图片版权 Fang Li Image caption 里斯本丸素描

1942年9月27日，一艘搭载1816名在香港被俘的英军战俘的日军运俘船"里斯本丸"号离开香港深水埗码头。4天后，这艘运俘船在中国舟山被美军发射的鱼雷击中船尾下沉，828名英军战俘遇难。这是二战后期发生在中国的一出惨剧，却鲜为人知。

今年，曾因《颐和园》一举成名的美籍华裔制片人方励出资记录遇难者的后人，打捞里斯本丸。这一举动在英国引起争论。是什么让方励做出这一决定？他在这个过程中遇到了什么？以下是方励为BBC中文独家撰写的手记。

图片版权 Fang Li Image caption 今年二月，方励一行赴英寻找里斯本丸遇难者后人。

五年前，在拍摄韩寒导演的电影《后会无期》时，我从东极岛渔民的口中第一次听说"里斯本丸"这个名字。渔民们告诉我，"里斯本丸"是一艘二战时期的日本沉船，就沉在东极岛附近，随船一起沉下去的还有八百多名英军战俘。我深受震撼，不敢相信脚下这片海域里竟埋葬着那么多年轻的生命。如此大的一桩惨案，死亡人数超过"泰坦尼克"号的一半，可我怎么从来没听说过？

从那时起，"里斯本丸"就成了我放不下的一个故事。五年多的时间里，我收集到越来越多与该事件有关的细节：1834名英国战俘被日军关押在船上的三个船舱里，船舱里拥挤闷热，战俘们大多身患痢疾、白喉等疾病，健康状况岌岌可危。当船被鱼雷击中下沉时，日军用木板和帆布钉死船舱，弃船逃跑。战俘们想尽办法捅开船舱，逃出的人，有的被周围巡航的日本船开枪打死，有的不会游泳而被淹死，有的随着翻滚的洋流消失在大洋深处……没逃出的人，跟着船一起沉入了海底。根据幸存者的回忆，在里斯本丸沉没的瞬间，他们还听到了船舱底部传来的，死亡最后一刻的战友们唱起的思乡的战歌。

76年，828个冤魂

图片版权 Fang Li Image caption 99岁的Dennis Morley是"里斯本丸"事件中生还的唯一在世的英军战俘。

828个冤魂，在水底静默了76年，远离故土，死不瞑目。这五年里我在舟山海域做了两次海洋探测，每次站在甲板上，想到脚下三十米处就散布着这些年轻战士的遗骸，我觉得自己离他们那么近。那一个个陌生的面孔都跟我有了联系，我了解了他们，认识了他们，也无法再放下他们。

去年，我在舟山岛的第二次调研结束之后，一位英国记者被这个故事吸引，在《星期日泰晤士报》上进行了报道。不久，我收到一封英国女士Amanda写来的邮件，说她的爷爷Montague Glister就死在那艘船上，我赶紧和她打了一通越洋电话。一个半小时的通话里，Amanda数度哽咽，向我讲起她去世的爷爷和当时只有七岁的父亲。她说爷爷的墓到现在依然空着，她们全家都希望能找到爷爷的遗骸，为他进行体面的埋葬。今年二月，我和范铭导演一起在伦敦见到了Amanda，她对爷爷那份深沉的怀念，使我和范铭导演都深深震动。我们觉得，是时候让这个故事被世人知晓了。

图片版权 Fang Li Image caption 两次海洋探测中得到的"里斯本丸"沉船位置声呐图

四月，我们的摄制组再次抵达英国，正式开启了寻访"里斯本丸"遇难者后人之旅。我们有幸见到了今年已经99岁的Dennis Morley先生，他是"里斯本丸"事件中生还的唯一在世的英军战俘。四个小时的交谈，老先生毫无倦意地回忆叙述了他亲历的香港保卫战，九龙阵地被日军攻陷时的侥幸逃脱，"里斯本丸"被美军潜艇"鲈鱼号"鱼雷击中时的巨大声响，1800多英军战俘被日军钉死舱门关押底舱的暴行，沉没前夕的舱内恐慌，最后一刻战俘突围的壮举，日军对突围战俘和落水战俘的疯狂屠杀扫射，中国渔民抢救落水英军的义举，他本人幸运逃生的传奇经历…… 我们被Morley先生的讲述带回到1942年10月2日那个恐怖的清晨，老先生自己却格外平静和乐观，他说："我的心里没有任何仇恨，发生的事都已经发生了，我们为什么要活在过去呢？"

英国士兵最后的家书

图片版权 Fang LI Image caption Richard Penny从香港深水埠战俘营写给五岁弟弟的信，全部使用大写字母，内容是希望弟弟长大好照顾母亲。

这一路上我们不仅听到血淋淋的杀戮事实，也听到生死关头的大爱与温情。在西萨塞克斯郡，我们与Ken Penny和Simon Penny两兄弟见面，当两兄弟拿出那张他们的父亲Gerald Penny去世前长期随身放在自己钱包里的小纸条时，我被震撼，眼湿……

这是他们的22岁大伯Richard Penny在被送上死亡之船"里斯本丸"前夕，在香港深水埗战俘营里写给两兄弟的父亲的最后一封信：22岁的长兄在可能遭遇莫测的最后时刻托付自己5岁小弟，希望他长大后能照顾母亲，撑起这个家庭。这封短短十几个字母，全部由大写字母写成的信，可能无法让5岁的小弟尽快读懂，但其中饱含的遗憾、不舍和期许，却让我泪流不止。 Gerald Penny 成年后将这封短信纸片存放在自己随身的钱包几十年里直到去世，还将自己大儿子的名字取为Ken Richard Penny来纪念自己的大哥。

这次采访和拍摄，让我如同经历一场战争。太多令人心碎，震撼，感动的瞬间，都被摄制组用相机记录下来。"里斯本丸"的故事必须要被讲出来，而且就是现在，就是此刻，我相信没有更好的时候来完成这个故事了。这是我的心愿，也是我给逝去的828个年轻生命的誓言。