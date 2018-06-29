脑洞大开的香港艺术家解构“旺角冲突”

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白双全是香港著名的概念艺术家，作品曾被英国泰特艺术馆收藏，但这位艺术家的创作，与一般人想像的“艺术”距离很远：有人说白双全承袭了香港特有的“无厘头”文化，有人则将其归类为无伤大雅却温暖人心的“小清新”。

作品〈熟悉的数字，陌生的电话〉，是白双全在巴士站看到巴士号码并排像个电话号码，冒昩打过去攀谈，10年后又再次相约见面；〈等一个朋友〉，则是在无预约之下站在最繁忙的香港九龙塘地铁站，直到等来一个自己认识的人，结果两个多小时后真被他等到多年不见的大学同学。

白双全擅于透过观察与体验，将一般人习以为常的“日常”拆解重组，透过创作重构成另一维度的现实。他的作品有着易懂又略带诗意的标题，如〈$132.30的神迹〉、〈等所有人都睡着了〉；然而近两、三年，他的作品标题，变成冰冷的数字和字母串，骤眼无法看出含意。

那是2015年以来，白双全旁听过的香港政治事件相关案件编号，当中包括香港30年来最严重的警民冲突事件。

“旺角冲突”

2016年农历年初一深夜，旺角闹市爆发香港逾30年来最严重的骚乱。

2014年香港爆发“雨伞运动”，期间警方对示威者采用的武力手段引起非议，更曾出现警员将示威者抬到暗角“围殴”的事件，令警民关系恶化；民调中，市民对警队的满意程度大跌。之后的示威，多次出现警民冲突场面。

这样的情绪发酵到2016年农历年初一，政府人员驱赶年夜熟食小贩，触发大批群众与警员彻夜冲突：有警员向天开枪，群众则挖出地砖向警员投掷，并在街头燃烧垃圾，骚乱持续至清晨。

事后，有超过30人被控“暴动”罪名，面对最高10年的刑罚。

政府、建制派政党与部份媒体，强调多名警员被砖块击中受伤，指事件由极端政治立场的组织策动，形容当日的群众是“暴徒”；电视上，冲突最激烈的片段一再重放，火光冲天、戴着口罩的民众追打警员、向持盾警员掟砖的画面，彻夜冲突浓缩成三数分钟。

图片版权 Getty Images Image caption 旺角冲突中少有商铺或财物被破坏，但造成超过一百人受伤。

一次暴动案审讯后，白双全翻看报章，深感新闻报道无法助他理解事件。

“电视画面是一种暴力，要你觉得这些人全都是暴徒……绝大部份报道好像除了‘暴徒’的身份，就什么都不用再提，他们就什么都不是、不应该在社会上存在。 ”

“这与我对世界的认知有冲突；我不习惯这样去理解一件事。”

新闻无法满足他的好奇，亲身接触的欲望渐生。白双全到旺角当日警民冲突之地，从砖地中舍起一块松动的砖头，感受当晚漫天乱飞的石砖，拿在手里究竟有多重。

旺角街头无处不在的摄像镜头，让挖砖的他如芒刺在背。“整个环境都是受监控的，当日参与的人，明知自己一举一动都会被看见，为什么仍然要这样做？”

图片版权 Ducky Tse Image caption 白双全〈旺角事件，2017〉

比起舆论上正在进行的暴力与否、政治光谱大辩论，白双全好奇的点有些不一样。“我想进入的是，一个个体在那个转折当下，为什么会有那样的行动。”

换言之，这些“暴徒”作为一个个体，是怎样的人？

法院里的亲身观察

白双全走进审判“暴徒”的法院，聆听每一场审讯。

在审讯中呈现的“旺角事件”，与新闻媒体上看到的是两个极端。法庭上，双方以法律术语交锋，一秒的现场录影，控辩双方可以争拗一个小时，逐帧反覆来回慢放、逐个微细之处针斟酌辩驳。这消解了看电视新闻画面的情绪化反应，让他可以更冷静地看待事件。

