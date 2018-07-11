美军舰通过台湾海峡 贸易战背景下美中对峙或升温
DDG-65班福德（USS Benfold）
两艘美国驱逐舰上周通过台湾海峡，在美中贸易战、美国会通过建议与台湾联合军演的法案背景下，此举是否让台海紧张情势再升温？
台湾方面10日证实，两艘驱逐舰绕过台湾东部，与母港在日本横须贺海军基地的美国核动力航空母舰里根号（USS Ronald Reagan）会合。7月7日上午，美国神盾级驱逐舰DDG-89及DDG-65由台湾南部海域航经台湾海峡，向东北航行。
台湾方面表示，在美舰航行期间，台湾军方全程掌握周边海空状况。台湾总统府发言人黄重谚说，台湾一向重视台海及区域的和平稳定，台湾身为国际社会负责任的一员，将持续努力维持两岸现状，确保亚太地区和平、繁荣及发展。
美国海军太平洋舰队也在8日证实航行经台湾海峡一事，但表示这是“例行性移动”（routine transit）。台湾海峡本就属国际水域，美舰行经是自由航行权的体现。去年7月，美国军舰也通过台湾海峡。但这次比较特别的是，台湾总统府、外交部和国防部都主动披露消息。
贸易战与航行时机
淡江大学中国大陆研究所助理教授黄兆年接受BBC中文采访时表示：“这跟贸易战也可能有关，至少最终目的一致，都是不希望中国取得足以争霸乃至称霸的关键资源，不论是外汇资本、关键技术、或地缘战略枢纽（台湾）。”黄兆年说，美国选择此时派军舰在台海航行，并选择让台湾当局公布此讯息，也不排除是想藉由打“台湾牌”让中国在贸易战或南海议题上有所让步。
中国官媒《环球时报》7日引述匿名军事专家称：“美国军舰通过台湾海峡不是一个孤立现象。从贸易战、南海问题、台湾问题，有很多迹象表明美国针对中国不是一个方面，不是一个个案，是一连串的系列问题。不仅仅是军事、安全领域，美国是在经贸，外交领域同时发起针对中国的行动。”
美国密苏里州立大学教授郝志坚（Dennis V. Hickey）通过邮件对BBC中文分析，一些人会认为特朗普在与中国的贸易战中“打台湾牌”，特朗普可能将台湾议题当成与中国协商的筹码，如果中国在贸易战中展现出与美国合作意愿，那美国可能降低对台湾的支持程度。
纽约大学法学院教授孔杰荣（Jerome A. Cohen）则认为，美舰航行不是新闻，台湾此次是为了自身利益主动曝光消息。孔杰荣不认为这和美中关系、美中与朝鲜关系或贸易战有关。
英国诺丁汉大学中国政策研究所驻台北高级学者寇谧将（J. Michael Cole）认为，航行台湾是例行路径，但片面想改变两岸关系现状的中国政府会认为这是升高紧张情势。他分析蔡英文政府选择披露消息，是在中国近年对台湾不断施压的现状之下，向台湾民众发出信号。
“台湾仍是潜在冲突区”
象征美国台湾间最高的机构“美国在台协会”（American Institute in Taiwan，简称AIT）新馆6月12日落成，台湾总统蔡英文、行政院长赖清德与前总统马英九俱出席。虽然当时特朗普与金正恩在新加坡会面引发全球关注，美国仍派国务院助理国务卿玛丽·罗伊斯（Ｍarie Royce）、国务院海外建筑业务局默色（Ｗilliam Moser）大使，与美国在台协会主席莫健（James Moriarty）参与AIT新馆落成。当时就有美国军舰会行经台湾海峡、以彰显台美军事合作的成果的风声。
当时针对美国要派军舰通过台湾海峡一事，中国外交部和国务院台湾事务办公室（简称国台办）做出回应。中国外交部发言人华春莹在例行记者会表示，美方应切实恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，慎重处理涉台问题，以免损害中美关系和台海地区和平稳定。
