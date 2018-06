热门话题：高考发榜时 鲤鱼跳龙门

图片版权 xinhuanet Image caption “鲤鱼跳龙门”典故历年来出现多种演绎版本。1958年上海动画片里的龙门成了龙门水库。

每年一到高考季, "鲤鱼跳龙门"就会进入网络热词榜,相伴的可能还有"千军万马过独木桥"。

今年也一样。六月下旬开始发榜,各省陆续公布2018年高考成绩,网媒和社交媒体上鲤鱼跳此起彼伏。

在高考的语境里,数百万考生(鲤鱼)在大学(龙门)门槛前奋力起跳,为了一个共同的目标:把自己从鲤鱼变成龙,出人头地,人生更上一层楼。"独木桥"的比喻则更强调高考之困难,经历之艰险。

关于鲤鱼跳龙门的典故,不但在中国有各种童书版本,还纳入了一些英语儿童读本,作为中国古代传说、寓言,赋予励志的目的。

那条鲤鱼为什么要跳龙门、龙门在哪里、最后的成功之前经历了哪些挫败、成功之后变成白龙还是赤龙,诸如此类的情节和细节,不同版本之间有差别。

但是,主题思想不变:一条勇敢、坚强、抱负远大且百折不挠的普通鲤鱼,经过不懈努力成功实现了目标,"鱼"生翻开新篇章,或者干脆就是开启"龙生"。

2017年南京大学录取的一对双胞胎姐妹喜不自禁。

鱼跃龙门

鲤鱼跳龙门,在汉语词典里还有另一个版本,鱼跃龙门;典故源自古代传说,出现在论著里并逐渐变成成语,大约是汉代,现在被引用最多的是宋朝陆佃的《埤雅·释鱼》里的注释。

学界基本没有异议的是,龙门在黄河流经的陕西省河津市禹门口。战国末期魏国史官写的《竹书纪年》里有"龙门赤河"的记载,说的是春天大批回游产卵的鲟鱼在龙门黄河段汇集,频繁跳出水面。成千上万条大鱼在河面翻腾,充血发红的鱼鳍连成一片红光,远远望去就像"赤河"。

史书记载曾有"赤河三日"、"赤河三里"的景象。至于鲟鱼后来变成传说中的鲤鱼,学界一种说法是误传,后来就一直将错就错到如今。

鱼变成龙的记载最早出现在汉代典籍,据推测鱼跳龙门而成龙的典故在西汉初年形成。一个佐证是汉初 有很强势的神龙崇拜。

后来,宋朝陆佃的《埤雅·释 鱼》写道:"俗说鱼跃龙门,过而为龙,唯鲤或然。"

清代李元的《蠕范·物体》这么说:"鲤……黄者每岁季春逆流登龙门山,天火自后烧其尾,则化为龙。"

为什么黄河流到那里出现一个龙门?传说很久以前龙门山挡住了黄河,大禹治水时开山劈出龙门峡。黄河里的鱼为产卵逆流而上,到这个峡谷瀑布下遇阻不前。

而跳上去成龙的鱼,传说里逼真地刻画出过程之艰难,腾空而起,落下,被激流冲刷倒退,再跳,又跌下去,屡败屡战,最后终于落到了风景如画的高山平湖中。

苦尽甜来

不同版本的传说对鲤鱼跳过龙门之后有不同的说法。一种说法是大红鲤鱼跳过龙门化成巨龙,回头去鼓励鲤鱼小伙伴别害怕、别气馁。

跳过去的小伙伴只是少数,成了龙,大部分跳不过去,从空中摔落,额头上落一黑疤,到今天黄河鲤鱼头上还有那个黑疤。

古代文人用这个典故比喻中举、升官,或者走大运飞黄腾达。

后来寓意变成逆流前行、不惧艰险、坚持不懈、奋发向上。

类似这种励志的谚语、典故、成语、短句,世界各地都有,属于人类智慧的结晶。

英语有不少表达类似意思的成语,比如:

Where there is a will,there is a way:只要有决心,就能找到路;有志者事竟成。

No pains, no gains:没有疼痛就没有收获,不劳无获。

Fortune favours the bold:幸运眷顾勇者。

God helps those who help themselves:上帝帮助自助的人。

Never say die:永不言败

至于鲤鱼跳龙门,一般就是直译,carp jumping over dragon gate.