美军舰通过台湾海峡 贸易战背景下美中对峙或升温

DDG-65班福德（USS Benfold）

图片版权 Reuters Image caption 美国海军伯克级驱逐舰DDG-65班福德（USS Benfold）号是行经台湾海峡的两艘驱逐舰之一。

两艘美国驱逐舰上周通过台湾海峡，在美中贸易战、美国会通过建议与台湾联合军演的法案背景下，此举是否让台海紧张情势再升温？

台湾方面10日证实，两艘驱逐舰绕过台湾东部，与母港在日本横须贺海军基地的美国核动力航空母舰里根号（USS Ronald Reagan）会合。7月7日上午，美国神盾级驱逐舰DDG-89及DDG-65由台湾南部海域航经台湾海峡，向东北航行。

台湾方面表示，在美舰航行期间，台湾军方全程掌握周边海空状况。台湾总统府发言人黄重谚说，台湾一向重视台海及区域的和平稳定，台湾身为国际社会负责任的一员，将持续努力维持两岸现状，确保亚太地区和平、繁荣及发展。

美国海军太平洋舰队也在8日证实航行经台湾海峡一事，但表示这是“例行性移动”（routine transit）。台湾海峡本就属国际水域，美舰行经是自由航行权的体现。去年7月，美国军舰也通过台湾海峡。但这次比较特别的是，台湾总统府、外交部和国防部都主动披露消息。

图片版权 Reuters Image caption 另外一艘航行经过台湾海峡的是美国海军伯克级驱逐舰马斯廷号驱逐舰（USS Mustin ）。

贸易战与航行时机

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淡江大学中国大陆研究所助理教授黄兆年接受BBC中文采访时表示：“这跟贸易战也可能有关，至少最终目的一致，都是不希望中国取得足以争霸乃至称霸的关键资源，不论是外汇资本、关键技术、或地缘战略枢纽（台湾）。”黄兆年说，美国选择此时派军舰在台海航行，并选择让台湾当局公布此讯息，也不排除是想藉由打“台湾牌”让中国在贸易战或南海议题上有所让步。

中国官媒《环球时报》7日引述匿名军事专家称：“美国军舰通过台湾海峡不是一个孤立现象。从贸易战、南海问题、台湾问题，有很多迹象表明美国针对中国不是一个方面，不是一个个案，是一连串的系列问题。不仅仅是军事、安全领域，美国是在经贸，外交领域同时发起针对中国的行动。”

美国密苏里州立大学教授郝志坚（Dennis V. Hickey）通过邮件对BBC中文分析，一些人会认为特朗普在与中国的贸易战中“打台湾牌”，特朗普可能将台湾议题当成与中国协商的筹码，如果中国在贸易战中展现出与美国合作意愿，那美国可能降低对台湾的支持程度。

纽约大学法学院教授孔杰荣（Jerome A. Cohen）则认为，美舰航行不是新闻，台湾此次是为了自身利益主动曝光消息。孔杰荣不认为这和美中关系、美中与朝鲜关系或贸易战有关。

英国诺丁汉大学中国政策研究所驻台北高级学者寇谧将（J. Michael Cole）认为，航行台湾是例行路径，但片面想改变两岸关系现状的中国政府会认为这是升高紧张情势。他分析蔡英文政府选择披露消息，是在中国近年对台湾不断施压的现状之下，向台湾民众发出信号。

“台湾仍是潜在冲突区”

图片版权 AFP Image caption 美国在台协会新馆位于山丘上，后有山壁阻挡。

象征美国台湾间最高的机构“美国在台协会”（American Institute in Taiwan，简称AIT）新馆6月12日落成，台湾总统蔡英文、行政院长赖清德与前总统马英九俱出席。虽然当时特朗普与金正恩在新加坡会面引发全球关注，美国仍派国务院助理国务卿玛丽·罗伊斯（Ｍarie Royce）、国务院海外建筑业务局默色（Ｗilliam Moser）大使，与美国在台协会主席莫健（James Moriarty）参与AIT新馆落成。当时就有美国军舰会行经台湾海峡、以彰显台美军事合作的成果的风声。

当时针对美国要派军舰通过台湾海峡一事，中国外交部和国务院台湾事务办公室（简称国台办）做出回应。中国外交部发言人华春莹在例行记者会表示，美方应切实恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，慎重处理涉台问题，以免损害中美关系和台海地区和平稳定。

图片版权 Getty Images Image caption 美国海军（资料照片）

诺丁汉大学中国政策研究所所长苏利文（Jonathan Sullivan）回应BBC中文邮件采访，表示台湾海峡毕竟是国际水域，美舰通过也不是史无前例。尽管在两岸紧张关系在马英九执政期间（2008年至2016年）较和缓，但近年中国对台湾的军事化程度越来越升高。苏利文称台湾仍是潜在的冲突区域。即便不在美中贸易战的大背景下，中国也一向对美国对台政策反应敏感。

