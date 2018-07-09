图片版权 xinhua Image caption 新下水部署中国海军的055型万吨导弹驱逐舰有远距防空和反潜能力。

多家英美媒体近日报道了中国军方一个内部文件，其中显示解放军军改的目标是要“打赢战争”，超过美国。还有评论说，西方军队正失去对中国和俄罗斯的高科技优势。不确定性加大了冲突的风险。

英国《每日快报》报道说，中央军委2月发布的文件旨在传达习近平的“强军思想”。报告一开始就明确人民解放军要和核心领袖习近平保持一致，服从习近平新时代中国特色社会主义思想。

这份被泄密的内部文件显示了中国军改的意图，显示北京希望增加境外军事影响力，使解放军有能力“管控危机、遏制战争、打赢战争”，军力超越美国。文件说“随着我国开放，国家利益延伸出国界，我们迫切需要做全球维护自身安全。”

中国军方的内部文件还预计，如果军改继续，中国同包括日本在内的邻国的关系在东海和南海会更加紧张，同美国的紧张关系也会增强。报告还说，军力增强将让中国“有效塑造态势、管控危机、遏制战争、打赢战争”，全方位保卫中国扩大的战略利益，实现党和习主席确立的目标。

军力威慑保和平？

图片版权 CSIS ASIA MARITIME TRANSPARENCY INITIATIVE / DIGIT Image caption 卫星图片显示中国在南海渚碧礁上建立了空军基地

《新闻周刊》的相关报道说，解放军内部文件还指出“强大的军事实力对一个大国转变为强国至关重要”，还说美国，俄罗斯和日本的发展都证明这点。

文件特别强调要避免修昔底德陷阱。这是个古代希腊思想家修昔底德提出的概念，指一个新崛起的大国必然要挑战现存大国，而现存大国也必然来回应这种威胁，这样战争变得不可避免。

中央军委的报告说，一个强大的军队也是摆脱那种认为崛起大国和守成霸权之间的战争不可避免思维的最有效途径。

文件泄露的时候，正值解放军海军两艘先进的水面战舰下水。这两艘军舰都有远距防空和反潜能力。有中国媒体报道认为，这种055型万吨导弹驱逐舰的战力超过美国海军最新的"朱姆沃尔特"级导弹驱逐舰。

在中国海军正在马不停蹄地进行现代化的时候，中国在南海扩建了许多岛礁并且在岛上修建了许多设施，包括飞机跑道，雷达系统和防务系统。美国5月对中国就南海最近军事化表达了担忧，并且说南海军事化会有短期和长期的后果。

澳洲《时代》报道，习近平2015年访问华盛顿时说中国在南海岛礁上"没有军事化的意图"，但澳大利亚国防部长宾斯金（Mark Binskin）指北京违反了自己在南海的承诺，在那里搞军事化，辜负了邻国的信任，也不利于中国发挥地区领导作用。

英国《每日快报》报道还提到中国在测试新型喷气战斗机的雷达反射截面。雷达散射截面指数标志着目标物体被雷达侦测的方式，可应用在弹道导弹技术中。

据料中国在飞机，驱逐舰，坦克和潜水艇上都在测试类似的技术性能。目前只有美国，俄罗斯和几个欧洲国家在进行此类测试。

图片版权 xinhua Image caption 中央军委2月发布的文件旨在传达习近平的"强军思想"。

六月底美国国防部长马蒂斯访问中国时，中国国家主席习近平同马蒂斯谈到中国领土问题时强调：“老祖宗留下来的领土一寸也不能丢，别人的东西我们一分一毫也不要”。

美军丧失技术优势？

路透社全球事务专栏作者彼得·阿普斯（Peter Apps）周四（7月6日）评论说，西方军队正在失去高科技优势。他认为，美军作战时，美军士兵，水手，飞行员都有明显的技术优势支持，但是这种日子所剩无多。

从南海到东欧，甚至朝鲜半岛，美军指挥官现在正考虑如何面对掌握压倒性火力和复杂的新的先进技术的敌人。阿普斯说，特别是俄罗斯和中国，他们的军事技术升级速度超过了预料，中国或俄罗斯如果在其周边国家同美军发生冲突，他们的军队有可能在冲突初期压制美军。

路透社作者说，中国和俄罗斯的反舰和防空导弹系统迅速向其他国家扩散越来越令美军担忧。美军上一次在没有压倒性优势的情况下作战，是在1943年在北非同德军那次较量。

就在俄罗斯和中国军力迅速发展，逐步缩小同美军的技术差距的时候，2014年，美国国防部宣布推行所谓的“第三次抵消战略”，旨在保持美国技术优势，继续维持美国的军事优势。

但路透社的专栏作者认为，越来越多的军官和防务分析人对美国技术优势抵消潜在对手军力缺乏信心，诸如在网络战争，无人机，人工智能方面，许多技术进步也美国的敌手获益。

不确定程度很高本身也是令冲突成为可能的因素，因为有关国家在不能确定敌方的能力和想法的情况下，更有可能采取先发制人手段取得战术优势。因此阿普斯认为，美国和潜在敌手都不能忽视这个不断增强的（关于不确定性）趋势，他们至少应该彼此沟通和讨论，以避免对各方都是灾难性的后果。