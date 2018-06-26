江苏镇江老兵抗议 让政府头疼的安置难题

图片版权 Getty Images Image caption 退伍军人的就业安置仍是让政府头疼的一大难题

上周，中国江苏爆发退伍老兵抗议事件，各地老兵在镇江市聚集，声援一名据称被打的老兵。近些年来，全国多次爆发退伍老兵抗议活动，显示退伍军人的就业安置仍是让政府头疼的一大难题。

老兵抗议事件频发

法新社报道，有传闻指一些老兵在寻求政府帮助要求提高福利待遇时被打，数百名老兵上周赶到镇江为其声援。不过目击者周一（6月25日）称，警方已经驱散了这些退伍军人。

“数十名武警和政府官员昨天赶来，强迫大家回家，有的人被拘留了，我们不清楚他们的下落，”一名支持退伍老兵的目击者称。

目击者称，本月早些时候，有消息指一群老兵在政府大楼外被保安人员殴打，随后数百名老兵从全国各地赶往镇江。一位要求匿名的学校教师称，这些退伍军人组织良好，带了帐篷和必需品。

目击者录制的视频显示，大约有100名抗议者聚集在一家医院外，至少有一名之前被殴打的老兵据悉就在这家医院接受治疗。还有其他目击者的视频显示，一些抗议老兵手里举着红色标语，上面写着“我们是共产党员，不是罪犯”。

图片版权 Getty Images Image caption 中国官媒称，中国现有退役军人5700万，这个数字以每年几十万的速度递增。

一些社交媒体网民称，抗议的老兵达到数千人。许多抗议现场的视频在中国被封禁的社交媒体平台推特上流传。

其他中国城市近期也发生了类似的退伍军人抗议事件。据《纽约时报》报道，今年5月，一名老兵妻子据称因参与维权活动而被警方拘留，数百名老兵随后在河南漯河市聚集。6月中旬，有传闻称四川中江县一名残疾退伍军人被警方殴打，也有老兵在当地抗议。

“不能让英雄流血又流泪”

中华人民共和国成立至今，政府进行了十一次裁军，军队员额从抗美援朝时的627万人降至目前的200万人左右。最近一次裁军是2015年9月，国家主席习近平宣布裁军30万人。中国官媒称，中国现有退役军人5700万，这个数字以每年几十万的速度递增。

近年来，城镇退伍军人安置工作出现了许多问题，一些单位拒收退伍军人，安置计划难以落实，一些退伍军人表示，他们的权益受到损害。

上海政法学院国际事务与公共管理学院退休教授倪乐雄对BBC中文表示，国防是一个国家的头等大事，对内稳定国家政权，对外防止外部侵略。“退役军人问题处置不当的话，会让现役军官心寒，动摇国防基础，”倪乐雄说。

今年3月，习近平表态，必须做好退役军人管理保障工作，"不能让英雄流血又流泪"。国务院机构改革实施后，全新的退役军人事务部在4月挂牌，但是，目前仍不清楚该部门能否有效解决问题。

退役军人事务部被称为退役军人的“娘家”，负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作，组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等。

退役军人的安置一直是让中国政府头疼的问题。习近平上台以来，中国爆发了两次大规模的老兵抗议事件，老兵们要求提高退休金，改善福利待遇。

2016年10月，上千名退伍军人身穿迷彩服聚集到北京市中心的国防部八一大楼前静坐抗议。2017年2月，数百名退伍军人再度于北京集合，在中央纪委门外抗议。