图片版权 Getty Images Image caption 俞飞鸿

中国女演员俞飞鸿两年前在谈话节目上对婚姻问题的发言再度在中国社交网络上发酵。在中国第四次单身潮下，单身也很好、单身女性都很正常、不着急结婚等观点引起了网友的共鸣。

俞飞鸿今年47岁，未婚，因出演好莱坞电影《喜福会》和电视剧《牵手》成名。2014年，43岁“高龄”的她凭借电视剧《小丈夫》再度走红，被称为中国娱乐圈的“冻龄女星”。

“冻龄女星”的婚姻观

引发热议的是俞飞鸿参与凤凰卫视谈话节目《锵锵三人行》时的言论。这期节目在2016年5月播出，但最近这次对谈的视频被制作成长图片，在微博上获得上万的转发和评论。

中国国内媒体与自媒体纷纷发文讨论俞飞鸿的婚姻态度。内地杂志《城市画报》微信公众号上周发表文章《为什么年轻人忽然迷上47岁的俞飞鸿？》，点击迅速达到10万+。文章称，俞飞鸿是女性心中的独立模样，"她以47岁的年纪，清醒地说出关于女人最在意的婚姻，外貌，成长，以及一个女人如何更自在地生活"。

两年前的那期节目中，她与主持人窦文涛以及作家冯唐对谈，两名男士问未婚的俞飞鸿，“你为什么这么长时间来一直单身到现在呢？”，“你觉得老一个人呆着，精神正常吗？”，“你一个人呆着的时候你烦吗？会想到要吃点东西跟人聊聊天吗？”

在一些网友看来，这些问题非常不礼貌。但是俞飞鸿坦然回答，关于单身或结婚，“我不觉得这对我来说是一个什么特别困难的选择题，我觉得哪个更舒适就处在哪个阶段” 。她表示，自己不是独身主义者，也不是不婚主义者，只是并不着急到什么年龄就一定要结婚。

图片版权 Google Image caption 俞飞鸿表示，自己不是独身主义者，也不是不婚主义者，只是并不着急到什么年龄就一定要结婚。

她说，如果精神世界足够富足，一个人呆着的时候不需要跟别人聊天。身边许多男性朋友没有结婚，但精神世界都很丰富。“我觉得这个不能单独把男性女性分离开，就是女性单身就会不正常吗？我不觉得。”

俞飞鸿还反问两位男士：“为什么从你们男人的角度，结婚对女人都是一种施舍呢？”

单身女性的压力与焦虑

中国的传统观念一直是“男大当婚、女大当嫁”，俞飞鸿独立随性的观点却引发大量共鸣，折射出现今中国女性对待婚姻和单身的立场。

在最近这次讨论热潮中，一名网友在微博上评论道：“一个人生活也很好，有心意相通的人两人在一起生活也很好。最重要的是过得开心，可惜中国很多父母都是用刀架在脖子上逼子女走进婚姻。”

还有网友借此表达不满，认为社会上存在对单身男性和单身女性的双重标准：“同样个人条件优越才貌双全的人，年长男性备受世界追捧，年长女性备受岐视，被人追着问为什么你不结婚？”

俞飞鸿再度成为热点话题，跟中国社会的大环境息息相关。近些年来，越来越多的中国人选择单身。媒体称中国正面临第四次单身潮。《2014年中国人口与就业统计年鉴》和《2014年中国统计年鉴》数据显示，2013年，中国20岁至59岁年龄段单身人口总数达1.7亿人，其中男性1.04亿人，女性0.7亿人。

社会学家李银河对BBC中文表示，中国社会单身的趋势在上升。女性要求婚姻自主、自由的呼声也越来越强，越来越关注这些话题，“过去好像每个人都要结婚，男大当婚女大当嫁，但是现在许多人主动选择单身，这在中国是罕见的变化”。

图片版权 Getty Images Image caption 在单身潮下，中国的许多单身女性一直承受着来自家人的压力和社会的歧视。

在单身潮下，中国的单身女性一直承受着来自家人和社会的压力。“剩女”一词广泛流行于中国的社交媒体，用来形容那些过了社会一般所认为的适婚年龄，但是仍然未结婚的女性。

甚至还有中国官方媒体引用台湾的例子论证剩女现象的“不良影响”，称单身导致台湾女领导人蔡英文政治风格偏向极端化。2016年，新华社旗下的《国际先驱导报》在一篇评论中说：“从人性的角度分析，作为单身女政客，她没有爱的情感拖累，没有'家'的掣肘，没有子女的牵挂，在政治上的行事风格与行事策略，往往偏向情感化、个性化、极端化发展。”

中国女权活动人士李麦子对BBC中文表示，俞飞鸿此次引发讨论，源于中国女性对于权利缺失的焦虑，希望通过俞飞鸿这个代表来表达独立自主、婚姻自由的愿望。

“女性面临的焦虑挣扎需要一个出口，俞飞鸿提供了这样一个出口，让大家至少在公共舆论当中能够体会到，我还是有空间的，”李麦子说。