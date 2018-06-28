澳洲通过“反外国干预法”：中澳关系何去何从

图片版权 Getty Images Image caption 澳大利亚国会星期四（6月28日）通过两项反外国干预的法案。

澳大利亚国会星期四（6月28日）通过两项反外国干预的法案，要求游说人士申报是否为其他国家服务，并大幅加重从事间谍活动的刑罚。

澳大利亚总理特恩布尔表示：“捍卫澳洲主权非常重要，我们的立场很清晰：我们希望确保，在澳洲民主政制中发挥影响力、作出决策的，是澳洲人。”

他说，“外国利益群体想取得澳洲内政的话语权或影响力，当然可以这样做，但要公开、透明地做。”

近年，澳媒屡屡揭发中国资金对澳洲政坛的影响，被认为是澳洲政府快速推动反外国干扰立法的肇因；有分析认为，澳洲此举或会鼓励其它西方国家跟随。

在北京，中国外交部发言人陆慷周三拒绝就澳洲相关法案置评，指立法是一个国家的内政，但他同时强调，“中国外交最根本和长期以来一直奉行的一项原则，就是不干涉他国内政”。

陆慷并呼吁各国“摒弃冷战思维，在相互尊重、平等相待的基础上，更好推进相互交流和合作”。

图片版权 Getty Images Image caption 工党参议员邓森曾被揭发曾收受与中国政府有关的公司捐款。

何谓“反外国干预法”？

澳洲国会参议院6月28日通过了两项法案，分别为“国家安全立法修正案（间谍活动及外国干预）法案”，以及“外国影响力透明化法案”。

另一条禁止外国政治捐款的法案，亦即将提上国会辩论。

有关法案以39票赞成获得通过，12票反对。

法案要求游说人士申报，是否在为其它国家的政府服务，未有披露有关联系者将面临刑事检控。

法案亦大幅加重了对间谍活动的刑罚。泄露国家机密资讯的联邦官员将面对更重的刑罚，入侵澳洲企业系统盗取商业机密的外国人则要面对最高15年监禁。

此外，法案亦纳入新的外国干预及破坏罪行，将破坏“重要基建”如电网及交通系统的行为刑事化。

图片版权 Reuters Image caption 去年12月，澳洲总理特恩布尔在提出法案时，曾提到"关于中国干扰的报道令人不安"，并以普通话称，"澳大利亚人民站起来了"。

法案为何被指针对中国？

去年12月，澳洲总理特恩布尔在宣布修改国家安全法时，曾引述澳洲安全情报机构的报告，提到"关于中国干扰的报道令人不安"。特恩布尔并以普通话称，"澳大利亚人民站起来了"，他呼吁澳洲人应捍卫自己的主权。

但澳洲前总理陆克文认为，特恩布尔的说法几乎是“嘲笑”中国前领导人毛泽东“中国人民站起来了”这句话。陆克文指，毛泽东那个时代的中国刚刚经历外国侵略，“因此在北京政府眼中，这是一种无缘无故的侮辱。”

自特恩布尔去年底发表有关讲话后，澳大利亚与其最大贸易伙伴中国的关系恶化。中国外交部亦对特恩布尔针的抨击提出反驳。但特恩布尔之后强调，澳洲的法案并非针对任何国家而设。

早前，多宗报道揭发一些被指与中国政府有关联的组织，近年向两大政党自由党及工党捐献了超过490万美元。

最受争议的，是工党议员邓森（Sam Dastyari）被揭发曾收受与中国政府有关的公司捐款后，又被发现曾发表与工党政策相左的南中国海问题的立场，与通知一名居澳中国商人其电话或正被澳洲国家安全部门监听，最终不得不辞去国会职务。

中国多次否认介入澳洲政治的指控，但对来自中国的政治捐款，以及澳洲国会议员与中国商人的关系，令澳洲社会颇感忧虑。

图片版权 Getty Images

中澳关系恶化对两国经贸往来有何影响？

2017年，中澳贸易规模达1700亿美元，澳洲是目前全球主要经济体中，最倚赖中国的一个。

中澳关系恶化之下，外界认为这将令两国的贸易受到影响。上月，多间澳洲酒类出口商就披露，运往中国的货品在过中国海关时有所延误。

澳大利亚贸易部长史蒂文·乔博6月28日表示，旨在防止外国政府干涉的新法案并不针对中国。此举被视为堪培拉试图缓解双边的紧张关系。

而中国巨企华为在澳洲开拓业务的计划，亦频频触礁。澳洲媒体早前报道，基于国家安全问题，当局正考虑禁止华为参与该国5G网络建设竞标。

日前，澳洲一间智库发表报告指出，华为是这2010年至今，澳洲政界人物海外旅游的最大全额赞助商，曾12次安排澳洲政客到中国，包办商务舱机票、酒店、国内旅行及餐用等费用，华为在这方面的投资远超其他企业。华为发言人否认公司在这方面有不当行为。

华为澳洲子公司董事长洛德（John Lord）于6月27日再为华为辩护，要求澳洲当局不要被美国政府的说法影响，应该自主地就5G网络建设作决定。

洛德否认华为会应中国政府及其情报部门要求，与其共享数据，并称即使收到中国政府的有关指令，也会拒绝，因为这不符合澳洲法律。他指针对华为的安全忧虑"不是因资讯不足所致，就是完全错误的"。

图片版权 Getty Images

法案在澳洲有争议吗？

在澳洲内部，两条法案则引发限制新闻及言论自由的忧虑。

在最初的法案版本中，新闻记者仅仅是保存“机密”，即使不将其刊出，亦将干犯刑事罪行；在野的工党原本反对法案通过，忧虑针对“国家机密”的刑责将限制新闻记者进行相关报道。

法案后经修正，纳入“报道公共利益”作为辩护理由，工党转而支持通过，但这仍与当地新闻界争取的豁免起诉有很大差距。

当地另有组织忧虑，由于“破坏（sabotage）基建”罪行定义寛松，将“阻碍出入”亦列入，或被政府用作起诉示威活动。

图片版权 Getty Images Image caption 华为是全球最大的电讯设备供应商。

其他西方国家会跟随吗？

澳洲的这次立法，广受美国等西方国家关注。本月初，有共和党人在美国国会提出草案，要求特朗普政府在一年内，提交报告详述中国有否透过“渗透美国政府、非政府组织或个人”，干预美国政治。这项提案尚待表决。

前澳洲外长国家安全顾问、悉尼大学哈德逊研究所研究员约翰·李（John Lee）撰文分析指，澳洲通过反外国干预法后，美国、英国等其他西方国家均会密切观察其成效，而中国之所以对当前澳洲的事态发展如此紧张，是因为澳洲的行动，无疑正在鼓励其他国家，同样不畏外交代价，考虑强化对自身国家安全的保护。