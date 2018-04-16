不止要留住青春的香港电影

图片版权 Reuters Image caption 第三十七届香港电影金像奖最佳男主角古天乐与最佳女主角毛舜筠

第三十七届香港电影金像奖颁奖典礼，在终身成就奖得主楚原动人肺腑的演说辞、出炉影帝古天乐“我们一定要团结”的激情呼吁声中顺利结束。

许鞍华导演的《明月几时有》，早前因公开支持"雨伞运动"的叶德娴参演要角，在中国大陆参展时临时被抽片，大陆票房也颇为惨淡，却成为代表香港本地业界取向的金像奖大赢家，囊括最佳电影、最佳导演、最佳女配角、最佳美术指导及最佳配乐五项大奖，叶德娴本人也凭此第三度摘下最佳女配角荣衔。

2016年《十年》获颁最佳电影以来，香港电影金像奖颁奖礼一直在寻找机会，希望在可容许范围内，适当输出抗争意识。这和2000年代香港电影人的一种取向不谋而合：实现CEPA（按：《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排》，2003年签订）后，中港合拍片大增，但他们也试图在合拍片中，注入容许中港两边各自解读的讯息，以及一股香港情怀。

每一届“派发成绩单”，总有“为什么不是他、她或它”的声音响起；质疑大会评奖标准乃人之常情。但举办了几十年，金像奖的取向不可能没有变化，始终如一。

图片版权 Getty Images Image caption 《十年》曾获颁2016年金像奖最佳电影

1982年金奖像创立的最早几届，由《电影双周刊》主导，影评人的取向较浓。但随着金像奖越来越受重视，至八十年代末金像奖逐渐向制作人以至片商的利益倾斜。 2009及2011年，小本制作《天水围的日与夜》和《打擂台》分别赢尽口碑，但评审均恐怕过于肯定小本制作会影响投资取向，变相不鼓励拍摄大片，间接导致两片跟当年的最佳电影奖项擦身而过。

到近年，评审标准意识形态化，则明显和香港社会变迁有关。

平心而论，若纯以艺术标准，以香港抗战年代为舞台的《明月几时有》，不如张艾嘉编导的《相爱相亲》的地方在所多有，但意识形态上，前者虽可作主旋律合拍片解读，也可视为注入香港意识，肯定香港战略地位、充塞本土人文关怀的抗战电影，后者则台味远盖于港味，题旨也是女性主义掺入较为老调的回乡情结。

弃彼取此，讯息明确。

图片版权 Reuters Image caption 许鞍华与叶德娴

《相爱相亲》中演绎出色的男女主角田壮壮和张艾嘉，在影帝影后的角逐中，也败予演技其实远逊于他们的香港演员古天乐和毛舜筠── 难怪古天乐上台领奖时要说一句：“最重要的是，我们香港人还是照顾香港电影。”

一个地区的电影要延续，当然需要不断有新血。香港电影被讥青黄不接多时，今年大会便以“青春常驻”为主题，安排近年人气冒升的电影新人如吴肇轩、廖子妤、吴海昕等介绍最佳电影剧情、出任颁奖嘉宾，充份肯定光影新力量。

早前在"两会"期间公开表示：“现在只有一种电影叫‘中国电影’，香港电影也是中国电影”的成龙，是今届专业精神奖的颁奖嘉宾，但也成为颁奖礼上多次被针对的对象。

负责颁发最佳编剧奖的黄秋生一番感言，指“明年还有没有香港电影，是‘出人意表’，你猜不到，但‘情理之中’的，就是我们年年都有香港电影才合理，是不是？”变相回应成龙言论。影帝古天乐也在得奖感言中强调，香港人应思考“怎样做好我们的香港电影”——“永不放弃”、“香港电影需要大家一齐支持才会做得更好”是他发言不断强调的意思。

图片版权 Reuters Image caption 古天乐在得奖感言中强调，香港人应思考"怎样做好我们的香港电影"

“为你而生，为戏而死，做戏全靠青春热血撑起......”大会主题曲如此唱咏。今年的最佳电影奖项由六位新浪潮电影导演（徐克、许鞍华、严浩、章国明、余允抗、唐基明，欠了方育平和谭家明）联合颁发，代表前浪翻过，后浪自然接上。要留住青春的是老人，所以香港电影需要的其实不止是青春常驻，而是意志；有坚持和创作的热情，就如黄秋生上台打趣所说：“我叫黄秋生，意思是虽然黄了，但到秋天仍有生命力。”青春不是重点，热血才是王道。

更值得注意的是，今年初尝获颁金像奖滋味的得奖者可谓军容鼎盛；即使新演员、新导演这些先天上决定必须新人拿奖的撇开不计，最佳摄影、最佳剪接、最佳视觉效果、最佳男配角、最佳女主角、最佳男主角都属“首摘族”。承接、坚持下去，支持香港电影的气氛一直笼罩会场。

香港电影曾一度陷入身份模糊危机，在制作组成上不断被“冲淡”，但近年已现重生的趋势。港产片的制作数量在回升，题材与取向也从争取大陆市场，转回关注本土、吸引本地观众，每年新晋导演的数目亦越来越可观。港片重新上路已多时，问题在我们看不看见，愿不愿意看见。

（注：本文不代表BBC立场和观点）