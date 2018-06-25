热门话题：高考发榜时 鲤鱼跳龙门

图片版权 xinhuanet Image caption “鲤鱼跳龙门”典故历年来出现多种演绎版本。1958年上海动画片里的龙门成了龙门水库。

每年一到高考季， "鲤鱼跳龙门"就会进入网络热词榜，相伴的可能还有"千军万马过独木桥"。

今年也一样。六月下旬开始发榜，各省陆续公布2018年高考成绩，网媒和社交媒体上鲤鱼跳此起彼伏。

在高考的语境里，数百万考生（鲤鱼）在大学（龙门）门槛前奋力起跳，为了一个共同的目标：把自己从鲤鱼变成龙，出人头地，人生更上一层楼。"独木桥"的比喻则更强调高考之困难，经历之艰险。

关于鲤鱼跳龙门的典故，不但在中国有各种童书版本，还纳入了一些英语儿童读本，作为中国古代传说、寓言，赋予励志的目的。

那条鲤鱼为什么要跳龙门、龙门在哪里、最后的成功之前经历了哪些挫败、成功之后变成白龙还是赤龙，诸如此类的情节和细节，不同版本之间有差别。

但是，主题思想不变：一条勇敢、坚强、抱负远大且百折不挠的普通鲤鱼，经过不懈努力成功实现了目标，"鱼"生翻开新篇章，或者干脆就是开启"龙生"。

嗯，分数过了录取线的鲤鱼们，谁给解释一下鲤鱼跳龙门这个典故的出处和寓意？

图片版权 Xinhua Image caption 2017年南京大学录取的一对双胞胎姐妹喜不自禁。

鱼跃龙门

鲤鱼跳龙门，在汉语词典里还有另一个版本，鱼跃龙门；典故源自古代传说，出现在论著里并逐渐变成成语，大约是汉代，现在被引用最多的是宋朝陆佃的《埤雅·释鱼》里的注释。

学界基本没有异议的是，龙门在黄河流经的陕西省河津市禹门口。战国末期魏国史官写的《竹书纪年》里有"龙门赤河"的记载，说的是春天大批回游产卵的鲟鱼在龙门黄河段汇集，频繁跳出水面。成千上万条大鱼在河面翻腾，充血发红的鱼鳍连成一片红光，远远望去就像"赤河"。

史书记载曾有"赤河三日"、"赤河三里"的景象。至于鲟鱼后来变成传说中的鲤鱼，学界一种说法是误传，后来就一直将错就错到如今。

鱼变成龙的记载最早出现在汉代典籍，据推测鱼跳龙门而成龙的典故在西汉初年形成。一个佐证是汉初 有很强势的神龙崇拜。

后来，宋朝陆佃的《埤雅·释 鱼》写道："俗说鱼跃龙门，过而为龙，唯鲤或然。"

清代李元的《蠕范·物体》这么说："鲤……黄者每岁季春逆流登龙门山，天火自后烧其尾，则化为龙。"

为什么黄河流到那里出现一个龙门？传说很久以前龙门山挡住了黄河，大禹治水时开山劈出龙门峡。黄河里的鱼为产卵逆流而上，到这个峡谷瀑布下遇阻不前。

而跳上去成龙的鱼，传说里逼真地刻画出过程之艰难，腾空而起，落下，被激流冲刷倒退，再跳，又跌下去，屡败屡战，最后终于落到了风景如画的高山平湖中。

图片版权 HAO QUNYING/EPA Image caption 跳龙门很不容易

苦尽甜来

不同版本的传说对鲤鱼跳过龙门之后有不同的说法。一种说法是大红鲤鱼跳过龙门化成巨龙，回头去鼓励鲤鱼小伙伴别害怕、别气馁。

跳过去的小伙伴只是少数，成了龙，大部分跳不过去，从空中摔落，额头上落一黑疤，到今天黄河鲤鱼头上还有那个黑疤。

古代文人用这个典故比喻中举、升官，或者走大运飞黄腾达。

后来寓意变成逆流前行、不惧艰险、坚持不懈、奋发向上。

类似这种励志的谚语、典故、成语、短句，世界各地都有，属于人类智慧的结晶。

英语有不少表达类似意思的成语，比如：

Where there is a will，there is a way：只要有决心，就能找到路；有志者事竟成。

No pains, no gains：没有疼痛就没有收获，不劳无获。

Fortune favours the bold：幸运眷顾勇者。

God helps those who help themselves：上帝帮助自助的人。

Never say die：永不言败

至于鲤鱼跳龙门，一般就是直译，carp jumping over dragon gate.