新闻的画面太浓缩，而审讯中的法律术语太迂回难懂，听足每一场审讯，白双全也没有更接近事件的“真相”。

然而，他看到了那些被称为“暴徒”的被告们，在听审期间，表情、反应的微妙变化。他在笔记本记下自己的感受，有时是密密麻麻的蝇头小字，有时是被告表情的素描。

“就像是将舆论、资讯给我们的角度解构，再用自己的角度重新演绎、组织那件事。”

写着画着，他的笔慢慢从有形的字与画游走至抽象的黑与白，形成一个个对比强烈的图案。并不是有意识地创作，但在肃穆的法庭上，白双全感到自己正在释放雨伞运动以来，积存在意识里的负面情绪。

图片版权 BBC Chinese Image caption 白双全的旁听笔记

图片版权 Ducky Tse Image caption 白双全的旁听笔记

图片版权 ducky tse Image caption 白双全的旁听笔记

他将这些图案发表于本地报章专栏，附以庭上写下的笔记与感受，又将它们重覆印刷，在一次艺术展览中展出，作品系列取名〈噩梦墙纸〉。

“什么艺术家？”

抱着对“暴徒”的好奇走进法院，接触这群被社会千夫所指的年轻人，白双全与“被告”们之间渐渐建立了理解。这一段段关系，也是〈噩梦墙纸〉的重要组成部份。

听审期间，白双全与31岁的暴动罪被告、被指向警车掟砖的钟志华成为了朋友，偶尔与对方一同吃饭；白双全每次都会收起钟志华用过的餐具，钟知道但并不在意。

“我把汤匙洗净，做了记号放入家中的餐具盘，家人并不知道和他共用餐具，但我知道，”这是他一个新作的意念：“当我搜集到一定数量的餐具，我想搞一个聚餐，请社会贤达一同进食。”

图片版权 ducky Tse Image caption 白双全与钟志华一同吃饭时收集的铁匙

与钟相熟的白，获其代表律师邀请撰写求情信。“在我眼中华仔并不是一个坏人，他很普通，只是际遇不好，遇上混沌的时局，一时行差踏错，”白双全在呈堂的求情信中写道：“他在复杂的家庭环境长大，家人都当他不存在；他悲惨的成长经历在找不到希望的社会中，在绝望中生出悲愤。”

“一切像恶在循环，永不超生。”

法官得知信件由“艺术家”所写，问道是什么艺术，律师回答“展演艺术家”（Exhibition Artist），法官即表示：“就是说不是雕塑家噜？”

钟志华最终被判入狱三年九个月，而白双全只来得及收集几只铁匙。律师后转告白双全，在羁留所向钟志华读出那封信时，钟志华听哭了，因为“他活了30多年的人生里，第一次从他人的说话中，看到自己真正的存在”。

“整个〈噩梦墙纸〉创作，到这一刻也就够了。”白双全写道。

是“暴徒”还是受挫的一代？

截至今年六月，已有19人因暴动罪成，被判入狱两年九个月至七年不等；当中最受社会关注的，是本土派领袖梁天琦，最终被判处六年监禁。建制派政治人物认为，“暴徒”以追求理想为名破坏社会安宁，不能轻判。

虽然暴力难获大众认同，但对被判重刑的参与者，社会上出现了有异于“暴徒”的理解。

图片版权 Getty Images Image caption 现年26岁的梁天琦暴动罪成被判刑六年。

梁天琦罪成后，其代表律师蔡维邦在求情阶段强调，梁天琦投身抗议运动是希望“改变香港”；蔡又自省说，梁天琦这一代年轻人之所以要负上沉重刑责，全因上一代人推卸争取民主的责任，只顾个人发展，才造成香港今日民主倒退的局面。

这番话在香港社会引起很大回响，不少中年一代对多名青年，因为与警察对抗而下狱数年感到“心痛”。

“我们毋须⋯粉饰梁天琦及其他抗争者的行动，”香港〈明报〉前总编辑刘进图撰文说：“只需要诚实地思考，是什么因素驱使这群真诚及有正义感的青年人，逐步走上暴力抗争之路？”

