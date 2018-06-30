图片版权 BBC News Chinese Image caption 格力犬在赛道上表现凶猛，但也有其温驯的一面。

戊戌狗年已经踏入第五个月的这个下午，天气预报失准，澳门并没有下起滂沱大雨。几顶红色帐篷在逸园赛狗场的看台前一字排开，看台上坐着十来人。要躲太阳的话，空位还是很充足。

没有什么司仪致开场白，活动无声无息地开始了——狗伕（引犬员）带着五只格力犬亮相，几十个围观市民举起手机争相拍照，然后大家小心翼翼地走近狗儿。狗伕带着笑容说：“不用怕的，摸吧！”

那是逸园赛狗场安排的首次“退役格力狗领养同乐日”。澳门特区政府决定要收回赛狗场土地，定下了2018年7月21日这条“死线”。距离赛狗场退场不足一个月，600多只赛犬的前途不但让澳门动物保护团体操心，关注动物福利政策的香港政界人士也陆续介入。

就在这样的领养活动上，一场动保人士的卧底行动正在上演。

你的器材不支持播放多媒体材料 逸园赛狗会600多只格力犬的命运成为了舆论焦点。

“暗度陈仓”

格力犬（Greyhound）是猎犬的一种，有译成格雷伊猎犬，另又称灵缇犬。赛狗场上基本只有这种狗的身影。牠们骨架庞大但身躯瘦小，后腿肌肉尤其发达。每一只赛犬都会被赛会在耳背纹上记号，称为耳记，以识别身份。

一轮寻寻觅觅，林颖琪（Edith）成为当天第一位领养者，被领养的一只黄色赛狗名叫“城市猎人”（City Hunter）。林颖琪看过耳记后显得很激动，赶紧在澳门民政总署开设的摊位办理手续。

她对BBC中文记者说，自己早就在民政总署市政狗房领养了另一只来自逸园的雌性格力犬，出于“无聊”，她在网上翻查逸园的赛狗血统记录，结果发现这只同父异母的弟弟。得知这次领养活动后，她请赛狗会帮忙找出“城市猎人”，最终得偿所愿，可以让两姐弟团聚。

图片版权 BBC News Chinese Image caption 尚待过户的Jack仍要戴上口罩。

图片版权 BBC News Chinese Image caption 手续办妥，换上了新颈圈。

图片版权 BBC News Chinese Image caption 放下“城市猎人”的颈圈，Jack正式告别赛犬生涯。

“格力犬难以饲养”似乎是澳门民间的一个共识，就连逸园的官方宣传文章都强调，退役赛犬是经过三至六月的驯化训练，“减低其猎性”，并接受赛狗会与民政总署评核及格，方会被安排领养。

当参观市民在摸着格力犬，端详着之际，一位从隔壁澳门赛马会投注站走出来透气的老伯看了一下，然后说：“我听赛狗会的人说，很难养的！得给他们喂生肉。”

林颖琪则说：“不是这样的！其实格力犬是容易饲养的狗，要是你没养过狗，格力犬很适合你。”

她解释，因为格力犬在住家不怎么活动，到冬天更是整天在睡觉，主人叫唤牠们不一定会理睬。“就像猫一样咯，你希望牠出现，哈！牠就是不出现。”

她还头头是道地说着格力犬肠胃不好，可以喂食泡水变软的一般狗粮、椰子油，给牠们煮麦片……原来她家中除了这对格力犬姐弟外，还有两只边界牧羊犬，与丈夫和儿子同住。

林颖琪笑说：“我丈夫快要把我杀了……我这可是先斩后奏的了。抱歉啦！我找到了弟弟，没可能不带回去啊。”

林颖琪把新领养的格力犬喊做Jack，丈夫开车来，把他们接回家去——故事到这里还没有结束。

晚上，澳门爱护动物协会（ANIMA）主席马浩宾（Albano Martins）在Facebook发帖说：“今天多救了五只格力犬！……谢谢我们的理事 Zoe Tang 和 Edith Lam 等朋友帮忙签署文件！”

马浩宾对BBC中文记者说：“那几乎就是一次卧底行动。为什么？因为要是我们亲自去的话，赛狗会一只狗都不会给我们。”

