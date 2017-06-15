英媒： 吴小晖是习近平扳倒又一大亨？

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《金融时报》报道，中国安邦保险集团董事长及总经理吴小晖无法在公司履职并被传被当局拘留。

文章说，如果吴小晖再不露面以及中国反腐机构真的调查安邦，那么他将是在中国反腐运动中落马的最高级别私营企业老板。

据悉，本周中国反腐监督机构正在对安邦的账目进行详细核查。

近年来，安邦迅速崛起成为在世界各地收购最多的中国公司之一。

而有关吴小晖被拘留的消息最初是由中国的《财经》杂志报道出来的。但安邦后来说，吴小晖是由于"各人原因""不能到公司履职"。

但吴小晖被拘留并没有得到官方证实。同时，《财经》的报道此后也被删除，由此可能引出吴小晖也可能被无罪释放的可能性。

今年早些时候，中国的反腐机构开始把注意力转移到金融部门，包括像安邦这样的巨头公司。

这些公司往往靠出售高风险的投资产品以资助他们的高调收购。

今年50岁的吴小晖在2004年以5亿人民币成立安邦，到2014年总资产已经达到620亿人民币，并做了几个大手笔的收购，其中最有名的一笔收购就是购买美国的华尔道夫酒店（Waldorf Astoria Hotel）。

文章说，有批评人士指吴小晖的公司实质上是一个伪装成保险公司的投资公司。

但吴小晖对这种说法一再反驳，他称自己公司成功的真正秘诀在于比国有企业有更精简的结构和低得多的成本。

今年初，吴小晖一度希望能够与美国总统特朗普的女婿库什内达成一笔具有争议的纽约房地产交易。但最后这笔交易没有达成，因为库什内家人担心它可能会成为特朗普总统的一个政治包袱。

文章还说，吴小晖平时为人比较低调，但偶尔也会自大，例如他曾向一群顾问吹嘘他认识中国保险监管部门的每一个人，下到门卫，上到主席项俊波。

但项俊波由于"严重违纪行为"已经在4月被中国反腐部门拘捕。