中国一向自认台湾海峡是中国内海，在去年度《国防授权法》通过美国军舰泊在台湾港口时，中国官员曾强烈表示反对。“此时美国军舰航行台海，中国却无任何官方单位或媒体表达‘坚决反对’，更加证明中国其实是色厉内荏的‘纸老虎’。”淡江大学国际事务与战略研究所兼任副教授沈明室对BBC中文表示。

体现国防授权法？

美国参议院在美东时间6月18日通过2019年度《国防授权法》草案，建议美军参加台湾军事演习以提高台湾防卫能力。

黄兆年认为，《国防授权法》要求美军参加台湾军演、加强与台湾安全合作，此时美军舰于台海航行，等于是用具体行动来呼应，亦是以自由航行表达对中国过度声索南海主权不满。“总之与《国防授权法》精神一致，都是要对中国影响力的扩张做出防范或抑制。”

苏利文认为，美舰航行台湾或许会让特朗普访问中国的可能性再降低。

中国低调回应？

图片版权 CNA Image caption 图为台湾总统蔡英文以三军统帅身分视导汉光演习（资料照片）。

国台办主任刘结一8日对美舰航行做出回应，“坚决反对任何危害我们国家利益的事情，这是我们不能够接受的。”他说：“其实一段时间以来，美国一直在打‘台湾牌’，他打‘台湾牌’的目的是非常明确的。最根本的就是，美国的这种做法伤害台湾同胞的利益、伤害全体中国人民的利益，当然也应该受到两岸同胞的共同反对。”

台湾行政院大陆委员会（陆委会）对刘结一的发言以新闻稿回应，称“中共当局对于美方军舰行经台海一事，无需牵拖推诿、过激反应。”陆委会指出，中国政府才是破坏两岸和平现状的一方，“这段期间以来，中国大陆频繁在台海进行针对性的军事演习及机舰绕航，并对台湾国际空间极尽打压之能事，意图以政军威吓迫我接受其片面政治目的，已实质破坏台海及区域和平稳定现状，国际社会均高度质疑。”

中国官媒《环球时报》8日以“美驱逐舰过台海是在搞心理游戏”为题发表社评称，“美国军舰这一次的通过选择了相对低调的方式”通过，“但它同时刺激了一些想象，就是美国军舰今后有可能不那么安静地通过台海，它可以派更大的军舰通过，边过边搞训练和演习，甚至与台军开展某种形式的互动。美方要把这些想象变成对大陆的威慑，增加北京的压力感”。

社评还称，“我们恰恰不能吃华盛顿的这一套。大陆要做的是让美国的这种心理战术对我们没用”，“由于我们有能力反制美方在台海地区的任何挑衅，我们用不着因为想象这些挑衅的可能到来而惶恐”。

据《环球时报》报道，中国解放军在过去一个月内已经举行两次海军军舰近距离绕台训练，并首次派出052C导弹驱逐舰。中国解放军对此次美舰航行的状况“完全掌握”。该报还指出，“此次解放军绕台行动也在警告台湾，不要以为美国在背后撑腰，就上蹿下跳。”

台美军事合作更紧密？

图片版权 Reuters Image caption 美国总统特朗普亲自签署《台湾旅行法》，台湾官方对此表达“感谢”。

1996年，因为中国政府不满台湾即将首度举行总统直选，威胁以武力统一台湾，在当时“台海危机”下，美国派出航空母舰协防台湾。在小布什总统（George W. Bush）任内，美国与陈水扁政府关系不佳，小布什重话批评陈水扁之时，美国尚且对台湾售出军武，在奥巴马任内通过史上最高额对台军售。

特朗普就任后，“他的整体战略是美中对峙”，沈明室说。因此对台军售会持续，在共和党执政下，“美国会想强化台湾与中国抗衡的武力，保卫台海安全”。 但如果台湾想购买会影响两岸现状的武器，例如神盾级军舰和传统动力潜舰，美国则会持保留态度。

沈明室认为，以航行自由来看，美国军舰航经台湾海峡是具对台善意的正常航行，中国不至借题发挥，“台湾也不必沾沾自喜地认为，未来台海冲突，美国必然会以军舰协防台湾。但至少美国军舰进入台湾代表美国履行去年《国防授权法》的承诺与决心，并且在适当的时间点，展现其维持台海安全的战略思维与部署”。美国也透过此举维持了区域均势。

沈明室称，美国派出何种等级的军舰航行台湾，主动权在于美国，要看当时的台海情势。