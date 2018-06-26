助五人获新生 澳洲青年成重庆首位外籍器官捐献者

图片版权 PETER HANCOCK Image caption 菲利浦・ 汉考克是重庆第一位外籍器​​官捐赠者。

“当时（医生们）已经没啥能做了。我们知道，即使他身体仍然温热、心仍然在跳，他已经离开了我们。”

上月，来自澳大利亚的27岁青年菲利浦·汉考克（Philip Hancock），在重庆因糖尿病并发症卒逝，家人按照遗愿捐出他的多个器官，挽救了三个病人的性命，并令另外两人重见光明。中国媒体报道了菲利浦的故事后，网民将他称为“英雄”和“天使”。

“我们要决定，是否提早放弃维持他的生命…...那是一个很艰难的决定。”菲利浦的父亲彼得·汉考克接受BBC记者毛远扬（Frances Mao）专访时表示。

“他一直觉得，万一自己陷入那样的情况，他很希望能够捐出自己的器官——任何有用的器官——他很想自己能够帮点什么忙。”

正是这份助人之心，把菲利浦从澳洲带到中国重庆。如今，他成为这个城市史上第一名外借器官捐赠者。

菲利浦的故事，在中国社交网络上引发回响。 “你的生命将由你所拯救的人延续”，一名中国网民这写道。

“他总是想帮助别人”

菲利浦于四、五年前来到中国重庆，成为西南大学的一名外籍教师。据《北京青年报》报道，菲利浦一直对中国民俗文化十分感兴趣，这四、五年来到过中国很多地方旅游。

今年五月，菲利浦因1型糖尿病引起的并发症入院。他的家人立即前往重庆，但到埗时菲利浦已经陷入昏迷。

菲利浦的父亲彼得说，医生告诉他们，菲利浦的心跳在送院期间一度停顿，在不同医院检查后均发现脑死亡的迹象。

医生向家属说明，使用机器维生时间越长，菲利浦的器官就会衰竭得越厉害。

“很多人在生前都不会与家人提及器官捐赠的事，但菲利浦曾跟我们说起过，”彼得透露："他总是想帮助别人，不论是怎样的帮助都行。正因为有这种想法，他才会去做老师。"

图片版权 PETER HANCOCK Image caption 菲利浦・ 汉考克终年27岁。

最终，菲利浦于5月9日过世，他的两颗肾脏成功移植给一名30岁女子及一名40岁男子，肝脏则成功移植到一名40岁男子身上。菲利浦的角膜则分别移植给两名病人，令其视力恢复正常。

据中国红十字会称，菲利浦是重庆第一位、也是中国第七位外籍器​​​​官捐赠者。

器官捐献在中国

中国是全球器官捐赠率最低的国家之一，器官捐赠仍是十分罕见的做法。专家认为，中国社会一直少有开放讨论器官捐献，与“留全尸”的传统文化信仰有关。

“中国人有‘身体发肤受诸父母’的信念，大部份人都深信，不应损伤自己的身体，”新南威尔士大学文化研究副教授郑怡说。

香港器官移植基金会主席何继良医生则认为，一般公众对器官捐赠的过程有所误解：“有人以为，一旦同意捐赠器官，医生便不会全力救治病人。”

直到几年之前，中国大陆三分之二的移植用器官来源为死囚，使用死囚器官作为移植供体来源的做法，到2015年才正式停止；此后，公民自愿捐赠成为器官移植供体的唯一合法来源。

近年中国器官捐赠数字呈上升趋势，2015年仅2766宗，到了2017年已录得5148宗，但仍不可能应付庞大的需求：目前，中国大陆每年约有30万病人器官功能衰竭、需要器官移植。

2016年底，中国器官移植发展基金会推出器官捐赠意愿登记网站，至今已有超过30万人注册，但到最后关头，仍需家属同意方可进行移植。

何继良医生说，中国官方媒体协助传播菲利浦的故事，并不令人惊讶：“这个故事有助官方向民众宣传，即使是外国人也愿意捐赠器官。”

图片版权 Getty Images Image caption 在中国，器官捐赠率一直较低。

菲利浦的家人说，他们收到大量的感谢讯息，当中包括一名接受菲利浦捐赠的病人。

“他对我们说了自己有多感恩，又说菲利浦很慷慨。菲利浦救了他一命，让他可以多活40年”，彼得·汉考克表示。

这位父亲说，感谢讯息有助抚慰他的悲伤。

“有人跟我们说：不要太难过，菲利浦现在正活在受助人的身上。”

“但对父母来说，这并非什么安慰。虽然我们很庆幸他帮助了这么多人，但在内心深处，我们只想他能够活下去。”