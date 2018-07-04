海航集团董事长王健法国身亡引发各界关注

图片版权 AFP Image caption 海南航空董事长王健7月3日在法国跌伤后，伤重不治。

周三（7月4日），一则有关海航集团董事长王健在法国公务考察时意外跌落，伤重不治的消息，引起中国内外媒体和社交媒体的关注。

事发时，王健在法国南部普罗旺斯博尼约村（Bonnieux）照相。法国警方称，他从一处约十米峭壁上跌落下来。警方认为这是一起意外事故，他的死亡没有可疑。

路透社引述当地警长休伯特·梅利奥克（Hubert Meriaux）表示，王健“当时站在一处峭壁边上，让他的家人帮他照相时跌落。根据目击者的说法，这应该是一起意外。”

尽管如此，该警官说，法国方面仍将展开尸检确认死因。

王健是海航集团联合创始人，出事之前担任海航集团有限公司董事局董事长，还曾担任过公司总裁。

海航集团发布的讣告称，事发时他在法国公务考察“意外跌落导致重伤，经抢救无效，不幸离世，享年57岁。”

王健意外死亡，引起海内外如此关注，应该与海航集团近年大幅扩张，巨额负债有密切关系。