诺丁汉大学中国政策研究所所长苏利文（Jonathan Sullivan）回应BBC中文邮件采访，表示台湾海峡毕竟是国际水域，美舰通过也不是史无前例。尽管在两岸紧张关系在马英九执政期间（2008年至2016年）较和缓，但近年中国对台湾的军事化程度越来越升高。苏利文称台湾仍是潜在的冲突区域。即便不在美中贸易战的大背景下，中国也一向对美国对台政策反应敏感。
中国一向自认台湾海峡是中国内海，在去年度《国防授权法》通过美国军舰泊在台湾港口时，中国官员曾强烈表示反对。“此时美国军舰航行台海，中国却无任何官方单位或媒体表达‘坚决反对’，更加证明中国其实是色厉内荏的‘纸老虎’。”淡江大学国际事务与战略研究所兼任副教授沈明室对BBC中文表示。
体现国防授权法？
美国参议院在美东时间6月18日通过2019年度《国防授权法》草案，建议美军参加台湾军事演习以提高台湾防卫能力。
黄兆年认为，《国防授权法》要求美军参加台湾军演、加强与台湾安全合作，此时美军舰于台海航行，等于是用具体行动来呼应，亦是以自由航行表达对中国过度声索南海主权不满。“总之与《国防授权法》精神一致，都是要对中国影响力的扩张做出防范或抑制。”
苏利文认为，美舰航行台湾或许会让特朗普访问中国的可能性再降低。
中国低调回应？
国台办主任刘结一8日对美舰航行做出回应，“坚决反对任何危害我们国家利益的事情，这是我们不能够接受的。”他说：“其实一段时间以来，美国一直在打‘台湾牌’，他打‘台湾牌’的目的是非常明确的。最根本的就是，美国的这种做法伤害台湾同胞的利益、伤害全体中国人民的利益，当然也应该受到两岸同胞的共同反对。”
台湾行政院大陆委员会（陆委会）对刘结一的发言以新闻稿回应，称“中共当局对于美方军舰行经台海一事，无需牵拖推诿、过激反应。”陆委会指出，中国政府才是破坏两岸和平现状的一方，“这段期间以来，中国大陆频繁在台海进行针对性的军事演习及机舰绕航，并对台湾国际空间极尽打压之能事，意图以政军威吓迫我接受其片面政治目的，已实质破坏台海及区域和平稳定现状，国际社会均高度质疑。”
中国官媒《环球时报》8日以“美驱逐舰过台海是在搞心理游戏”为题发表社评称，“美国军舰这一次的通过选择了相对低调的方式”通过，“但它同时刺激了一些想象，就是美国军舰今后有可能不那么安静地通过台海，它可以派更大的军舰通过，边过边搞训练和演习，甚至与台军开展某种形式的互动。美方要把这些想象变成对大陆的威慑，增加北京的压力感”。
社评还称，“我们恰恰不能吃华盛顿的这一套。大陆要做的是让美国的这种心理战术对我们没用”，“由于我们有能力反制美方在台海地区的任何挑衅，我们用不着因为想象这些挑衅的可能到来而惶恐”。
据《环球时报》报道，中国解放军在过去一个月内已经举行两次海军军舰近距离绕台训练，并首次派出052C导弹驱逐舰。中国解放军对此次美舰航行的状况“完全掌握”。该报还指出，“此次解放军绕台行动也在警告台湾，不要以为美国在背后撑腰，就上蹿下跳。”
台美军事合作更紧密？
1996年，因为中国政府不满台湾即将首度举行总统直选，威胁以武力统一台湾，在当时“台海危机”下，美国派出航空母舰协防台湾。在小布什总统（George W. Bush）任内，美国与陈水扁政府关系不佳，小布什重话批评陈水扁之时，美国尚且对台湾售出军武，在奥巴马任内通过史上最高额对台军售。
特朗普就任后，“他的整体战略是美中对峙”，沈明室说。因此对台军售会持续，在共和党执政下，“美国会想强化台湾与中国抗衡的武力，保卫台海安全”。 但如果台湾想购买会影响两岸现状的武器，例如神盾级军舰和传统动力潜舰，美国则会持保留态度。
沈明室认为，以航行自由来看，美国军舰航经台湾海峡是具对台善意的正常航行，中国不至借题发挥，“台湾也不必沾沾自喜地认为，未来台海冲突，美国必然会以军舰协防台湾。但至少美国军舰进入台湾代表美国履行去年《国防授权法》的承诺与决心，并且在适当的时间点，展现其维持台海安全的战略思维与部署”。美国也透过此举维持了区域均势。
沈明室称，美国派出何种等级的军舰航行台湾，主动权在于美国，要看当时的台海情势。