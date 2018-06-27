图片版权 Xinhua Image caption 杰里米·华纳认为中国的歼-31隐形战机完全是按照洛克希德·马丁（Lockheed Martin）的F-35战机技术仿制。

对中国贸易战是经济之争，还是要最终遏制中国崛起的雄心。另外，通过贸易战遏制中国经济进步，不让中国14亿人口有机会达到美国人的生活水平，道德上是否成立？

美国总统特朗普对欧盟钢铝进口征收关税遭到欧盟报复，欧盟开始对包括酒类，花生酱和橙汁在内的美国产品增加关税。与此同时，美国对中国340亿美元的商品增加关税，北京也发誓要对美国大豆和其他农产品施加关税报复。特朗普指责中国"无意改变与收购美国知识产权和技术有关的不公平做法"，因此威胁（6月18日）说，在此前公布的500亿美元征税清单基础上，可能再对价值2000亿美元的中国产品加征10%关税。

特朗普增加关税对付欧盟和中国，如果他的关税措施仅限于那些对美国人生活影响不大的产品尚可，但对进口增加关税导致价格上涨，美国消费者自然会付出代价。因此有分析质疑特朗普对贸易的解读是否正确。

按照特朗普的秉性看，他最终目的是什么谁也不清楚，可能连他自己都不知道。英国著名经济评论人士杰里米·华纳(Jeremy Warner)说，特朗普的好战姿态是警告、还是要永久性打压中国的雄心和能力？美国总统似乎对欧洲也要跃跃欲试开打贸易战，而欧洲并没有对美国霸权构成威胁，不仅如此，欧洲还是美国最大的盟友。

杰里米·华纳周五（6月22日）在《每日电讯报》的文章中还举例质疑特朗普同中国打贸易战的逻辑。他以苹果X手机为例说，该手机售价为1000美元，生产成本为370美元，其中大部分归作为生产地的中国。但是手机的零部件来自世界各地，包括美国，知识产权也完全归美国所有。中国在增加价值中的份额最多不过6%。特朗普真的要为这区区6%同中国打贸易战吗？

"贸易恐怖主义"

中国批评美方采取了"极限施压和讹诈的做法，违背了中美磋商共识，也令国际社会十分失望。中国媒体指责美国追求的并非"贸易平衡"，而是用贸易关税大棒维护美国在政治、经济、军事、科技等方面的绝对霸主地位，显示了"宁可我负天下人，不可天下人负我"的霸主心态，是赤裸裸的"贸易恐怖主义"。

特朗普认为，中国贸易政策是明显的重商主义，而且操纵货币，补贴出口，不公平地利用自由的西方市场，占尽好处，盗窃西方技术，取得了历史罕见的巨大经济发展成就。美国忍无可忍，要制止这种不公平的做法。

图片版权 Reuters Image caption 英国经济评论员提出问题：谋求在半途阻止中国经济进步是否合理？不让中国14亿人口有机会达到美国人的生活水平，道德上是否说得过去呢？

《每日电讯报》的编辑杰里米·华纳撰文说，即使美国对中国的假设成立，但现在先发制人发动贸易战，半途阻止中国发展，已经为时过晚。中国的经济列车早已上路。他说，该发生的已经发生，技术都转移基本完成，在覆水难收的情况下，对中国施加压力，为时已晚。

中国对美国技术主宰形成了真正的挑战，而且来势越来越猛。杰里米·华纳说，特朗普高喊"美国第一"，而中国则实实在在这么做。现在中国又俨然以"基于规则"的贸易秩序倡导者自居，而特朗普却成了极力破坏这种秩序的人。

"不必妄自菲薄"

特朗普让美国人相信美国处于衰落的边缘，需要采取先发制人的行动。美国国际战略研究中心（CSIS）的中国问题专家司考特∙肯尼迪???哪儿来的（Scott Kennedy）说，"华盛顿许多人认为中国占尽目前体制安排的好处，必须要管住中国，否则就来不及了。"

但是经济评论作者杰里米·华纳认为，美国不必低估美国人的创新能力和公司实力，美国在这方面仍然继续享有领先的主宰地位。

他以苹果X手机和中国的歼-31隐形战机为例说明中国要在技术上赶超美国，仍然要走很长一段路。

杰里米·华纳认为中国的歼-31隐形战机完全是按照偷来的洛克希德·马丁（Lockheed Martin）的F-35战机技术仿制，他还把中国这款新型战机说成是死亡陷阱（能导致致命事故之意）。

遏制的道德问题

中国崛起和中国在经济科技等方面将赶超美国是进入21世纪以来中国的热门话题，也是世界舆论关注的焦点之一。中国人口众多，经济增长迅速，潜力巨大。但中国也存在许多经济、政治等方面的问题有待克服，同美国存在不小的差距。

杰里米·华纳认为中国单凭中国人口众多这点，中国最终就一定能超过美国，但他认为这是一段漫长艰辛之路。

关于美国和西方如何面对中国崛起，这位英国经济评论员提出一个更深层的问题：谋求在半途阻止中国经济进步是否合理？不让中国14亿人口有机会达到美国人的生活水平，道德上是否说得过去呢？

如果回答是否定的，即认为不应该阻止中国经济进步，那么美国就不应该像今天白宫说的那样去遏制中国发展，而是要以互惠方式鼓励中国发展。杰里米·华纳认为，即使遏制中国发展的确是特朗普的最终目标，那么美国现在的鲁莽行径也并非达到此目标的正确手段。