思想写入党章之后，包括中国外长王毅、前外长杨洁篪在内的外交部门高层，一直都在宣讲习近平外交思想。

想当年，毛泽东思想统领中国的时代，它有“放之四海而皆准”的魔力。如今从习近平思想发展出一套分管外交工作的外交思想，其实不足为奇。

更何况，习近平从上任到现在，对中国外交定下的原则，的确与以往的中国领导人不同。

时代特色

以毛泽东时代为例，他1970年代提出的最著名的“三个世界”理论中，美国、苏联是第一世界的老大，而中国是第三世界的一员，与亚非拉很多贫穷落后国家称兄道弟。

1992年，中国经济改革开放10多年后，邓小平曾说道：我们再韬光养晦地干些年，才能真正形成一个较大的政治力量，中国在国际上发言的分量就会不同。

从那以后，邓小平的“韬光养晦”政策贯彻中国外交活动多年。

到了2003年，中国经济持续发展赶超美国之际，国内开始提出“和平发展和平崛起”口号的同时，为了消除国际社会对中国发展军力的担心，中国领导人胡锦涛在国际间将这一提法修正为“和谐世界”，以化解外界对中国崛起的警惕和不安。

2013年，习近平正式执掌党政大权后不久，“大国外交”概念提上议事日程。这是中国扬弃“韬光养晦”的开始，明确提出要在国际上更积极地发挥大国作用。

而本次，习近平还提出中国外交要“服务民族复兴”、“坚持战略谋划和全球布局”，“坚持捍卫国家核心和重大利益”。

前后对比

这些用词与2014年他主持第一次中央外事会议时的讲话又有什么不同呢？

2014年的讲话中，他表示中国仍然要坚持“和平共处五项原则”、“不干涉别国内政原则”、“反对动辄诉诸武力或以武力相威胁”，等等。这些原则，在中国官媒报道的习近平最新讲话中，已经不再提及。

当年的“推动国际体系和全球治理改革”、“增加话语权”，已经成为如今的“积极参与引领全球治理体系改革”、“打造更加完善的全球伙伴关系网络”。

个中差别，不言而喻。

另外值得一提的是，习近平在2014年的讲话中，仍然提及被简称为“邓三科”的邓小平理论、三个代表重要思想以及科学发展观。

而这一次，习近平外交思想是指引中国外交工作成功的关键。

在观察人士看来，本次理论上避而不谈“邓三科”，才是习近平外交思想的真正大不同。

因为中国走过了“第三世界”、“韬光养晦”、“和平崛起”的阶段，到了习近平的“大国外交”时期：中国如今要引领世界，要将“一带一路”推向世界各地。

苏联解体后，美国称雄世界多年。它对中国还会继续接纳容忍吗？在很多中国国内学者看来，美国特朗普政府对中国发起的贸易制裁，就是遏制中国的行动之一。

习近平在这次外事工作会议上乐观表示：“当前，我国处于近代以来最好的发展时期，世界处于百年未有之大变局，两者同步交织、相互激荡。”