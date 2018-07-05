图片版权 Reuters Image caption 有评论说，北京还没有对美国使用他们最厉害的武器，即中国的官僚体系壁垒。中国官僚主义能够对美国在华企业形成巨大障碍。（中共党代会会场）

在世界最大的两个经济体走向贸易对抗，剑拔弩张之际，中国表示为贸易战做好了"充分准备"。有评论说，中国还没有使出最厉害的手段。

《独立报》报道说，华盛顿和北京在周五前找到解决办法的希望越来越小，过后美国就开始对340亿美元的中国货物征收高关税，北京也宣布要采取报复措施。

周五，华盛顿将对中国的818种产品施加25%的关税，还可能对另外284种产品施加高关税。与此同时，中国许诺要针锋相对，对545种美国产品施加高关税。

几个星期以来，中美两国不断在贸易问题上互相指责。最近美国商务部表示，中国最大的电讯公司中国移动不应该得到在美国的运行许可。美国商务部的报告指出，中国国有公司引发国家安全方面的担忧。

中国外交部发言人陆慷7月3日说，美国此举是"冷战思维"和"零和博弈过时理念"，并表示希望美国"为中资企业赴美投资经营提供公平良好环境，多做有利于中美互信与合作的事"。

中国"严阵以待"

陆慷指责华盛顿的政策是搞贸易保护主义，并且警告说，如果美国出台征税清单，中国已经做好准备，将综合使用各种必要的举措，捍卫中国国家和人民的利益。

特朗普指责中国对美国执行不公平的贸易政策，但是如果北京采取报复，美国总统特朗普的深红票仓，其最坚定的支持者可能深受其害。这是美国布鲁金斯学会认为中方反制美国的两份关税清单的影响细化到美国的"县"一层级而得出的结论。

图片版权 AFP Image caption 美国智库认为：如果北京采取报复，美国总统特朗普的深红票仓会深受其害。

《独立报》记者史蒂芬森（Chris Stevenson）说，从汽车制造到生产大豆的农场和威士忌酒厂等一系列美国公司都会受到中国增税报复的影响，美国农民和其他和特朗普关系密切的行业都会受到影响。

就在中美外交指责持续的时候，中国政府最近对在美国旅行的中国公民发出警告。中国驻美大使馆网站上发布旅行警告提醒中国公民在美国旅游要注意的一些事项。

因为国家间的政治和外交矛盾可能导致在具体行业的抵制行为亦有前车之鉴，因此在中美贸易战来临之际，中国当局发出在美旅游的警告也受到英语媒体的关注。

这个在6月28日发出的通知说，"美国治安不靖，枪击、抢劫、盗窃案件频发"，"在美旅游期间应警惕周边可疑人员，避免单独夜间外出，如遇危险，请冷静应对，并拨打911 电话报警"。

美国媒体报道，随着中国中产阶层扩大，出境旅游的中国人数量猛增。美国商务部的统计数字显示，中国赴美游客从2009年的52万多人增长到2016年的约300万人。

今年2月5日韩国央行发布数据显示，因韩国部署"萨德"反导系统引发同中国的争议，2017年中国赴韩国游客数锐减48.3%。韩联社报道，韩国央行发布的《2017年国际收支（暂定）》显示，去年韩国服务项目收支逆差达到344.7亿美元，达到历史最高水平。

韩联社报道指出，2017年韩国服务项目收支出现大规模逆差的主要原因是旅游收支恶化。

官僚主义是利器

澳洲销量最大的报纸《澳洲人》7月3日报刊登专栏作者塔普林（Nathaniel Taplin）的文章说，当北京同韩国因为韩国部署美国反导系统发生争端的时候，中国禁止了去韩国的组团旅游销售。

图片版权 Getty Images Image caption 欧盟虽然同美国也有贸易争端，但可能不愿意联合北京一起对华盛顿施压（特朗普和德国总理默克尔）。

文章作者塔普林认为，迄今为止北京还没有对美国使用他们最厉害的武器，即中国的官僚体系壁垒。他说中国官僚主义能够对美国在华企业形成巨大障碍。

在北京正在筹划如何采取措施，针锋相对，报复特朗普政府的增税政策时，《澳洲人》的文章说，中国可以借鉴自己历史悠久的官僚传统，而最大的输家可能是美国在中国的跨国公司，特别是那些在中国销售的产品很容易被取代的美国公司，他们会很快失去在中国的市场份额。

特朗普经常说美国会赢得贸易战，因为中国对美国有多达3000亿美元的贸易顺差，因此中国蒙受的损失更大。如果贸易冲突仅限于出口领域，或许如此。但塔普林援引咨询公司佳富龙洲(Gavekal Dragonomics)的数据说，上述估计忽略了美国在中国公司亿万美元的销售额，这个数字是中国在美国公司的9倍。

中国的官僚主义屏障能够让美国在华公司面临许多意想不到的麻烦，例如他们会发现，他们提供新产品样本申请安全许可时，被排在按规章申请排队的末尾。另外，他们在中国的国有公司合作伙伴会把资源转往他处，同欧洲公司建立合资企业。

塔普林说，除了官僚主义因素，中国消费群体常常也会进来助战。2012年中日因为钓鱼岛发生纠纷时，日本汽车制造商在中国的市场份额几个月内就下降了近10%。

面对特朗普的强硬贸易措施，除了内部反制手段，中国也在积极寻求外援。《独立报》报道说，中国正在积极说服欧盟在本月峰会上发表一个指责特朗普的联合声明。

报道说，包括副总理刘鹤在内的中国高级官员在布鲁塞尔，柏林和北京频频向欧盟发出建议，要求中欧采取共同的经济立场，并作出要对欧盟开放更多中国市场的姿态。

《独立报》报道说，欧盟峰会可能产生的声明仅会重申双方对多边贸易的承诺，不大可能联合北京一起对华盛顿施压。