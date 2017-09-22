记者来鸿：韩国人是不是有点“麻木”了？

凌晨一点，首尔街头。摩天大厦灯火通明，五彩霓虹缤纷闪烁。韩国人三五成群、有说有笑地去吃烧烤、喝老酒。

这里距离全世界最危险的边界只有35英里！此时此刻，这些韩国人心里显然没有考虑这一点。

依我看，这是目前韩国氛围、韩国人心态中最值得注意的一点。在这里，看不到困扰其他一些国家的那种恐惧阴影。韩国人知道有威胁、承认有威胁，但是他们已经与威胁共存好长时间了。

朝鲜和韩国之间的冲突并不是新生事物。从技术层面来看，两国仍然处于战争状态，只不过是停火了而已。

在首尔，人们对朝鲜威胁的反应通常可以按代沟来划分。对那些没有半岛战争记忆的年轻一代来说，朝鲜更像是一个抽象的威胁：既然看不见，对日常生活也没影响，他们就不会浪费太多的时间去担心。

朝鲜半岛是一个充满对立的地方。仅仅过去几十年间，韩国就走出战争留下的一片废墟，成为亚洲第四大经济体系。

就算时间已经过午夜，三星总部大厦一半的楼层都亮着灯，人们还在伏案工作。韩国的繁荣来自韩国人的刻苦和勤奋。

最近几年，韩流红遍亚洲。首尔时尚的江南区，五彩缤纷的各色塑像随处可见，致敬韩流音乐。

Image caption Aivan说，确实有点担心

音乐人Aivan就要推出首张专辑了。他说，“我只能这么说，韩国人有些麻木了。这样的紧张、这样的争论，他们经历过太多、太多次了......习惯了。”

他说，"人们应该更多一点害怕。朝鲜、美国的紧张一天一天越来越严重，确实挺担心的。但与此同时，那些住在这儿的人，并不觉得危险有那么大、真有那么严重。'

图片版权 BBC CHINESE Image caption 李晛瑞是脱北者

但是对于某些人来说，和北部关系紧张总是让他们非常不安。

李晛瑞（Hyeonseo Lee）生长在朝鲜，1977年18岁时逃入中国，在那里藏了10年。现在她在首尔定居，但还是总担心自己的安全。

她说，"他们恨我，他们想除掉我。我的生命可以瞬间结束......每次在街上看都警车我都非常害怕，以为他们来抓我了。"

她写了一本书，叫做《有七个名字的女孩》，讲述她脱北以来的经历:她曾七次改名隐藏身份。她说，脱北者在中国的经历也充满风险。就连现在，中国政府仍然在遣返脱北者。

李晛瑞说，"我不是什么朝鲜高官，但是脱北者会讲英语的非常有限。我觉得自己有义务告诉世界朝鲜人生活的真实一面。"

"我后果自负。"

沿着韩朝边界驱车，听到韩国军队打靶的沉闷枪声、北方传回的一阵阵枪声，两个世界仿佛在对撞。

拿出手机迅速看了一下地图app，上面显示的是一大片毫无特色的空地。没有公路，没有城镇，这里发生的一切，都是秘密的、阴暗的。

自由桥。每天都会有人来到这里，系上彩色缎带、小旗子、贴上字条。仔细看一看，留言的主题大都是关于友好、和平、统一的。

Image caption 吴先生仍然觉得自己很幸运

我来到距离非军事区最近的小村。小村距离铁丝网只有3英里。村民有特许，可以在非军事区内耕种。其中一位是77岁高龄、精神矍铄的吴先生。

吴先生给我看，一次他不幸踩上地雷，右脚全部五个脚趾被炸飞。

他向我们描述了当时的那一幕。先是听到一声巨响，低头一看，腿被炸烂了。就算那样，吴先生仍然觉得自己很幸运。他们村里共有九个人踩到过地雷，活下来的只有他一个。

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Image caption 村里专门修建的防空洞

在首尔，地铁站、居民楼的地下室兼做防空洞。但是在村里有一个专门修建的防空洞，很新、很干净，地下两层深，门20厘米厚。

防空洞的一角是一排架子，上面整整齐齐地摆放着一个个透明的塑料盒，里面装的是崭新的防毒面具、锤子、急救药品、手电和哨子。一旦发生紧急情况，村民随时可以使用。

这些东西看上去好像从来没有人碰过一样。我不禁问道，你们演习过吗？全村人都来、装的下吗？负责管理防空洞的村民李先生承认，"我们还没搞过全村人都进防空洞的演习，但修的时候应该规划好了，能承下。如果需要（用紧急用品）的话，墙上有说明。"

他们如此缺少紧迫感，是不是说明其他地方那种朝鲜半岛立刻就要打仗的威胁论是夸大其词了呢？李先生回答说，"我们确实也担心。就在上星期，城里还派人来检查过我们。"

但是，许多分析人士认为，平壤的眼光其实是对准了比韩国更远、更大的目标。

前不久，英国的国防大臣法伦（Michael Fallon）在BBC星期日早间播出的新闻访谈节目上说，别忘了，伦敦离平壤比洛杉矶离平壤还要近。他说，"这（朝鲜危机）和我们也有关。"

这一点没错。但是或许更多只是外交层面的，而不是成为朝鲜的打击目标。

我和韩国记者金俊贞（Jungeun Kim）提到这件事，她好像很吃惊。她说，"他懂不懂自己在说什么？我根本想不起来金正恩什么时候威胁过英国。金正恩是和美国有过节。"

这一点根本不用怀疑。

我在梨泰院（Itaewon，首尔的一个区）问一个美国士兵，他对眼下的威胁怎么看？他感觉安全吗？他回答说，"是的，很安全。我甚至把家人都带来了。"

我接着问他，你怎么看特朗普总统对朝鲜半岛危机的处理呢？他的回答短平快、但很尖锐："他？像是个大傻瓜。"

找到持同一论点的其他人或许并不难。至于对朝鲜领导人，应该也有不少人看法同样尖锐。

特朗普和金正恩，韩朝边界这里的大多数韩国人认为，僵局怎样发展、怎样收场，更多取决于后者的行动。