按照马浩宾的说法，他们跟赛狗会的交涉一直都不顺利。

林颖琪住在颇有乡郊气息的路环岛上。来到她的家，两只边界牧羊犬看来毫无防备，咬着玩具兴奋的跑上来讨记者跟牠们玩耍。两只格力犬除了本能地嗅一下记者身上的气味，就是懒洋洋的躺着。灰色的姐姐Garlic明显较开朗，主人拿出零嘴时会主动讨吃，黄色的Jack把零嘴放到牠嘴边也不一定理睬。

林颖琪说：“虽然我也是ANIMA理事之一，但是那天我去（领养同乐日）真的只有一个目的，就是要把Jack接回来。”

“Jack跟ANIMA或者是其他格力犬拯救组织究竟有多大关系……那也不能说没有关系。要不是他们，搞不好到现在都还没找到牠。”

她说，原来Jack在出生地澳大利亚还有几个同父同母的兄弟姐妹。林颖琪跟饲主Nora在网上认识，两人同意领养到Jack之后尽快把牠送到澳大利亚。只是她把Jack带到兽医诊所检查后发现牠的脾脏有毛病，要是健康情况不许可，就只能留在澳门与Garlic为伴。

夕阳行业

赛狗运动源于追猎运动（coursing），《大英百科全书》记载，美国人O.P.史密夫1919年在加利福尼亚州首次展示现代赛狗活动，1926年传至英国，继而在全球多个国家“开枝散叶”。

澳门赛狗开业时间显得有点众说纷纭。澳门逸园官网记载赛狗场在1931年8月启业，广州暨南大学历史学家赵利峰教授与澳门葡籍史学家施白蒂（Beatriz Basto da Silva）则说首次赛狗于1932年举行。

图片版权 BBC News Chinese Image caption 逸园退场前仍维持每周三晚赛狗，每晚12场赛事，每场六只格力犬参赛。

赵利峰教授2013年在《澳门研究》学刊发表〈民国时期的澳门跑狗事业〉一文，当中指出，澳门赛狗早于1928年5月就已开始酝酿创设，后来上海租界决议禁止赛狗，促使营办商南望澳门，并选中筷子基望厦山脚的土地兴建赛狗场，成立澳门赛狗会。《澳门日报》记者梅士敏则在两本专作中指出，1932年开业澳门赛狗场基本是引进自上海逸园赛狗场。

1934年，因经营问题，澳门赛狗会把业务转售南华赛狗游艺公司，但延误至1936年5月才正式恢复赛狗，三个月后因一场台风而再次停业，后被澳葡政府改建成五二八运动场，俗称莲峰球场。这奠定了目前赛狗场包围体育场运作的模式。

图片版权 BBC News Chinese Image caption 与赛马一样，参赛格力犬均会先在沙圈亮相，让“狗迷”下注前查看赛狗状态。

图片版权 BBC News Chinese Image caption 赛犬身上的号码布具体用哪种颜色，全有法律规定。

图片版权 BBC News Chinese Image caption 狗伕带领哪一只赛犬上赛道全部经抽签决定，以防舞弊。

图片版权 Reuters Image caption 格力犬从闸箱起步，奋力追着电兔奔跑。

1961年，印尼华侨郑君豹申请恢复澳门赛狗活动获准，当时也是何鸿燊从香港再次渡澳，投得新赌牌之时。香港《华侨日报》1962年1月8日报道称：“郑氏最近征得前上海赛狗场主持人参加协办……据说：郑君豹氏认为澳门赌业已由新公司投得，则赛狗事业，比较易办。”

这与澳门逸园官网的一些描述吻合。逸园官网称，场馆内用作显示参赛犬只名字、体重的告示板是从上海运来，起步钟与敲钟锤，甚至驱动电兔的卡车发动机亦然。其中，起步钟与敲钟锤沿用至今。

图片版权 BBC News Chinese Image caption 据信从上海运到澳门使用的赛犬信息报告板给搁在投注大厅一旁展示。

图片版权 Corbis / Getty Images Image caption 告示板尚在沙圈使用时之模样。

图片版权 BBC News Chinese Image caption 赛狗场职员称，这些赛前秤重用的大磅也已一把年纪。

不过，据澳门基金会出版，何永康著《澳门六七十年代印象》所述，郑君豹因遭家人反对办赛狗——但该书并未说明这与印尼作为伊斯兰国家视狗为不洁是否有关——只好向“澳门王”何贤作为大股东的逸园赛狗公司转让权利，1963年正式重开。1983年何贤逝世，内部股权转让使逸园赛狗场成为了何鸿燊的囊中物。

