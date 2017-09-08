记者来鸿：鄱阳湖那样的悲剧 起因何在？

图片版权 Rachel Reed Image caption 肯尼亚，河岸成了悬崖

中国最大的淡水湖、位于江西的鄱阳湖，有人担心，她水位枯竭、渐成死湖，给当地生态、环境、以及民生带来严重影响。这类环境危机，并不仅仅出现在中国。或许你鲜有听说，它的起因，其实是微不足道的......沙子。

沙。每每看到这个字，是不是总会想起快乐的假日？一桶桶扣出来堆个沙堡；看一个个小螃蟹惊慌失措地爬过沙丘；在沙滩上挖个大大的坑藏进去，看准机会突然跳出来吓人一大跳……

没有沙子，就没有那些金黄、银白的海滩。成千上万年的风吹雨打，造就了无论如何也数不清的那些微小、晶亮的沙粒。

你或许会想，沙子肯定是无限的吧？不对。实际上，沙子快被用光了。

图片版权 Rachel Reed Image caption 肯尼亚Tiwi地区的海岸。采砂导致海滩塌陷、甚至消失，这里是海龟一个重要的产卵地。

细想一下其实不难理解。所有的主要建筑材料包括水泥、砖、玻璃，都是用沙子做成的。人口爆炸，必然需要大搞建设，因此，沙子就成了地球上使用量位居第二的自然资源，排名第一的是：水。

每年，全世界用掉的沙子吨数要以十亿来计算。

联合国估计，仅在2012年，全球用掉的沙子就可以砌成一堵高27米、宽27米的墙，绕赤道转一圈。

其实，我们不用去沙滩，就已经被沙子包围。我们所处的城市实际上就是一座巨大的沙堡，不过改扮成水泥状而已。

用于基建的沙子主要来自于河床和海洋。原来，沙漠里的沙子过于细腻、不能用于基建。比如在迪拜，一个接一个庞大的建设项目，很快就让迪拜用光了海洋沙子。尽管这是一个建在沙漠上的城市，现在迪拜却要从澳大利亚进口沙子。

荒谬吧，沙子成了贵重商品，可以卖给沙漠中的阿拉伯人！

图片版权 Rachel Reed Image caption 肯尼亚Tiwi，珊瑚礁不远处的采砂船，飞扬的砂石落在珊瑚礁上，鱼窒息而死；混浊的海水给海龟觅食增加了难度

沙子看上去很不起眼，但是，对沙子的需求正在引发严重的后果：生态系统遭破坏、人类丧失生计、甚至生命。

比如在印度，已经出现了沙子黑市，由凶暴的沙子黑帮控制；

有报道说，黑帮雇用贫穷的农民采砂，卖给非法企业，并通过贿赂官员等手段，把沙子卖到国外牟取暴利。黑帮为争夺、控制采砂，不惜使用恐吓、暴力等手段。

再比如在中国，最大的淡水湖鄱阳湖，由于被连年过度采砂面临枯竭。附近大批当地人以捕鱼为生，生计受到影响。再说，这里每年也是大批迁徙候鸟落脚的地方。

图片版权 Xinhua Image caption 鄱阳湖：候鸟的乐园（新华社图片）

鄱阳湖采砂现状：英国《卫报》2017年2月报道片段。如果您想阅读英文原文报道，请点击这里。

每天，这里都可能有数百艘采砂船，有些船很庞大，像反转过来的公寓楼，最大的每小时采砂量高达10000吨。最近一项研究表明，每年从鄱阳湖采获的砂石大概为2.36亿立方米。这样看来，鄱阳湖成了地球上最大的采砂矿！

美国阿拉巴马大学地质学家山克曼（David Shankman）说，“我做计算时简直不敢相信！”

研究人员相信，所有那些开采活动，是近年来鄱阳湖水位急剧香江的关键原因之一......水位下降导致水质下降、向周围湿地供水下降。对该地区的“居民”--人和动物都包括在内--的后果可能是毁灭性的。

图片版权 Rachel Reed Image caption 旱季，当地人在沙地中挖井取水

肯尼亚，在马瓜尼郡这样贫穷落后的乡村地区，从河床挖沙还让一些乡村失去了水源。

预计肯尼亚人口将在今后40年内翻一番，因此，肯尼亚必须上马一些规模庞大的基础设施，比如不久前开通、由中国投资修建的蒙巴萨—内罗毕标轨铁路。

但是，这样的基建项目需要大量的沙子，肯尼亚的海岸和内陆河床近年来都遭到过度开采。不过在马瓜尼（Makueni）这样的地方，后果更为明显、严重。

图片版权 Rachel Reed Image caption 竣工不久的蒙内铁路全长609公里，修建用掉的沙子数以百万吨计

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根据联合国贸易统计署2016年的数据，中国约占全球沙子进口量的五分之一。

联合国环境规划署预警和评估部门的科学总监佩杜兹（Pascal Peduzzi）2016年时曾经说过，由于疯狂兴建大坝、道路、建筑和工厂，中国过去4年的用沙量比美国过去1个世纪还多。

他说，中国甚至还在暗礁上堆积大量沙子，以此建设新的岛屿，扩大在南中国海的据点。

图片版权 Getty Images Image caption 建设热潮催生中国对沙子的巨大需求

马瓜尼很热，气温超过35度，含沙量较高的季节性河流穿过干燥的土地。雨季，降水渗透入沙层储存；旱季，总计将近100万的当地人靠在河沙中挖洞取水过活。但是，如果采沙过度、剩下的就是岩床，雨季时降水只会流过、不会储存。

今年早些时候，我在马瓜尼各地走访了几处采砂场。在Kilome Ikolya河畔，看着枯干的河床和旁边红棕色悬崖般的落差，一位名叫安东尼的当地人告诉我，"我们把这叫做死河。"

两三年前，这条河流还是和周围等高的，现在，从河岸到河床落差足有将近10米！"悬崖"侧壁，可以看到突兀的树根。安东尼说，"现在在这一带，没人能找到水了。"

图片版权 Rachel Reed Image caption 安东尼说，我们现在把这条河叫作“死河”

对于某些人来说，沙子意味着生命，对于其他人来说，沙子意味着金钱。在这样一个就业机会贫乏的地方，很明显，绝望的人会做绝望的事。

当地社区有一个非常有名的警察，他叫杰弗里·卡斯奥基（Geoffrey Kasyoki），曾经试图阻止非法采沙。2011年2月，光天化日之下，一群年轻人向他动手，朝他射毒箭，猛击他头部，割破他的皮肉。

杰弗里的遗孀站在他的坟头边对我说，"采砂人是想发出一个信号：休想阻止我们。"

图片版权 Rachel Reed Image caption 艾琳的丈夫杰弗里生前是警官，为了保卫沙子殉职

说话间，她伸出手，抚摸前夫葬身之地—一座沙色的坟墓。她胸脯一起一伏，泪水低落双颊……

安东尼陪我一起沿河漫步，我们看到，正午骄阳的暴晒之下，采砂人在辛苦地忙碌着，采沙，等候装车。

图片版权 Rachel Reed Image caption 采砂人堆好沙子、等着卡车来收。就在Nthange河这一段，每天挖砂的总量多达100吨

看到眼前的一幕，我想到的或许只是沙子是否将成为我们遥远的童年记忆，但是我身边其他人的担忧更加迫切。

对他们来说，有沙和没有沙，区别可能是吃饱还是挨饿、喝水还是渴着、和心上人共同生活还是今生永别......