小米上市之争：估值、产品多元化及海外市场

图片版权 Getty Images Image caption 小米创始人兼CEO雷军

小米于周一（7月9日）在港交所上市。此次小米IPO发行价为17港元，发行21.79亿股。市场消息透露，逾2.5万人申请认购一手，中签率为100%。

自小米筹备赴港上市以来，围绕小米估值的争论从未断过。近期在香港举行的小米投资者推介会上，小米创始人兼CEO雷军说，“小米是一家全球罕见的全能型公司，估值应为腾讯乘苹果”。然而，小米的融资规模和市场估值都远低于预期，小米此次在香港IPO拟融资61亿美元，远低于数月来媒体报道的100亿美元。

“我们小米从来没说过我们值多少钱，都是市场自己炒作的。”小米管理层如此回应记者关于小米估值的问题。

CDR延发争议

图片版权 Getty Images Image caption 6月23日，小米在香港四季酒店召开全球发售新闻发布会

6月19日，小米官网发布消息称，“公司经过反复慎重研究，决定分步实施在香港和境内的上市计划，即先在香港上市之后，再择机通过发行CDR的方式在境内上市。为此，公司将向中国证券监督管理委员会发起申请，推迟召开发审委会议审核公司的CDR发行申请。”

CDR（Chinese Depository Receipt），也就是中国存托凭证，是指在中国境外（包括香港）上市的企业的股份存放在托管机构后，在境内发行的代表这些股份的凭证，也就是说，这些凭证可在A股上市供股民交易。与CDR相对的概念是ADR（美国存托凭证），多数中概公司（比如阿里巴巴、百度等）以存托凭证方式在美国上市。

小米突然推迟CDR发行申请引发外界众多猜测。路透社的消息称，小米延发CDR主要是由于跟中国证监会对CDR发行及公司估值之间存在分歧，但这一报道遭到了小米的否认。

6月23日，在香港召开的小米全球发售新闻发布会上，多名记者相继就小米CDR延发提问雷军及小米管理层，但他们并没有做出明确回答，只是不断重复小米此前已经于官方发布的声明，并称“我们和证监会之间没有分歧，我们得到了中国证监会监管的认可和支持”。

至于“择机通过发行CDR的方式在境内上市”，小米管理层表示，“没有明确的计划”。

能否持续盈利？

图片版权 Getty Images Image caption 小米手机以物美价廉知名

小米大部分收入来自智能手机销售。招股书显示，截至2015年、2016年及2017年，智能手机分别贡献其总收入的80.4%、71.3%及70.3%。在风险提示章节，小米称“未来增长及财务表现可能部分取决于我们能否开发、生产及销售智能手机”。

尽管硬件业务增长迅速，但小米的另一项业务—互联网服务—在最近三年公司营收占比均没有超过10%。

雷军承认，未来十年，手机行业增长会放缓，但他坚持“手机市场是个巨大的市场，就算不增长，小米也具备巨大的成长空间”。

目前，小米已进入全球74个国家，雷军称小米还会一步步进入新的市场。

小米招股书称，公司在中国境外收入的比例持续提高，2017年，海外市场的销售额达到人民币321亿元，主要系公司2014年开始推进国际化战略，陆续在印度、东南亚、东欧等新兴市场布局。2017年四季度，小米智能手机在印度的出货量排名第一。

图片版权 Getty Images Image caption 2018年5月，小米在巴黎开了第一家小米专卖店，顾客在店外排队等候入场。

招股书显示，小米去年营收1146亿人人民币。但截至2017年12月31日，小米净负债人民币1272亿元及累计亏损人民币1290亿元，小米称账面显示亏损主要是因为“就可转换可赎回优先股产生大额公允价值亏损”。

用雷军的话解释说，就是“由于小米过去接受大量风险投资，优先股要转到普通股”，“有一个财务上记账的原因”，但实际上小米是赚钱的，“去年的净利润是54亿人民币”。

小米到底是个什么样的公司？

雷军在2010年创立小米公司，也是公司的实际控制人。

2011年，小米手机进入市场。在创业初期，小米手机价格为1999元，低于当时市面上绝大部分智能手机。由于配置并不算低，加上优惠的价格，小米手机自此被赋予高性价比属性。

2017年第四季度的全球手机行业销量排行榜上，小米排名世界第四。目前，小米手机的中高端系列售价在人民币1300至1999元。

手机取得初步成功后，小米开始进行品类扩张至互联网电视、智能家用产品、消费性电子产品等。过去5年，小米一共投资了涵盖智能硬件及内容生产在内的逾210家公司。

图片版权 Getty Images Image caption 2018年5月，小米在深圳设立旗舰店。

小米深谙传播之道，善用模仿苹果公司的饥饿营销法。每一款新手机上市，小米都会召开新闻发布会，从小米手机的发布会，到线上准点抢购再到线下排队，都曾出现所谓 “秒杀”的情况。

对于小米的行业归属问题，外界意见一直不一致。雷军则称，小米是一个“新物种”，“我不是很纠结我们到底是硬件公司，还是互联网公司，我更在意的，小米是一家独一无二的公司。”在雷军看来，小米是一个“全能型企业”，他将硬件、新零售、互联网服务称为小米商业模式的“铁人三项”。