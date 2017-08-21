记者来鸿：俄建“悲伤墙”悼念政治迫害遇难者

Image caption 这里纪念的大多数人都是斯大林残暴而疯狂的统治的受害者。

只因为讲了一个笑话，维拉·葛鲁贝娃（Vera Golubeva）就被劳改了6年。1951年，她被打成"人民的敌人"，送到西伯利亚的一个劳改营里。

"听起来很可笑，"这位前历史教师微笑着说。"但那是他们掌握的关于我的唯一'证据'。"

维拉马上就要98岁了，她拄着拐杖，行动很迟缓。很难想象，她曾在气温低达摄氏零下56度的西伯利亚铁路线上，被迫铺设水泥枕木。

她现在住在莫斯科的一座公寓楼里。我们坐在楼下院子里的长凳上，她对我回忆说："所有人都疲惫不堪，疾病缠身。

"对我来说，最难的活是砍木头。我是城里长大的，不会干这种活。所以我的配给食物被减少到300克，几乎等于没有！"

"心理上也很难过，很多人都疯了，他们忍受不了，"她说。

现在，俄罗斯正准备悼念千百万像维拉这样的受害者。

Image caption 只因为讲了一个笑话，维拉·葛鲁贝娃就被劳改了6年。1951年，她被打成"人民的敌人"，送到西伯利亚的一个劳改营里。

就在莫斯科中央环线旁边，一个巨大的青铜雕塑已经接近落成。这是俄罗斯第一个座国家级纪念碑，悼念苏联时期被强制迁移、关押或处决的千百万受害者。

这里悼念的大多数人都是斯大林残暴而疯狂的统治的受害者。

斯大林的受害者

约瑟夫·斯大林于1929年开始统治苏联，直至他1953年去世为止。数以千万计的人死于其残暴统治。

斯大林治下的强制人口迁移、饥荒、强制集体化、劳改和大清洗，都造成大批人口死亡。

在1937和1938年间的"大清洗"中，估计有75万人被处决。

数以百万计的人被送入"古拉格"劳改营。

纪念碑的设计者是俄罗斯著名雕塑家格奥尔基·弗兰古梁（Georgy Frangulyan）。

站在这座渐渐成型的雕塑旁，他对我解释说："那是一个巨大的灾难，是对人类犯下的最严重的暴行之一。我不可能不受到震动。"

纪念碑整体是一座弧形的墙，形似一把巨大的镰刀，由许多参差不齐、面目不清的人形构成。

雕塑家说，这个设计的含义是，一个压迫性的国家机器像割草一样扼杀了许多无辜的受害者。

在墙中间有一些缝隙，他希望人们能够走进去，用自己的肩膀亲身感受历史的重压。

Image caption 俄罗斯著名雕塑家格奥尔基·弗兰古梁说，"这不是一般的具象派的艺术，它表现的是情感，是恐惧和忧虑。

"这不是一般的具象派的艺术，它表现的是情感，是恐惧和忧虑，"弗兰古梁说。"它描绘的是所有那些被无情抹去的生命。"

这座名叫"悲伤墙"的纪念碑由莫斯科市政府提供部分资金，还有一部分依赖公众捐款。但雕塑家说，目前还有一个不小的资金缺口。

竖立这座纪念碑是两年前决定的。当时，俄罗斯总理梅德韦杰夫批准了一项国家政策准则。

该准则说，如果俄罗斯不能"永恒纪念因政治迫害而死的数以百万计的公民"，俄罗斯就不能在国际社会担当一个领袖角色。

但是，俄罗斯领导层对此发出的信息并不一致。

6月，普京总统警告说，俄罗斯的敌人正在过分"妖魔化"斯大林，目的是攻击俄国。

在普京治下，苏联战胜纳粹德国的历史已经成为俄罗斯民族主义的核心内容。

因此，斯大林被越来越多的人视为"战争英雄"。在民意调查中，他经常被评为俄罗斯历史上最伟大的历史人物。

Image caption 98岁的维拉表示，"过去发生的事情必须揭露出来，以避免历史重演。"

"古拉格被忽视"

但是，你即使不去西伯利亚，也能看到斯大林暴政的苦果。

莫斯科运河总长120多公里，将莫斯科河与伏尔加河连接在一起。该运河是在斯大林统治时期由劳改犯人建造的，包括政治犯。

"大多数人对这条运河一无所知，"历史研究员德米特里·科蒂勒维奇（Dmitry Kotilevich）说。"他们对德米特罗夫斯基劳改营就更是无从知晓。"

他说，1937年，在运河的开通典礼上，几十名负责运河建设的官员被捕，后来被枪决。

"对很多人来说，很难同时思考卫国战争和古拉格这两件事，"科蒂勒维奇说。"我经常听到有人说，你如果关注斯大林在战前的所作所为，你就玷污了战争的胜利。所以，古拉格就被忽视了。"

但有了纪念碑，忽视过去的痛苦记忆或许就不会那么容易了。

这座"悲伤墙"有30米长。其设计者相信，过路的人，包括孩子，将会产生好奇心，会问问题。

"总会有些人不想承认过去的历史，但我希望有了这个纪念碑，这种人将会越来越少。绝不能辩护滥施暴行，滥杀无辜的行为，" 弗兰古梁说。

Image caption 雕塑家弗兰古梁说，这座悲伤墙中间有一些缝隙，他希望人们能够走进去，用自己的肩膀亲身感受历史的重压。

"避免历史重演"

维拉·葛鲁贝娃在迫害中幸存下来，但她失去了太多太多。

她说，她的青春被夺走了。她的丈夫和父母也被送到古拉格。维拉到劳改营时，怀着8个月的身孕。她不幸流产后，觉得生命变得毫无意义。

对她来说，这座纪念碑早就该建立，这是对恐怖历史的一个迟来的承认。

"过去发生的事情必须揭露出来，以避免历史重演，"维拉的口吻很坚定。

"在俄罗斯，我们说事物按着螺旋形的方向发展。但那是一个黑色螺旋，是个可怕的时期，"她接着说。"不幸的是，现在还有人支持那种制度。"

这种人并不难找。我从长凳上站起来离开时，坐在附近的另一个女人对我叫了起来。

她知道我是外国人。刚才我和维拉谈话时，她一直在观察我们。

"她刚才在批评俄罗斯吗？"那女人指着维拉问我。"她在说俄罗斯的坏话吗？"

"她最好没有，否则我们可饶不了她。"