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中国过去有一首脍炙人口的歌曲“我们新疆好地方”，赞美新疆的牧场和良田。现在，新疆的霍尔果斯似乎又成了名人富商避税的“好地方”。

英国《卫报》报道关注中国整治影视明星偷税逃税的消息。《经济学人》之前曾报道中国影视公司避税丑闻，说大批公司在中国西部的霍尔果斯注册，那里成了避税天堂。

中国影视行业所谓"天价片酬"，"阴阳合同"和偷逃税等问题被著名主持人崔永元在社交媒体爆出后受到中国有关部门的关注。

中国媒体周四（6月28日）报道，中宣部、文化和旅游部、国家税务、广电总局、国家电影局等部门联合发文要求整治影视行业的"天价片酬"，"阴阳合同"和偷税逃税等问题。

通知规定了影视节目片酬执行标准，要求严格落实电影、电视剧、网络视听节目中的演员和嘉宾的总片酬不得超过制作总成本的40%，主要演员片酬不得超过总片酬的70%。

中国当局除了规定把明星薪酬封顶，还指责娱乐行业"滋长拜金主义倾向"，"误导青少年盲目追星"并且"扭曲社会价值观念"。

图片版权 xinhua Image caption 央视访谈节目前主持人崔永元的网络爆料引起舆论轰动，随即在A股市场影视股大跌，华谊兄弟，华谊嘉信和唐德影视等股票都经历暴跌。

人民日报之前（6月3日）曾发表评论说，要调查影视界人士有无签订"阴阳合同"，有无逃税。逃税便宜了少数人，却挑战了国家的税法，危害了国家利益。评论还说，法律面前人人平等，不管名气再大、"粉丝"再多、人脉再广，谁都不能享受法外特权。

不过本月初，中国新闻机构都得到了当局的通知，要求他们限制关于影视界人士的纳税问题和"阴阳合同"的讨论。《卫报》周四（6月28日）报道说，中国宣传当局不喜欢公众过多讨论这个敏感话题。

逃税的"阴阳合同"

5月25日，中国著名主持人崔永元在微博曝光了影视界的"阴阳合同"，即报酬大小不一的两份合同。报酬低的合同公开，应付税收，是阳合同。报酬高的合同隐蔽，全部进入私囊，是阴合同。

崔永元爆料的阴阳合同中的大合同片酬多达5000万。他质疑：5000万为什么要偷偷摸摸拿？崔永元还爆料说："拿了6000万元以后，这哥们只在片场演了……4天"。

央视访谈节目前主持人崔永元的网络爆料引起舆论轰动，随即在A股市场影视股大跌，华谊兄弟，华谊嘉信和唐德影视等股票都经历暴跌。

图片版权 Reuters Image caption 影视圈的"阴阳合同"引发关注后，范冰冰否认自己有任何过失（2018年范冰冰参加戛纳电影节）。

崔永元在微博爆料中展示了多张这种阴阳合同的照片，其中包括著名影星范冰冰的演艺合同。影视圈的"阴阳合同"丑闻引发关注后，范冰冰否认自己有任何过失。

崔永元网络爆料后，英国《经济学人》在中国的记者报道说，中国影星范冰冰的形象铺天盖地，每天都会在各种电影海报和杂志封面上看到这位大眼明眸的女星。报道说，在过去10年当中，范冰冰平均每年拍摄4部电影。

《卫报》报道说，中国监管机构一直努力在娱乐业，影视业，特别是互联网内容领域进行规范管理。当局的治理措施得到中国公民的支持，中国影星的天价片酬受到公众谴责。

避税的好地方

《经济学人》6月7日报道认为，阴阳合同在中国虽然不合法，但却是十分普遍的做法，从房地产行业，到足球俱乐部，都十分普遍。刘晓庆在2002年被判入狱就跟逃税有关。但是中国出现避税令上述问题更复杂。

报道说， 在中国西部新疆靠近哈萨克斯坦边界的霍尔果斯成了中国富人的避税天堂。原因是，为促进"一带一路"，中国鼓励建立并发展深入中亚的贸易网，给霍尔果斯市注册的公司5年免征公司税的优惠待遇，并且在第二个5年公司税减半。

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图片版权 xinhua Image caption 霍尔果斯除了避税天堂：2017年在霍尔果斯市注册的公司数量一下猛增到14,472家，比前一年增长了4倍。在那里注册公司的许多名人当中也有影星范冰冰。

因此2017年在霍尔果斯市注册的公司数量一下猛增到14472家，比前一年增长了4倍。当地税收也随之猛增。不过这些注册的公司在当地并没有开展任何业务，其中90%的公司属于轻资产运行行业，诸如媒体，金融服务业。在霍尔果斯市注册公司的许多名人当中也有影星范冰冰。

《经济学人》报道还说，除了新疆的霍尔果斯市，西藏因为税率低也成了吸引私人公司注册的地方。

报道认为，中国出现避税天堂和"阴阳合同"现象突出说明了中国税收系统存在的漏洞。据国际货币基金组织估计，中国政府从个人收入得到的税收仅占GDP的1.2%，而在许多发达国家中，这个比例高达10%。

中国电影业蓬勃发展，2017年电影票房收入高达86亿美元，而10年前中国电影票房才只有10亿美元。 《经济学人》报道说，避税问题说明，中国的明星，电影公司可能需要向政府纳更多税，中国在税收效率方面仍然有很长的路要走。

英国报纸的报道还注意到中国微博用户表达的不满。有网民认为中国社会过于注重明星的外表，而不看这些明星如何回报社会。还有人对当局对影视界的治理表示怀疑。有人说这次发文整顿还是"雷声大，雨点小"。