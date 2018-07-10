刘晓波遗孀刘霞离京前往柏林　消息人士称胞弟刘晖仍在北京

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快讯：据数名消息人士透露，诺贝尔和平奖得主刘晓波的遗孀刘霞，刚刚乘坐芬兰航空班机离京前往柏林，其胞弟刘晖未能同行。

7月10日，北京时间上午11时左右，刘晓波遗孀刘霞离开北京，前往柏林。

本周五（7月13日）是刘晓波逝世一周年，全球各界人士纷纷施压和发声，要求北京当局释放刘霞。

中国异见人士刘晓波于2008年组织发表呼吁结束中国一党专政的《零八宪章》，同年12月被捕，2009年被中国当局以煽动颠覆国家政权罪判处11年监禁。

2010年，刘获颁诺贝尔和平奖，其妻刘霞随后即遭当局软禁在北京家中，八年来一直没有重获自由。被软禁期间，数度传出刘霞精神崩溃的消息。

刘霞的胞弟刘晖于2013年被控欺诈罪，罪成判处监禁11年。

2017年六月，刘晓波证实在狱中患上肝癌，获准保外就医，从监狱被转送至辽宁沈阳一家医院。多国呼吁中国准许刘晓波保外就医未果，刘晓波最终于2017年7月13日逝世。