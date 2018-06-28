蔡英文受访呼吁对中国施压 大陆回应称“挟洋自重”

你的器材不支持播放多媒体材料 蔡英文：中国扩张影响力不是全世界所乐见。

台湾总统蔡英文本周一（6月25日）接受法新社（AFP）专访，呼吁重视自由民主价值的国家联合起来对抗中国崛起。中国国务院台湾事务办公室（中国国台办）回应蔡的说法是“企图挟洋自重”。

“（专访）有助于台湾争取国际间的话语权，有助于提升台湾的软实力，把台湾定义成自由价值的堡垒。”淡江大学中国大陆研究所助理教授黄兆年对BBC中文说。

蔡英文鲜少接受外媒专访，她上任后，仅在2017年4月接受过路透社专访。黄兆年分析，蔡英文在这个时间点接受法新社专访，与东亚情势在特朗普与金正恩会面之后再度成为国际焦点有关。近来外国企业受到中国压力而将台湾从“国家”改为“地区”或“中国的一省”，与中国在航空公司、邦交国的争议上也让外界对台湾如何反应感到好奇。

蔡英文在专访中表示，区域内甚至世界其他地方国家，现在或将来都将面临中国扩张造成的民主、自由和经济上的影响，她呼吁国际社会对中国崛起施压。希望与有“同样认为自由民主是普世价值”的国家建立更紧密的联系。

图片版权 AFP Image caption 蔡英文接受法新社专访称，区域内甚至世界其他地方国家，现在或将来都将面临中国扩张造成的民主、自由和经济上的影响。

黄兆年分析，蔡英文在专访中想传达的讯息是，“两岸关系不只是两岸自己的问题，不只是国家认同之争，而是更高层次的价值之争。”他补充：“一个国家到底是威权导向？还是自由导向？台湾和全世界国家都面临一样的问题。”

专访中蔡英文提到，台湾需要强化自身的防卫能力。也提到美国对台湾的支持度上升。具体体现在近期通过的《国防授权法》草案和《台湾旅行法》以及同意提供敏感的初步潜舰技术发展执照等等。

中国国台办：“挟洋自重”

图片版权 XINHUA Image caption 国台办发言人马晓光在例行记者会上回应提问

中国国台办发言人马晓光周三（6月27日）在例行记者会上回应提问，认为蔡英文寻求国际社会制约中国的目的是“要在两岸同胞之间制造敌意，企图挟洋自重，进一步升高两岸对抗。”

马晓光回应：“两岸关系何去何从，球在台湾当局手里。”国台办希望台湾“不要误判形势”，不要在“违背两岸同胞利益的道路上越走越远”。

蔡英文说，愿意在任内与中国国家主席习近平会面，但两岸关系在蔡英文政府不正面承认“九二共识”的情形下形同冰冻，黄兆年日前接受BBC采访时指出，中国对台湾采取“已读不回”的态度，两岸是“冷和”状态。

蔡英文形容台湾是“坚韧之岛”，虽然和中国之间面临许多困难和压力，但“台湾人民不会放弃。”