就这样，每逢赛夜，每场六只赛犬追着电兔疾走，一决高下，一晚下来12场比赛。大概是早年参赛的主要是雄性格力犬，衍生出粤语歇后语“逸园电兔——引死班狗公”。香港次文化堂出版社社长彭志铭在《粤港歇后语钩沉》中介绍：“‘逸园电兔’专门‘引死班狗公’，遂令这‘电兔’被誉为‘极具吸引男性（能力）’的美艳女神。”

至于赛狗的盛况，筷子基居民王先生这样回忆：“1970、80年代的赛事刺激多了。我们见证过（一场赛事）跑八只狗……我也有进去玩。”

如今赛狗收益却是连年下降。根据博监局统计，2017年赛狗全年毛收入4600万澳门元（570万美元；3769万元人民币），与赛马相差1.26倍；与幸运博彩（赌枱）相差超过5700倍。

身为澳葡时代的金融管理局官员，本身是经济学者的马浩宾对BBC中文记者说：“他们（赛狗场）比赌场少纳税，凭什么？这不是聪明的决定。”

目前，澳门赌场依法须缴纳毛收入之35%作为博彩特别税，加上其他征费，总税率达39%。逸园赛狗场则是按照赛狗专营批给合同所订，缴税25%。

图片版权 BBC News Chinese Image caption 赛狗场设有港元与澳门元投注窗口，排哪条队已大概能说明你是本地人还是外人。

图片版权 BBC News Chinese Image caption 赛狗场售卖的电脑彩票仍停留在1990年代样式。

图片版权 BBC News Chinese Image caption 澳门元投注窗户上写着“葡币”字样，是澳门元的俗称。

图片版权 BBC News Chinese Image caption 赛狗场的最后日子里除了少数的游客外，只剩一些老顾客。

商民交锋

林颖琪其实是香港人，嫁给澳门人丈夫之后才搬到澳门定居，但每周仍有几天回香港上班。她说最初只知道逸园是赛狗的地方，直到看到香港《南华早报》对逸园犬舍环境的报道，才知道里面情况“很差”。

马浩宾1981年首次踏足澳门，一住就是37年。他也是在2011年读到这篇《南华早报》报道后才意识到逸园格力犬的处境。

这篇报道引述澳门民政总署动物检疫监管处处长徐裕辉说，逸园每月约有30只格力犬被人道毁灭。2012年，格力犬要是连续在五场比赛中没能跑出三甲成绩，就会被人道毁灭。

澳门《新生代》杂志2013年10月的一篇专题报道这样形容：“赛狗场不单资料神秘，亦懒理国际动物组织的请求。”

图片版权 BBC News Chinese Image caption 与Jack一同被领养的逸园格力犬被送到ANIMA路环收容所暂时栖身。

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马浩宾说，他当时与来访的美国动保人士认为该筹办领养计划，减少格力犬被杀数字，“那时候我们想都没想过要让赛狗场结业”。2011年12月，ANIMA就此去信逸园赛狗公司行政总裁李志文，但石沉大海。2012年3月，马浩宾要求监管赛狗场的博彩监察协调局出面安排会面。

“那次会面的主要议题就是把领养办起来，他们承诺办领养计划，但不是跟我们合办。”

马浩宾转而参与国际阻止竞赛格力犬出口运动，澳大利亚和爱尔兰先后停止向澳门逸园输出赛狗。

逸园赛狗场并未回覆BBC中文就赛狗被人道毁灭数字提出的电邮提问，但逸园赛狗公司执行董事，身兼澳门立法议员的“赌王”何鸿燊四房夫人梁安琪曾在2017年10对澳门媒体说，赛狗会不会自行毁灭赛狗，都须经过民署检视，促请澳门社会不要“听信谣言”，并不点名批评有动保团体“别有用心”。

今年1月，梁安琪称，那些赛狗会以外的狗主尚未表态如何处理赛犬，并许诺：“任何一个狗主万一不要（格力犬），我梁安琪全都要了，我养得起吧，就那几百只狗。”

