记者来鸿：体验日本—我给盲人当导游

Image caption 如果是你，你怎么向盲人描述东京这一幕夜景呢？

东京有名的购物、娱乐区。我闭上眼睛，试图想象不能"观"、如何观光。

我可以闻到缭绕不绝的香味儿，或许是烤鸡？我可以听到穿云裂石的音乐，或许是广告？我可以感觉到人头攒动，因为，人与人距离很近，我的汗毛好像竖了起来。

弹球游乐场的门突然被推开，传出一阵震耳欲聋的弹球声。听上去，好像有人把大袋石子倾倒在铁皮屋顶上。

黑暗中，盲人游客在迷宫中摸索。这种困惑，我只能想象。

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史蒂夫·尤文斯承认，这里的嘈杂令他感觉很不安。他今年53岁，来自布里斯托尔（Bristol，英国）。因患退行性疾病—色素性视网膜炎逐渐丧失视力。

他告诉我说，"13岁时被确诊。知道这就是我未来的人生，很难接受。"史蒂夫一直热爱旅行，但是他说，对于盲人，规律、熟知环境非常重要。

史蒂夫说，"在国外，没有了这两点，旅行成为非常严峻的挑战。"所以，这一次他去日本，我就是他的"眼睛"。

我们参加的是由"旅行眼"（Travel Eyes）组织的独特旅行。

在英国，注册失明的人总共有36万，"旅行眼"这家专业旅行社为一个相当大的"少数人群"提供服务。

图片版权 Traveleyes

"旅行眼"的创始人拉蒂夫（Amar Latif，上图）说，"盲人参加主流度假团难度很大。从前往机场到出去吃饭，都是挑战。"

拉蒂夫19岁读大学期间失明，但是，他从来没有放弃自己的看世界的渴望：他前往加拿大完成学业。

拉蒂夫告诉我说，"主流旅行社不接待无人陪伴的盲人。盲人旅客要请陌生人帮忙，可能会感觉非常无助、担忧，不知道可以信任谁。"他组织的旅游团将盲人和有视力的人结合在一起，看得见的人给看不见的人担当导游，负责描述场景。在前往日本历史名城京都的旅程中，我和史蒂夫搭档。

听说过京都归来不看寺的说法吗？金阁寺，外墙由成千上万的金箔装饰而成。在我眼里，它熠熠生辉、辉煌华丽。但是，尽管我用了最大的努力试图用语言向史蒂夫描述，他无法摸、无法听、无法闻。

但是，他对日本的印象应该是由这些感觉构成的。所以，在游览另外一家八世纪修建的寺庙时，我拉着史蒂夫的手，抚摸古老的木架构。经年累月，数不清的人抚摸，让木材变得非常平滑。

我们一起敲响寺中的大锣，洪亮的回声很有震撼力；我们一起品尝山间小溪清洌的泉水，据说喝了这个水能让人长寿。

史蒂夫解释说，"摸到大锣、听到日语、品尝绿茶冰激凌，我这样给自己营造对日本的感觉。"

他很清楚，有视力的人也许会问，一个"瞎子"为什么还要去旅游。他说，"我虽然不能勾勒出一个地方完整的图画，但是对我来说，经历过让它变得更加真实。"

Image caption 京都，艺伎妆容颜色非常抢眼。

对我导游技能的极端挑战是陪同布鲁克斯（Ashley Brookes）。她是来自新西兰新南威尔士的政府工作人员。布鲁克斯从来没有"看"过，因为她由于视网膜问题先天失明。

名古屋参观神社，我不能依赖于描述颜色，因为布鲁克斯从来没有看到过颜色；我也无法借用她从来没有看见过的画面给她带来想象。

沉思片刻后，布鲁克斯说，"我无法想象颜色的概念。我如何理解（事与物），很难解释。"但是，她拒绝接受盲人的感官能力比别人更强的定论。

她说，"我不是超人，我不过是比能看见的人更加专注于其他感官。"

"旅行眼"介绍：这是由英国盲人创业者Amar Latif开办的一家独特公司，主要为失明、基本失明的人提供探险旅行假日服务。主要运作方式是让盲人和视力正常人搭伴，后者担当前者事实上的导游，好处是度假费用可能获得高达50%的减免。 马克·斯特拉顿

不过布鲁克斯承认，旅行可能是件很恐怖的事。"想象一下，在伸手不见五指、完全不熟悉的密室中，你蒙上双眼，身边的人都在说你听不懂的语言，感觉很可能像是囚犯。"

那么，她对日本的感觉怎样呢？她告诉我，"（日本是）东方和西方的混合体。我知道这里有悠久的历史，但是我感觉日本非常现代。我只能联想我在（新西兰）家里的经历，有很多不同。"

她笑着说，不仅仅是酒店中的机器人前台接待，还有高科技马桶，"按下按钮可以加热坐垫，突然喷水会让我大吃一惊"。

布鲁克斯还说，"日本城市中安静的时刻很少，我听不到鸟鸣。"

Image caption 日本新干线

不过，在从大阪到京都的新干线旅行中，她确实体会到一点禅意。子弹头列车时速高达300英里，她说，"我有飞的感觉。"

布鲁克斯和尤文斯都希望今后能有更多旅行的机会。

过去几年，史蒂夫已经在优雅园（Graceland,美国猫王的故居）举过猫王的麦克风；在圣匹兹堡摸过米开朗基罗的大理石；在西班牙南部地区跳过弗拉明戈舞。

他说，"疯狂，真是难以理喻。想象一下，盲人旅行者可以有这样的经历，

我觉得我就像是闯进了糖果店的孩子！"