冲突爆发之初，就曾有数十名香港学者联署要求政府设立独立调查委员会，厘清旺角冲突的社会背景成因及事发经过。港府在事发一周后，发公告称不会进行独立调查，在公告中直接将事件称为“暴乱”、参与者称“暴徒”。

事隔两年，多名青年被重判入狱数年、引起社会热议后，再有立法会议员重提设立独立调查委员会，要求当局审视冲突成因，被现任行政长官林郑月娥断然拒绝。

亲中媒体则批评，社会上有人“美化暴徒”、“误导青年”。

“躺在弥敦道上看星”

位处城市中心的旺角弥敦道，是香港最繁忙的主要干道之一，亦是近年香港两场最大群众运动发生之地。

“躺在弥敦道上看着星空入眠”──这看起来像极了白双全那些颠覆日常、超乎现实的创作意念，却在2014年争取落实民主普选的占领运动中，由成千上万的香港人，透过政治行动实现了。

“心中对乌托邦想像，占领呈现了出来。”

这份冲击一直留在白双全心底。在他眼中，正因为曾有乌托邦实现的激昂，当占领运动无功而还，部份人才会深陷撕裂与残暴的绝望之中。

图片版权 Getty Images Image caption 旺角弥敦道是2014年占领运动的主要据点之一。

图片版权 Getty Images Image caption 同一地区在2016年爆发警民冲突。

他认为，旺角冲突等涉及暴力的后续事件，是占领运动的延伸。虽然方向有别，根源却都是对香港未来一份更美好的想像。

有艺术界的朋友批评白，在同情一群“不值得同情”的人；他则认为，自己只是在为公众提供理解“暴徒”的另一重角度。

“我对‘暴动案’本身没有判断，只是对当中的个体有判断，”白双全坦言，事件当中的政治、法律争议，艺术无法梳解；但艺术的力量，就在于直接地冲击观者的感觉。

即使见到的是黑与白，也可以有很多不同投射。

“艺术不是要讲道理，而是从感受的角度出发，”他说〈噩梦墙纸〉系列亦然。“有人觉得那种黑白就是（象征）公义与否的黑与白…...我觉得不是，那是一个黑、白互相对话的过程。”

图片版权 Ducky Tse Image caption 白双全曾以此系列为题举办作品展

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艺术之用

在政治运动的现场，身边人都直截了当选择行动，口里喊着简洁、直接的口号与诉求，白双全走在人群当中，深感艺术无用：“艺术却永远要人‘退后一步’去看事物、将他们当下的气场消解——在前线，艺术完全是‘废’的。”

“但几年下来，我发现艺术的用处在于它‘死不断气’：它会自己不断生长，慢慢渗入深刻的地方。”

这与白过往的创作有微妙的关联。因为对一串巴士号码好奇而认识了一个人，10年后又再重访；无预约之下在地铁站等待认识的人，结果等到了多年不见的大学同学── 在电视上看到不能理解的“暴徒”，直接去法庭聆听审讯、找对方食饭。

“透过人与人之间的关系、连系，才可以改变一些事情。”这是白双全的信念。

他曾有一个作品叫〈回家计划〉，坐在美术馆中央，等有陌生观众愿意将他带回自己家，借此打破“陌生”界限，直接走进对方家里最深处— 而在法院创作的〈噩梦墙纸〉，真正的归属不是美术馆或展览场地，是一个人的睡房：“透过一层薄薄的墙纸，将一个个人最私密的空间，与社会上所谓‘最暴力’的事件连系起来。”

图片版权 PAK SHEUNG CHUEN Image caption 其中一名暴动罪被告、19岁少女李倩怡潜逃台湾被通缉，白双全以她为主题创作的〈噩梦墙纸〉。

图片版权 Ducky Tse Image caption 在法庭上绘画的图案，制成了墙纸

不论是受社会撕裂所苦的个人，还是未能梳解冲突的香港社会整体，需要的也正是这样的连系。

“真正的‘纾解’可能是，”白双全说：“要接受这份残酷，才能够相信这是完整的自己。”