记者来鸿：普京是特朗普的“致命诱惑”？

Image caption 这能说明什么问题？

想搞懂特朗普为什么超受普京吸引？去看看纪念品摊档出售的冰箱磁贴吧。比如这个百元美钞，它能说明什么问题？

曾几何时，要想搞懂莫斯科，只需要仔细斟酌《真理报》字眼背后的含义，或者瞧瞧红场阅兵式上苏联官员的站位、看看谁在前谁在后谁挨着谁就可以了。

那以后，克里姆林宫研究学渐渐变了。不过，我可以很自豪地说，我找到了读懂21世纪俄国权坛新思维的新方法：去距离BBC莫斯科办公室对面的火车站，看看纪念品摊档出售的冰箱磁贴。

冰箱磁贴，揭示出俄国许多事。比如上星期，那里出售的有好几款不同的普京贴：普京身着军事迷彩，下俯口号包括“我们是不容忽视的力量！”、“我们将永远帮助自己人！”

克里姆林宫政策，一言以蔽之。

其中一个磁贴特别抓住我的注意。看上去像是100美元钞票，上面美国开国之父本杰明·弗兰克林的头像换成了普京。

我知道，这不过是个冰箱磁贴，但是，这里面概括着普京-特朗普/俄国-美国眼下这出戏的全部。

特朗普入住白宫六个月，俄国人开始感觉，自己的国家对美国有相当大的影响力。

Image caption 这个怎么样？

这样的思维，谁又能责怪他们呢？特别是考虑到克里姆林宫干涉美国大选、把一个俄国木偶安置进白宫那些指控，还有俄国律师、俄国说客、俄国大亨和特朗普团队、特朗普家人密谋的流言。

到底有没有密谋，这要取决于官方调查来下定论。但是，仅有谣传，已经足以让全世界开始讨论普京的俄国有多强悍、特朗普的美国有多疲软。

曾经，普京看上去也很为掌控着网络超级大国而自豪。

但是，普京也面临一个问题。其实，所有的冰箱磁贴都有这个问题。在商店买的时候觉着很好看，并不意味着它一定能贴在所有冰箱上。

刚刚开始时，特朗普的总统任期在莫斯科眼里一定很有诱惑力。俄国期待着美国新领导人开启俄美关系新篇章。

Image caption 哦？特朗普形象上了俄罗斯著名的玩具？

曾经，俄国官方电视台的新闻主播曾经形容特朗普是“出类拔萃的男人……真汉子。”美国总统大选后那一天，一位俄国官员告诉我，她抽了雪茄、喝了一整瓶香槟庆祝特朗普的胜利。

但是，特朗普掌权六个月过去了，美国对俄国的制裁还在继续；特朗普的前任奥巴马关闭的两座俄国外交官邸还继续关着；

俄国报纸在特朗普就任之初期盼俄美达成“宏大交易”，现在也没人再提及了。

莫斯科并没有直接指责特朗普要对这一切负责。俄国一份主要报纸《独立报》最近解释说，在目前这种氛围下，“特朗普几乎没有可能改善俄美关系。因为，他任何一个措施、他朝俄国这个方向看一眼，都会在美国国内引起疑心，甚至会被看作叛国。”

几天前，我和俄国一位议员聊天。他抱怨说，特朗普因为俄国问题遭遇的强大压力让俄美外交关系更加负责。

他告诉我：“特朗普就像个囚犯，你怎么能和囚犯谈事儿？”

Image caption 特朗普和普京见过面了

但是，俄国和美国还在谈。普京和特朗普见过面了，在G20峰会期间。虽然进展比莫斯科希望看到的要慢，但是，俄国和美国也谨慎谈过合作：比如叙利亚问题、网络安全问题。

特朗普继续坚持说，和俄国发展紧密关系没错，他说这对美国有好处。

虽然美国总统和美国的西方盟友在不少问题上经常显得南辕北辙、大相径庭，但是，特朗普看上去好像总是在受普京这个磁贴的吸引。特朗普曾不止一次公开赞美普京。

但是，俄国问题正在给白宫蒙上阴影。对特朗普来说，普京会成为他的“致命诱惑”吗？

BBC在世界各地派驻的记者在跟踪重大事件的同时，还投入大量精力和时间了解所在地区的人文、社会、自然等各方面情况。《记者来鸿》是BBC记者从世界各个角落发回的随笔、感想，希望它可以成为您了解世界的小小窗口。更多记者来鸿：请点击这里