记者来鸿：得罪朝鲜官员“后患无穷”？

Image caption 这种场合下一定要小心？

话一出口，我就知道自己错了。

感觉到有人捅了我后腰，我立刻回了一句，"别推我！"在怒火中烧的那一瞬间，我还以为推我的是那个特别爱出风头的日本摄影师。

那是在平壤。整整一天，我们排了一次大队、再排一次大队，被问话、被搜身；好像整整一天，他一直在推我挤我搡我。很烦。所以，当我觉得又有人在背后捅我的时候，我突然爆发了。

但是，转过头一看，捅我的可不是什么日本摄影师，而是负责"陪同"外国新闻团队的最重要的朝鲜官员之一！

话已经放出去了、想撤回来已经为时已晚。所以，我凑过身、鼻尖几乎顶到他的鼻尖，又重复了一遍，"你敢推我？！"我们就这样四目对视，好像持续了永恒、永远。然后，我们都抽身，无语，但眼睛还瞪着。

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不久我就意识到，我得先低头。所以，我找到他道歉，对方没有接受。这人工作糟透了，但手里有一点小权。

那天晚上在酒店的酒吧，我又特意找到他，问他能不能请他喝一杯。他说，"威士忌，来一瓶。"听到这话，我立刻起身去给他买了一瓶。

我们坐下来，谈论这个星期过的怎么样。他说，他今后几天才能知道结果，要向上级汇报。如果上级领导认为媒体的报道不咋地，他就会被送去挖煤。很明显，他这话不是玩笑。

不管怎么说吧，他总算报了仇。虽然我不能百分百确信，但是，下一次我再申请签证去朝鲜时被拒签了。

Image caption 2015年10月埃文斯在朝鲜报道

我不怪他。他是个身处无休无止压力之下的人。就算短暂去朝鲜一段时间，都能给你头痛，真的头痛。

你看，隔墙永远有耳，不管想说什么，张嘴之前必须自我审查一番，足以让人头蒙脑涨。对外人尚且如此，对一个担惊受怕的干部又会有怎样的影响呢？

从他们身上，你从来感觉不到一丝一毫的异见，外包装没有任何裂缝。我感觉到的最大的不满是，一个陪同发出一声叹息、摇了摇头—幅度可能只有一毫米。

当时他有些心烦，整整一天，过了一个安检再过一个安检，被金正恩的保安推来搡去，烈日当头。这些保安脸色阴郁，穿着统一的黑制服，衣服下的鼓包清晰可见，大概是枪。这些人在朝鲜发号施令。

不过，朝鲜也有另外一面。最近在美国、英国刚出版一本书，短篇故事集，作者是朝鲜人，笔名班蒂(Bandi，音译，意思是萤火虫)。他/她仍在朝鲜，这可是冒着生命危险写出来的书。书里讲述的是朝鲜人如何忍受、应对体制。比如，父母担心孩子在伟大领袖画像钱尖叫，行贿收买官员等等。

Image caption 什么时候停止鼓掌一定很重要......

在朝鲜，你肯定会注意到的一件事是，人们献给金正恩的鼓掌总是热烈无比，怪异的热烈。

一排排将军拼命鼓掌，手肯定都会疼了，不可能更使劲、更快。所有的人都腰杆挺直、双手拼命拍。然后，掌声突然停止，万众一手般地停止：金正恩来了！人群中，狂喜如火山般爆发。金正恩走的时候，这一切突然停止，不自然。

我看到这一幕时，感觉真有些怪异，好像人们心里害怕、是被迫鼓掌。还有些掌声是提前录好的，沿街高层建筑上安装的扩音器转播。

在这种体制下，知道什么时候停止鼓掌，肯定也是最难掌握的技巧之一。

俄国作家亚里沙大.索尔仁尼琴在《古拉格群岛》中刻画了苏联时代一家工厂的经理。在工人欢迎斯大林的掌声持续11分钟之后，这位经理示意可以停了。

他的下场？被逮捕。这样敢于表现独立思考的能力对独裁者来说是危险的。

索尔仁尼琴警告说：千万不要成为第一个停止鼓掌的人。

我惹翻了的那位朝鲜干部并没有被送去挖煤。后来我们看到过，他还在平壤陪同记者呢。不过依我看，他真该少喝一点威士忌。

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图片版权 AMAZON Image caption 亚马逊官网--《控诉：朝鲜内部被禁的故事》

《控诉：朝鲜内部被禁的故事》

（The Accusation:Forbidden Stories from Inside North Korea）：作者班蒂，讲述独裁的朝鲜内寻常百姓的生活故事。

据美国媒体CNN、《纽约时报》等报道，该书2014年5月在韩国出版，2015年已成法语，今年早些时候在美国、英国出版，迄今共有19种语言译本。

这本书得以出版，一名中国游客也起到关键作用。根据报道，在韩国的活动人士得知一名出逃的朝鲜女子被中国警方抓获、将被遣返后提供帮助，她抵达韩国后透露，她在朝鲜的亲戚班蒂曾要求他将手稿偷偷带出朝鲜，但是她由于害怕没有接受。后来，韩国活动人士通过可靠联络方式、谨慎与班蒂取得联系，并由一名鲜族中国人假扮游客前往朝鲜，将班蒂手稿夹在金日成的宣传书籍中带出。

韩国国家安全战略研究所的研究院Kim Kwang-jin在接受《纽约时报》采访时说：这本书是"朝鲜索尔仁尼琴的处女作"。