澳大利亚新南威尔士州格力犬赛会（GRNSW）运营的领养网站介绍说，格力犬的平均寿命为12至15年。

到5月底，梁安琪进一步就领养问题说：“我肯定知道这个朋友不是用来卖钱、不是用来做生意、不是有他的个人目的，纯粹真的见到喜欢的狗儿，就说可以帮忙饲养，这些人我才会真的跟他们有对答。”

离赛狗场不远的一家小餐馆内，摆放有ANIMA的筹款箱。店东在闲谈之间谈到在澳门经营非政府组织很不容易。他对BBC中文记者慨叹：“何必跟有钱人吵架呢？”

而在这最后关头与逸园赛狗会合作安排领养格力犬的动保组织是“人人流浪狗澳门义工团”，陈燕清是义工团的会长。从澳门媒体报道显示，她最近参与了不少梁安琪有份参与的动物福利活动，包括筹备成立“澳门爱护动物总会”。

陈燕清被BBC中文记者问及逸园与ANIMA之间的紧张关系时说：“我不会去评论别人的话，而始终我们这个团体是有关注、有关心……于我来讲，我不分品种，所有品种的狗都是狗，对不？所以希望所有澳门居民要是在考虑领养狗狗的话，现在是很合适的时候，有许多格力犬可以领养。”

随着逸园赛狗场关闭期限迫近，澳门与香港两地陆续有政界人士提出，希望协助赛狗尽快给领养到香港；ANIMA向逸园递交该会收集到的650份领养申请书，再次申明希望协助安置赛狗，包括让海外家庭收养的愿望。

澳门民政总署以电邮答复BBC中文记者查询时说，民署“欢迎”本地非政府组织协助疏导领养。该署最新发布的新闻公布称，澳方已在3月份主动与香港渔农自然护理署磋商简化检疫安排。

“民署希望逸园把握时间处理格力犬安置的工作，并尽快公布退场后未被领养格力犬的迁址安排。”

待定的未来

你的器材不支持播放多媒体材料 澳门市民对逸园赛狗场的回忆：既有欢乐，也有怨恨。

逸园赛狗公司职员反复对BBC中文记者强调，从筷子基赛狗场退场并不代表公司结束经营，而只是“转型”。在2016年的业绩与管理报告中，梁安琪提出：“在广泛考虑下，本公司建议推出‘转播外国赛事’，让本澳及访澳人仕在澳门可观赏更高水准之外国赛狗，及推出‘虚拟赛狗’，将科技与赛狗结合，保留澳门赛狗文化及令澳门赛狗更国际化。”但目前尚无这些项目的具体内容。

对此，澳门博彩监察协调局以电邮答复BBC中文记者提问说：“博监局收到澳门逸园赛狗有限公司相关申​​请，特区政府正在研究中。”

据澳门媒体报道，逸园赛狗场与莲峰球场合共占地4万多平方米。自2016年7月特区政府宣布两年后收回土地以来，如何再规划狗场土地的讨论一直未有停止，但与此同时，特区政府并未提出其主张。

经常往返香港澳门两地的旅游、时事博客作家萧家怡对澳门特区政府在现阶段收回赛狗场感到难以理解：“我接受不了的是，政府现在对这块地还没有全面规划，就已经把土地收回，甚至停掉（赛狗）这项目……二来是完全没有想过赛狗运动是澳门一个有价值的独特项目，这样就没了，我觉得可惜，甚至可以说是个愚蠢的安排。”

图片版权 BBC News Chinese Image caption 领养活动举行之际，被赛狗场包围中央的莲峰球场正在进行足球比赛。这可谓赛狗场跟筷子基社区的重要联系。

萧家怡对BBC中文记者说，思考逸园问题时聚焦于其赚钱能力，无疑是跌入圈套。她认为从赛狗场的独特性而言，赛狗场值得保留，但可检讨如何形成更完善的制度来保障赛犬的权益。

“其实可以加入一些教育环节、互动元素等等，都可以考虑。现在一刀切这样做可是太难看了。”

但归还赛狗场土地已成既定事实，萧家怡认为，领养赛犬，总比逸园提出让他们留在原地的方案好。

从逸园官网的赛程表所见，6月30日晚过后再无任何赛事排定，民政总署也表明无权延长交还土地期限。一旦赛犬全部安置妥当，澳门赛狗、以至于眼前狗会与国际动保团体的领养“争夺战”，大概将随着“逸园电兔”这句粤语歇后语成为他朝的又一段尘封往事。

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